經濟日報社論／強化能源韌性 該加把勁了

政府現在對油價、電價所採取的措施，以凍漲、緩漲為主，看得出政府處事的細心與苦心；但這波油價漲幅凌厲，不能再用這些方法，要有更大的決心與做法，帶領人民、企業共度難關。(路透)

國際油價，從伊朗戰爭前的每桶70美元，一個月不到一度飆升到119美元；伊朗戰爭方興未艾，專家判斷，戰事持續，每桶破150美元，也有可能，戰爭如果打三個月，全球的經濟就會落入衰退。看來全球經濟最壞的狀況，還沒到來。台灣要怎麼樣因應這一波大挑戰？

政府現在對油價、電價所採取的措施，以凍漲、緩漲為主，看得出政府處事的細心與苦心；但這波油價漲幅凌厲，不能再用這些方法，要有更大的決心與做法，帶領人民、企業共度難關。

荷莫茲海峽的封鎖，形成台灣全產業鏈的系統性衝擊，深入經濟骨架造成連鎖反應。對台灣不只油氣供應短缺，化工、特定工業原料（如石腦油、苯乙烯、石灰石）也遭封鎖，對石化產業產生斷鏈危機；台塑化已發布部分產品無法交貨，而台塑的麥寮廠區計劃在4月開始降產，導致下游的塑膠、纖維、橡膠價格暴漲。硫酸和氦氣，多從中東進口，對台積電及供應鏈會產生斷貨風險。尿素、磷料也都會影響農業種植。相關廠商勢必會轉向其他地區搜尋這些原物料，但價格上漲也會反映在成本上，削弱產品競爭力。

行政院應成立專案小組因應變局。任務有三：1.嚴格監視能源購買移轉國的油氣及特殊原物料的順暢到貨；2.監督各行百業的物價穩定；3.協助民眾、企業走過輸入型通膨的幽谷；政府考量民眾和企業的成本漲升，愈在艱難時，政府要挺銀行，金融機構要發揮融資渠道功能，銀行也要挺民眾和企業。

油價已破110美元，現貨油價只占台灣用油三成，其他都是長約；政府已將油源做轉向，現貨汽油一半移到美國購買、天然氣也增加澳洲及非中東地區的買量、煤炭向澳洲、印尼購買；長約也伺機移轉；未來即使戰火停歇，但因中東很多油氣庫已被炸毀，供給量銳減，油價中期還會走高。

伊朗戰爭所引發的不只是以伊之間的仇恨，也是中東各國歷史鬥爭清算的開端，注定中東未來也不會平靖。台灣要穩定油源，分散採購國，不將購油重心放在中東，政府要加強鎖定對台灣重要的台美貿易協定（ART）中的能源採購承諾，及美國國會正審議的「台灣能源安全與反封鎖法案」，將台灣列為美國的油氣優先供貨國，有供應保障。

日韓台是經濟上的東亞三雄，但能源自主率只有13%、20%、9%，顯示這三個都是能源依賴國，但日本（4%）跟韓國（15%）都有核電，所以他們的自主率都比台灣高。全世界只有類似像新加坡、盧森堡等少數國家能源自主率比台灣低，但新加坡進口油氣，做法彈性又多元，如缺電，可跟馬來西亞買，盧森堡缺電可向法國買；台灣是孤島，沒有跨國電網，一旦船運進口中斷，電網就會在幾天內崩潰；現在台灣高度依賴的天然氣，安全存量11天，就是一個令人擔憂的國安風險。

韓國的石油儲備208天，比台灣的146天多，我們如何改善儲備設備？日本天然氣22天的緩衝存量，是台灣的兩倍，台灣要建天然氣接收站六座，未來三接、四接、完工後盼能增加存量天數，將現在天然氣的11天存量，拓增為20天以上。新加坡建立第二座天然氣接收站，提升50%容量，我們也可引進海上浮動接收站，以增容量。

經濟部已啟動核三廠的再運轉自主安檢，一年半內可完成，如通過安檢，政府會重啟核電；政府也密切觀察美日小型核能反應爐技術（SMR），這類設備體積小、安全性高，是解決台灣土地狹小能源問題的有效方案；重啟核電，吻合全民和企業的利益，希望能加快時程推動。

此外，加速風能、光能、地熱的開發，是再生能源重要的一環，過往弊病叢生，外資退場，接下來如何奮進向前，政府要有更具體、簡化程序的辦法。

台灣的能源韌性不如韓日星，防禦策略就是分散來源。能源專家對於現代政府在政策上的建議：核能、綠能、儲能，三足鼎立。我們差得很遠，政府要加把勁。