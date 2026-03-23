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聯合報黑白集／我是人，我返核？

聯合報／ 聯合報黑白集

<a href='/search/tagging/2/賴清德' rel='賴清德' data-rel='/2/105093' class='tag'><strong>賴清德</strong></a>總統（圖中）與民進黨公職曾於二○一九年參與廢核大遊行。圖／聯合報系資料照片
賴清德總統（圖中）與民進黨公職曾於二○一九年參與廢核大遊行。圖／聯合報系資料照片

賴清德總統鬆口宣布核二、核三具重啟條件，親手請下非核家園的神主牌。這「髮夾彎」的方向是對的，但外界過去一再疾呼不應倉促廢核，賴政府卻總以「核安無虞、核廢有解、社會共識」三前提搪塞，如今揮揮衣袖，便輕巧轉彎。過去十年民進黨政府執拗推動非核家園，讓社會付出的龐大代價，難道不給交代就一筆勾銷？

台獨與反核是民進黨的兩大神主牌，民進黨在黨外及在野時期，與社運團體緊密結合，積極參與反核運動，也讓民進黨成功吸納社運界能量，奠下兩次執政的重要基礎。

尤其二○一一年日本福島核災後，在民進黨推波助瀾下，一句「我是人，我反核」更成了流行語，三年後在民進黨前主席林義雄絕食抗議下，逼得馬政府宣布核四封存，反核可說是民進黨最大的選票提款機。

蔡政府上台加速推動非核家園，為了實現這個政黨虛幻主張的能源政策，過去十年，社會付出龐大代價：高漲的電費、大虧的台電、不穩的供電、汙染的空氣、殘破的國土，還滋生無數綠能弊案與蟑螂。賴政府上台也未立即改弦更張，直到中東戰事導致能源吃緊、用電火燒屁股，才不得不轉彎。

只是，三前提言猶在耳，賴清德又說核電廠可重啟，也難怪網友大酸，一夕之間「斷層帶不見了、核廢料有地方放了」，太神奇了。

社論 核能 賴清德

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