經濟日報社論／正視人口赤字對經濟的衝擊

正視人口赤字對經濟的衝擊。記者潘俊宏／攝影

台灣的總體經濟近年繳出亮眼成績單，GDP成長率名列亞洲前茅，出口創高、科技產業蓬勃。但在這片榮景之下，有一股緩慢卻極具破壞力的結構性力量，正悄悄侵蝕台灣的長期競爭根基：人口加速老化與生育率持續探底。這不僅是社會福利問題，更是迫在眉睫的經濟危機，政府若繼續以零碎補貼應付，而不從根本重構經濟生產模式，台灣將在十年內付出沉重代價。

根據國發會最新推估，台灣在2025年已進入「超高齡社會」，65歲以上人口比率突破20%；而去年全年出生人數僅約10.7萬人，總生育率跌至0.8，不僅遠低於替代水準的2.1，更是全球最低之列。人口自然增加率長期負成長，勞動力供給缺口將愈來愈難彌補。這不是遙遠的警告，而是已在發生的現實。

人口結構的惡化，首先衝擊的是勞動市場。台灣目前15至64歲的工作年齡人口已開始減少，預計2030年代每年淨減超過10萬人。製造業、服務業、醫療照護、營建等各產業，無不面臨缺工壓力。而隨著AI與自動化的導入，雖可部分彌補人力缺口，但過渡期間的結構性失業風險同樣不容輕忽。更關鍵的是高端技術人才的養成需要時間，人口基數萎縮，未來可供培育的人才池將大幅縮小，台灣在半導體、AI、生技等戰略產業的長期人力儲備，正面臨根本性威脅。

人口老化的另一面，是財政需求急速膨脹。長照費用、老年年金給付、醫療支出，三管齊下，對政府財政構成巨大壓力。台灣勞保基金的財務缺口問題，已討論多年卻遲無根本解方；如今面對更惡劣的扶養比走勢，問題只會加速惡化。2026年扶養比（每百名工作人口對應之老年人口）估計已超過45，至2040年代可能突破80，屆時勞動人口的稅賦與保費負擔將大幅攀升，形成惡性循環，高負擔壓抑消費與投資，又反過來抑制生育意願，世代之間的財富移轉失衡，將埋下深層社會矛盾。

面對這一系列挑戰，政府的因應策略必須從「補貼」思維轉向「結構改革」思維。發放生育津貼、育兒補助，固然有其必要，但國際經驗顯示，單純的現金補貼對提升生育率效果有限。南韓過去20年耗費逾200兆韓元在生育補貼上，生育率仍持續下跌，殷鑑不遠。真正制約生育的，是都市高房價、職場文化的不友善、托育體系的不完備，以及年輕世代對未來的不確定感。這些都不是撒錢可以解決的，必須從制度層面深耕。

在短期內，擴大移民與外籍專業人才引進，是緩解勞動力缺口最直接的槓桿。台灣目前的移民政策仍過於保守，相較於新加坡、加拿大、德國積極延攬海外人才的做法，台灣的制度門檻偏高、誘因偏低。尤其是針對海外台灣人才的回流，以及新南向國家具潛力的技術人力，政府應有更系統性的引進規劃，而非零散應付。此外，延後退休年齡、活化中高齡勞動力，亦是擴大有效勞動供給的可行路徑。

人口老化固然嚴峻，但也孕育新的產業契機。銀髮經濟、長照科技、醫療器材、健康管理，都是台灣具備技術優勢、且市場需求持續擴大的領域。台灣若能將照護需求轉化為產業輸出，不僅可解決內部問題，更能在亞洲高齡化市場中搶占先機。日本在高齡社會中發展出的照護機器人、智慧健康監測等產業，便是可借鏡的路徑。

人口問題是慢性病，不會在一個財政年度內爆發，但它的侵蝕力，不亞於任何一場金融危機。台灣的決策者習慣回應急性衝擊，往往對慢性風險缺乏警覺。眼下中東烽火、油價波動固然需要即時因應，但人口赤字這場無聲的戰役，才是台灣經濟韌性最深層的考驗。若再不從結構面著手，等到勞動力缺口由量變轉質變，屆時再求亡羊補牢，代價將遠超今日的改革成本。