聯合報社論／從中東戰場與日本球場看台灣生存韌性

賴清德總統表示，立法院通過核管法後，經濟部審慎評估核二廠（圖）、核三廠重啟條件。圖／聯合報系資料照片

中東戰事擴大，從戰爭規模及能源斷供，都被視作半世紀以來最嚴峻考驗。全球主要外交力量忙於軍事、斡旋或避戰，奔走尋求替代能源供應，各國使出各種地緣政治籌碼。烽火中，賴政府外交工作也迎來「半世紀首次外交突破」，行政院長卓榮泰踏上日本領土。不過，卓榮泰去東京不是找油氣奧援，而是去看棒球。

能源危機警報聲與卓揆「棒球外交」質疑聲，同時在台灣上空喧囂。國內環團統計指出我國是全球能源韌性最差國家，國際也熱議台灣斷油斷氣的後果，憂心半導體供應鏈受損。回頭只見卓榮泰忙為「包機看棒球」圓謊，怒戰藍白。但這種突破和台灣生存空間有什麼關係？老百姓可因此免於斷油斷氣和通膨壓力嗎？

日本放行卓榮泰，被賴政府利用大內宣造勢後又冷峻切割。說穿了，就是要在灰色地帶挑釁北京，並讓日相高市早苗搶在川習會前穩住美日同盟。但弄巧成拙，搞得台日雙方進退尷尬。日方友台人士另推「日美台軍樂隊交流」，修補賴政府外交的「國王新衣」。

約略就在我們總統和日本老友洽談成立窗口推動「軍樂隊外交」時，高市藉五千五百億投資，向川普爭取增加阿拉斯加原油增售日本；接著又以鎖定次世代小型核電與天然氣建設的第二波戰略性投資計畫，當作會見川普的伴手禮。而在川普點名日本護航荷莫茲海峽之際，日本與伊朗磋商後，德黑蘭已準備允許日本船隻通過這個能源咽喉要道。

國家辦外交是為爭取生存空間。賴政府把閣揆赴日看棒球譽為外交歷史突破，若台日關係真到這般極樂境地，怎不見日本替台灣實質爭取加入ＣＰＴＰＰ？別忘了，當年蔡總統為開放福島五縣食品，聲稱解禁有助申入ＣＰＴＰＰ；現在日本核食都全面解禁免檢，日本大哥哥為台灣外交困境究竟作了什麼？台日民間交流蓬勃，國人看到日本外交對抗中國大陸很開心，但這些無關彰顯我國主權，台灣漁民在台日重疊經濟海域甚至面對更嚴苛待遇。

台美關係和台日關係，都非常重要。賴政府將「台美關係堅如磐石」和「台灣有事，日本有事」，並列外交頂門柱。但即便中東戰事有斷供危機，再加上美國需要兵援，高市也不能宣布「存立危機事態」，輕易加入戰事或派艦護航。最近美國情報評估指高市「台灣有事」論代表重大立場轉變，日本連忙否認，甚至還要讓川普見習近平時，「為日本說好話」。可想而知，台灣有事不能寄望日本保護。

台灣半導體產業獨步全球，賴政府也宣稱台灣足以影響全球經濟與ＡＩ命脈，應更有底氣上國際談判桌。但賴政府送出半導體供應鏈，換到台美對等貿易協定，是一份更全面的賣身契，從高科技供應鏈及生態、國內市場、人民食藥健康到國防預算，乃至科技業海外投資全都交付給美國。一旦美國承險，台灣沒有太多轉圜空間。諷刺的是，簽訂鉅額阿拉斯加天然氣開採合約，承受七年後賠錢的高風險，卻對此刻能源危機派不上任何用場。

地緣政治變化，加上ＡＩ用電需求，迫使賴清德總統宣布重啟核二核三，能源政策總算踏出正確務實的一步。國際已從中東戰事預警台灣面臨能源與美國移轉軍力的生存風險。但賴政府還在淡化台灣的脆弱，利用球場與運動競技編織烏有「台灣國」的主權意識行民粹動員。可議的是，在談判桌上，賴政府早將台灣主體和資源全權交付美國；中東危機之際正好檢視，台灣是否還游刃有餘因應戰事帶來的能源、經濟與國安衝擊？