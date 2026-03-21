聯合報社論／律師被打、要犯潛逃，司法部門都無動於衷

林姓女子傷害、恐嚇3名女律師，又在台中地方法院打台中律師公會理事長吳中和一巴掌，全國律師聯合會18日在司法院開記者會，稱「這一巴掌是打在所有律師的臉上」，並拜會司法院代理院長謝銘洋。 記者林孟潔／攝影

一名情緒失控的被告在台中地院發飆，當眾掌摑律師，並腳踹記者。法院第一時間的處理，不是逮捕施暴者，而是把媒體和律師趕出法庭；引發律師界強烈抗議。次日，南台灣發生重大貪汙案要犯破壞電子腳鐐逃逸事件，中油前執行長徐漢在宣判前夕逃亡，其妻兒則早已送出國。接二連三的荒謬劇，在在凸顯司法的系統性鬆散與失能。

台中律師公會理事長吳中和為聲援律師遭人攻擊案件，親赴法院旁聽，卻在法庭走廊遭這名施暴者打了一耳光，媒體也遭波及。台中地院當下不僅未逮捕施暴者，甚至把原本應公開審理的恐嚇、傷害案件，改為不公開。更荒謬的是，法警看到有人在院內施暴，只顧著阻止媒體拍攝。法官面對被告當眾咆哮妨礙秩序，竟是把被攻擊的旁聽民眾趕出法庭，彷彿只要關門祕密審理，司法的不堪就能一手遮蔽。

類似的攻擊事件，並非首次發生。同一當事人，二月間也發生類似施暴行為，法院卻始終未採取適當處理或提出防範措施，任由法庭走廊成為暴力擂台。當暴力攻擊發生在司法殿堂，台中地院始終束手無策，還意圖遮掩事實；司法機關處理問題的低能令人難以想像。

台中地院事後說明，宣稱是突發狀況，「法警無從立即判斷律師是否受傷」，因而無法當場逮捕。事實上，施暴者對律師出手已有前科，因而成為被告，法院卻心不在焉，事後的處理更是推諉塞責。也難怪，全國律師聯合會批評，「這不是一場突發事件，是早可預見、卻沒有被阻止的制度性失靈」。司法院則在事件鬧大後，才說要研訂「法院安全指引」；對最簡單的危機，簡直到了麻木不仁的地步。

連法院內的基本安全都無法保障，又屢傳監控中的重要罪犯巧計脫逃，對所謂「司法正義」都是極大的嘲諷。

中油前煉製事業部執行長徐漢的貪瀆案，原訂廿三日宣判，卻驚傳他破壞電子腳鐐科技監控設備棄保潛逃。近年來，陸續有國寶集團總裁朱國榮、「百億賭王」林秉文、股市炒手鍾文智、吸金數十億的三聯集團負責人徐少東等經濟要犯，先後在上演官司確定前棄保潛逃，除傷害司法公信，也讓正義難以伸張。司法院和法務部門卻毫無作為，任惡棍要犯揚長而去。

更不堪的是，司法體系中有不肖公務員在協助護航。以股市炒手鍾文智為例，他原應定時向派出所報到，卻有多名警官代為簽名掩護，幫他鋪平逃亡之路。只要體制內藏汙納垢，光靠電子監控，根本約束不了本事通天的要犯。

再以曾與多位法政界同框的吸金要犯徐少東為例，他去年五月偷渡出境後，不斷在社群發文，地點標記為月球、朝鮮、馬尼拉等，還譏嘲「賴政府的法治團隊，是落後的司法制度配上瞞天無理的計畫經濟」。他從嘉義偷渡出海，轉至澎湖再搭快艇出境，逃亡之路順暢從容、游刃有餘，事後還公開打臉台灣司法。這種連罪犯都瞧不起的司法，哪來的公信？

要犯頻頻潛逃不說，還有詐欺犯被判刑定讞五年，卻遲遲未被通知入獄服刑。直到當事人要去越南娶妻，才發現遭境管，他向監院陳情，才使事件曝光。定讞罪犯因未坐牢而向監院陳情，真的是天下奇聞，台中地檢署卻推稱只是「行政疏漏」所致。

憲法法庭既演出「五人釋憲」的荒謬劇，地方法院出現律師被打、要犯接連逃脫的事，似乎也就不足為奇。但是，人們能因此「習慣成自然」嗎？這個滿口「正義」口號的政府，真的以為正義只是用來呼喊的嗎？