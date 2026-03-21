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聯合報黑白集／喊燒的戰爭

聯合報／ 黑白集

美國印太司令<a href='/search/tagging/2/戴維森' rel='戴維森' data-rel='/2/249555' class='tag'><strong>戴維森</strong></a>和中情局長<a href='/search/tagging/2/伯恩斯' rel='伯恩斯' data-rel='/2/177821' class='tag'><strong>伯恩斯</strong></a>先後提「<a href='/search/tagging/2/中共' rel='中共' data-rel='/2/103283' class='tag'><strong>中共</strong></a>2027攻台」論，成為<a href='/search/tagging/2/賴總統' rel='賴總統' data-rel='/2/248410' class='tag'><strong>賴總統</strong></a>稱對岸「2027武統台灣」的論述基礎。圖為國軍聯合反登陸作戰操演。 圖／聯合報系資料照片
美國印太司令戴維森和中情局長伯恩斯先後提「中共2027攻台」論，成為賴總統稱對岸「2027武統台灣」的論述基礎。圖為國軍聯合反登陸作戰操演。 圖／聯合報系資料照片

美國印太司令戴維森和中情局長伯恩斯曾先後提出「中共二○二七攻台」論，成為賴總統稱對岸「二○二七武統台灣」的論述基礎。最近美國國家情報總監報告改變說詞稱，中共領導人「未計畫」在二○二七對台動武；那麼，賴政府要不要修正說詞？

這個髮夾彎，美方流暢地帶過：先前只是說中共二○二七「具備攻台能力」，現在則認為它「無動武意圖」，兩者不同。近年賴政府抓著二○二七的關鍵詞，不斷擴大軍購、抓共諜、反陸配，推動宮廟存放彈藥，為兩岸開戰作準備。如今美方認為中共不會動武，賴政府的「狼來了」戰略不必調整嗎？

國家面對外在威脅，若沒有自己的主見，只會隨外國官員或智庫的魔笛起舞，安全防衛就會落入這種跟著別人「喊燒」的窘境，被甩了還不知道。若中共將轉向「灰色地帶」促統，我們一．二五兆的國防特別預算還要照編嗎？大陸八成六民意不支持中共對台動武，賴政府仍要死守閉關政策，不放行陸客嗎？

更糟的是，看到別的國家發生戰爭，台灣內部卻有人興致勃勃地在那裡喊爽。近日，川普要求歐日等國出兵護航荷莫茲海峽油輪，各國遲無回應。台灣卻有幾位綠營名嘴呼籲賴清德派國軍護航，一則向美國表忠，二則證明台灣有能力自保。別人戰爭，我們喊燒，這是哪門子病態？

社論 黑白集 中共 動武 伯恩斯 戰爭 賴總統 賴政府 戴維森 抗中

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