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聯合報黑白集／等援兵戰略

聯合報／ 黑白集

國安會副秘書長<a href='/search/tagging/2/林飛帆' rel='林飛帆' data-rel='/2/103436' class='tag'><strong>林飛帆</strong></a>投書美國智庫。 圖／聯合報系資料照片
國安會副秘書長林飛帆投書美國智庫。 圖／聯合報系資料照片

國安會副秘林飛帆投書美國智庫，提出「和平靠實力」戰略，自誇將讓任何形式的脅迫都因代價過高而難以成功。一位涉外人士馬上吹捧說，新戰略核心邏輯不再只強調傳統軍事防衛，而是將軍事拒止、社會韌性、國際協作整合成一套完整的嚇阻體系。

聽他雲山霧罩，無非就是默認軍備競賽已拚不過對岸，只好添上社會韌性與國際協作兩套招式湊數。前者，是指民防體系發揮阻滯敵人作用；後者，則是等著外國部隊過來馳援的包裝詞彙。

通篇翻成大白話就是：戰爭爆發後，軍事上雖打不過，但人民可以苦撐待變，最終盼來援兵解圍，喜劇收場。這豈止是天真，簡直阿Ｑ。正在上演的美伊戰爭，就是血淋淋的寫照：被打的伊朗，至今只能孤軍奮戰；但就連當今武林霸主川普喊破嗓門請盟友護航，也碰了一鼻子灰。

以日本為例，荷莫茲海峽一封，它的七成原油立即斷供；這是貨真價實的危急事態，它卻不想到波灣護航，無非就是怕伊朗飛彈伺候。那麼當台灣海峽被解放軍封鎖，面對比伊朗威力高了不知凡幾的飛彈庫，日本自衛隊難道會趕來馳援？

戰略不是修辭學，更不是安慰劑。哄哄青鳥倒也罷了，就怕自己的戰術自欺欺人。如果堆砌幾個新詞彙，就能讓敵人害怕，義和團都得自嘆弗如。戰略得靠實力，不能光憑囈語狂想。

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