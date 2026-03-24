聯合報社論／攻台時間表查無此事，台灣別沒事找事

美國情報機構評估，台灣可能無事，日本卻可能因台灣而有事。圖日本首相高市早苗（左）19日在白宮和美國總統川普（右）會談。 （路透）

美國國家情報總監辦公室公布《二○二六美國情報社群年度威脅評估》，在台海安全上有兩項重要判斷：一是評估中國大陸現階段沒有計畫在二○二七年入侵台灣，目前也沒有確定統一時間表；二是認為日本首相高市早苗去年十一月的「台灣有事」論，代表日本現任首相立場的重大轉變，中共則持續多方位施壓反制。美國的情報評估，一方面降低「台灣有事」的機率，一方面提高中日「因台灣而有事」的風險，把區域安全帶進更複雜的棋局。

儘管中共從未放棄武力犯台，但「二○二七武統」之說，卻從頭到尾是一個美國炮製、綠營炒作的假訊息。最初，是習近平提出確保二○二七年實現「建軍百年奮鬥目標」，是其實現國防和軍隊現代化的戰略安排；美軍卻將之看成是中共攻台的意圖、準備和時間表。二○二一年時任美軍印太司令戴維森就警告，中共可能在未來六年內攻台；此後這張「武統時間表」不脛而走，綠營常用以販賣亡國感，賴總統也召開國安高層會議討論因應之道。

關於中共攻台意圖的研判，這次美國的情報評估，與前後兩任總統拜登和川普的訊息一致：他們都曾親獲習近平的說明，否認存在二○二七武統時間表。諷刺的是，美國的情報判斷雖有助於減少時間壓力下誤判的可能，卻結實打臉賴總統和他的國安團隊。賴清德不只是學舌美國，更意在借其東風，從戰爭恐嚇、擴大軍購預算到國安立法，政治操作才是目的。

美國情報評估也認為，高市早苗的「台灣有事」論，是日本政府立場的重大改變。雖然日方否認此說，但這項評估，讓川普可要求日本在區域安全問題上承擔更多責任。美國發布情報評估報告之際，高市早苗如期造訪白宮，並如願獲得川普在加強美日同盟、提高印太威懾、維護台海和平穩定的共同承諾。當然，日本也第二波加碼投資美國、提高國防預算，並將協助因應荷莫茲海峽封鎖危機，高市並未讓川普失望。

隨著中東戰火擴大，美國駐守日本的「的黎波里號」兩棲突擊艦和二千多名精銳遠征軍，已奉命緊急增援中東。加上部署在南韓的薩德和愛國者飛彈防禦系統，也被移調中東，使印太地區出現戰力空窗期。這已引起日本民眾的憂慮，因此高市早苗也提醒川普，印太形勢嚴峻。高市早苗和川普確認了加強美日同盟與印太威懾的共同承諾，但重點卻放在日本承諾迅速加強自身防衛能力，增加國防預算，提高聯合生產的飛彈產量等。未來一旦台灣有事，美國會不會抽兵來援尚未可知，但首先被要求出頭的，勢必是日本。

高市早苗成功在川普訪問中國大陸前，搶先再確認美日同盟和穩定台海的立場；隨行的日本外相茂木敏充並告訴美國副總統范斯，中國大陸對台灣施加軍事壓力，也會影響美國。針對「台灣有事」論引起的中日緊張情勢，川普還答應在訪問中國大陸時，將轉達日本觀點。

中共的立場一直明確：台灣問題是中國內政，台灣有事，干日本什麼事？去年「台灣有事」論風波乍起，川普和習近平通話後，並未力挺高市早苗；如今高市早苗搶先會川普，能否框住川普，有待觀察。但外界原就預期川習應會提到台灣，現在川普還幫高市帶話，可能更增加台灣議題分量。這對菜單上的台灣而言，是福、還是禍？

弔詭的是，美國情報評估，台灣可能無事，日本卻可能因台灣而有事。最怕的是，台灣挾美日自重，無事也要找事，導致美國情報評估失靈。