聯合報社論／卓榮泰談合法性，如同詐團宣導反詐騙

行政院長卓榮泰。圖／行政院提供

朝野總預算僵局未解，立法院先行通過動支七一八億元新興預算案。但對於是否應該支用，行政院卻態度曖昧、自相矛盾。主計長陳淑姿表示，已簽報行政院發函各單位先行動支；行政院長卓榮泰卻批評，立院決議「合法性備受質疑，不宜開此例」。行政院與主計處各自表述，明顯是政治凌駕專業與法律；而卓榮泰又大談「合法性」，更顯諷刺。

此種自我打臉，並非首見。去年立法院通過普發一萬現金的特別條例，卓榮泰就曾義正詞嚴的批評立法院決議「違反預算法又違憲」；結果行政院不但發放，而且收割為是賴政府的政績，大肆宣傳「現金一萬元是行政院發的」。這種「浮動的法律標準」，無疑是卓榮泰詮釋「合法性」的縮影。

卓榮泰更常常明知違法違憲，卻包裝成「捍衛法律」。在八次覆議案全軍覆沒後，卓榮泰竟異想天開，以「不副署」作為反制立法院武器，迄今不副署的法律案已多達五個。卓榮泰一貫指這些法律違憲，不副署是為「維護憲政原則」。但違憲認定是大法官獨有權力，何時曾授權行政院長可以做違憲審查？又何時曾授權行政院長可以用不副署否決立法院通過的法律？

在內政部帶頭下，民進黨對民眾黨籍陸配立委李貞秀發動圍剿，說她立委身分不合法；內政部長劉世芳等官員更拒絕接受李貞秀的質詢。李貞秀是合法就職的立委，現狀自是合法立委。官員接受立委質詢，是憲法和法律明定義務。但對於劉世芳的作法，卓榮泰只說「一切依法處理」，變相鼓勵官員不接受立委質詢的違法行徑。有這種閣揆，無怪有劉世芳這種部長。

在中選會的人事案上，卓榮泰更是傲慢無視法律規定。民進黨推薦的三名被提名人遭立法院否決，卓榮泰還嗆聲國會說將「重提三位落選人」，對《立法院職權行使法》「被提名人未獲同意，應另提他人」之規定，視若無物。直到各方批評不絕，卓榮泰才唾面自乾，由行政院發言人「更正」說會依法補足提名名額。

但這些行政作為的合法性爭議，賴政府和卓榮泰就是始作俑者。如總預算僵局迄今未解，實則是因為行政院拒絕依法編列「軍警消加薪」、「停砍軍公教年金」等預算；也就是說，是行政院違法在先，才產生僵局。又如李貞秀國籍，無論依《憲法增修條文》或《兩岸人民關係條例》，都不應有任何疑義，賴政府卻堅持政治操作，違法認定，剝奪陸配參政權，並反過來指責在野黨「不合法」，根本是做賊喊捉賊。

近日卓榮泰宣稱「私人行程」，到日本「自費包機看球」，但包括從松指部出發、包機價格及各種單據都被踢爆疑點重重，引發特權、圖利甚至貪瀆等質疑，也就不令人意外了。因為在卓榮泰心中，法律標準是隨政治立場和其法律認知浮動的。於己有利者，就說是合法合憲；於己不利者，就是不合法不合憲。

卓榮泰面對法治的種種傲慢行徑，呼應了賴清德總統「戰到底」的作風。大罷免大失敗，賴清德無視外界要求卓榮泰下台的呼聲；總預算等覆議案連敗，賴政府卻想用倒閣交換解散國會。外傳內閣可能在今年底九合一選戰後大幅改組，卓榮泰如此急於表現，也令人懷疑是否在為「閣揆保衛戰」搶戰功？

卓榮泰還是法律系畢業的，悲哀！無論卓榮泰昧於法治的動機為何，他屢以「捍衛憲政法律」掩飾違法違憲行徑，成為「依法行政」的負面示範。卓榮泰高喊「合法性」，就如同詐騙集團宣導「反詐騙」一樣荒誕無稽。