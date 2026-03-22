聯合報黑白集／北檢輕縱高官

監察院前秘書長李俊俋被控濫用公務車案，台北地檢署以查無不法簽結。圖／聯合報系資料照片

監察院公務車私用案，北檢以時任監院祕書長李俊俋及四監委已支出油費，且屬「合理生活範圍」，認定無不法。對照其他「小官」的處遇，北檢不僅輕縱高官，甚至是曲法護駕。

例如台中市食藥處一技士騎公務機車往返實驗室與公車站，即被檢方認定詐得油錢卅元；台北市警局一小隊長騎公務機車與友人餐敘後返家，也被認定耗費公帑廿九元，雖獲緩起訴，卻須支付公庫五千元及接受法治教育。

李俊俋及四監委或以公務車接送愛犬，或看牙醫、理髮、接送親友到機場，雖支付油費，但車輛折舊、司機薪酬該算誰的？這些「看不見」的公帑，不知高出區區油費幾倍。

濫用公務車違法，關鍵就在違反「明文規定」。以監院為例，其管理要點對委員及職工公務用車，明確規定應詳載使用紀錄並請用車人簽名，且須詳加審核登記地點、里程紀錄等，並未規定屬私人性質的「合理生活範圍」也可使用。

若「合理」可脫罪，那黃姓清潔隊員將僅值卅二元的回收電鍋轉送拾荒老婦，不僅合理更合情，仍被判刑。兩相比較，法律正義何在？

北檢輕縱高官卻立下惡例，未來各單位職工是否只要支付一點油費，即可於「合理生活範圍」內享公務車配專屬司機尊榮？至於獲罰的技士、小隊長、清潔人員，只好嘆「高官能，你不能」！