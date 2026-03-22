聽新聞
0:00 / 0:00

聯合報黑白集／北檢輕縱高官

聯合報／ 聯合報黑白集

<a href='/search/tagging/2/監察院' rel='監察院' data-rel='/2/106065' class='tag'><strong>監察院</strong></a>前秘書長李俊俋被控濫用公務車案，台北地檢署以查無不法簽結。圖／聯合報系資料照片
監察院前秘書長李俊俋被控濫用公務車案，台北地檢署以查無不法簽結。圖／聯合報系資料照片

監察院公務車私用案，北檢以時任監院祕書長李俊俋及四監委已支出油費，且屬「合理生活範圍」，認定無不法。對照其他「小官」的處遇，北檢不僅輕縱高官，甚至是曲法護駕。

例如台中市食藥處一技士騎公務機車往返實驗室與公車站，即被檢方認定詐得油錢卅元；台北市警局一小隊長騎公務機車與友人餐敘後返家，也被認定耗費公帑廿九元，雖獲緩起訴，卻須支付公庫五千元及接受法治教育。

李俊俋及四監委或以公務車接送愛犬，或看牙醫、理髮、接送親友到機場，雖支付油費，但車輛折舊、司機薪酬該算誰的？這些「看不見」的公帑，不知高出區區油費幾倍。

濫用公務車違法，關鍵就在違反「明文規定」。以監院為例，其管理要點對委員及職工公務用車，明確規定應詳載使用紀錄並請用車人簽名，且須詳加審核登記地點、里程紀錄等，並未規定屬私人性質的「合理生活範圍」也可使用。

若「合理」可脫罪，那黃姓清潔隊員將僅值卅二元的回收電鍋轉送拾荒老婦，不僅合理更合情，仍被判刑。兩相比較，法律正義何在？

北檢輕縱高官卻立下惡例，未來各單位職工是否只要支付一點油費，即可於「合理生活範圍」內享公務車配專屬司機尊榮？至於獲罰的技士、小隊長、清潔人員，只好嘆「高官能，你不能」！

社論 北檢 監察院

延伸閱讀

公務車案 法界：檢若改採不起訴 揭示「偵查作為」才能服眾

新聞眼／公器私用…監委安全下莊 公務員如何服氣

監委用車案簽結… 吳宗憲：油錢自費 公務車能變私家車？

北檢簽結 李俊俋7人「自費」用公務車無不法

相關新聞

聯合報社論／律師被打、要犯潛逃，司法部門都無動於衷

一名情緒失控的被告在台中地院發飆，當眾掌摑律師，並腳踹記者。法院第一時間的處理，不是逮捕施暴者，而是把媒體和律師趕出法庭；引發律師界強烈抗議。次日，南台灣發生重大貪汙案要犯破壞電子腳鐐逃逸事件，中油前執行長徐漢在宣判前夕逃亡，其妻兒則早已送出國。接二連三的荒謬劇，在在凸顯司法的系統性鬆散與失能。

聯合報黑白集／喊燒的戰爭

美國印太司令戴維森和中情局長伯恩斯曾先後提出「中共二○二七攻台」論，成為賴總統稱對岸「二○二七武統台灣」的論述基礎。最近美國國家情報總監報告改變說詞稱，中共領導人「未計畫」在二○二七對台動武；那麼，賴政府要不要修正說詞？

經濟日報社論／能源通膨升溫 房價恐先漲後跌

美伊戰爭2月28日爆發以來，布蘭特原油價格由每桶71美元，直接飆到接近120美元，近日遊走在110美元左右。由於戰前全球二成原油經由荷莫茲海峽出口，在伊朗封鎖此海峽下，全球面臨長期高油價的風險。過去台灣三次能源危機的經驗顯示，房價通常只在戰爭初期上漲。一旦通膨持續惡化導致央行大幅升息，房價可能大幅下挫。

聯合報社論／卓榮泰談合法性，如同詐團宣導反詐騙

朝野總預算僵局未解，立法院先行通過動支七一八億元新興預算案。但對於是否應該支用，行政院卻態度曖昧、自相矛盾。主計長陳淑姿表示，已簽報行政院發函各單位先行動支；行政院長卓榮泰卻批評，立院決議「合法性備受質疑，不宜開此例」。行政院與主計處各自表述，明顯是政治凌駕專業與法律；而卓榮泰又大談「合法性」，更顯諷刺。

聯合報黑白集／北檢輕縱高官

監察院公務車私用案，北檢以時任監院祕書長李俊俋及四監委已支出油費，且屬「合理生活範圍」，認定無不法。對照其他「小官」的處遇，北檢不僅輕縱高官，甚至是曲法護駕。

經濟日報社論／美國301調查 台灣的機會與挑戰

美國貿易代表署近日對包括台灣在內的16個國家啟動301調查，指出部分國家透過政府補貼、國家主導產業政策或壓抑內需等方式，造成全球市場出現過剩產能，並導致龐大的貿易順差，因而損害美國產業利益。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。