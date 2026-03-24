聯合報黑白集／「依法行政」真好用

賴清德總統日前宣布，核二、三廠具備重啟條件，台電正推動相關程序。「立院通過《核管法》修法，一定要依法行政」。記者黃仲裕／攝影

賴總統宣布核二、核三具備重啟條件，台電將送重啟計畫給核安會，等於宣告民進黨將從「反核」走回「返核」。政策大轉彎，賴總統的說法卻是：「立院通過《核管法》修法，一定要依法行政」。彷彿政策跳票，是修法所迫。

去年《核管法》修法，只說延役評估及申請「得」由經營者提出，並未強制台電或經濟部須送件。亦即，是否延役仍屬行政裁量，不存在「必須依法行政，所以申請核電延役」之事。賴清德之詞，顯然是推卸責任。

更何況，去年核管法修法及核三重啟公投，民進黨都全力反對。曾任蔡政府環保署副署長的詹順貴，便痛批賴總統的說法是「選擇性依法行政」、「把人民當笨蛋」。

即便有法律義務，做與不做，賴總統向來也只依個人好惡而行。他在台南市長任內拒進議會，還因此被監院彈劾；閣揆卓榮泰五度不副署法律，賴清德是其堅實後盾；牽拖「憲法規定」，拒絕赴國會作國情報告；提名怠惰，放任大法官缺額。他不斷濫權行政，哪裡在乎依法行政？

賴總統知錯能改，拋棄反核神主牌，並非壞事。但過去對核能極盡抹黑，難道不應向擁核者道歉？「二○二五非核家園」變成「只有二○二五非核家園」，難道不該向反核者道歉？政策反覆又不負責，「依法行政」再好用，也早被看破手腳了。