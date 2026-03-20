聯合報社論／波灣戰爭殺紅眼，賴政府還在慢慢想核能

中東能源情勢緊張，但核三最快要一年半才能重啟。圖為屏東恆春核三廠外觀。 圖／聯合報系資料照片

中東能源情勢緊張，立法院邀經濟部及核安會報告，得到的答案卻是核三最快要一年半才能重啟，核二則最快要等到二○二九年。波灣戰火不斷擴大，能源緊俏有長期化趨勢；中油兩周來吸收油價漲幅已虧損了卅三億元，可見油價變化之劇烈。試問，中油和台電有多少能力一直吸收飆高的成本？在這個節骨眼上，去年五月才停機的核三竟然要花那麼長的時間才能重啟，賴政府真的有把能源危機當回事嗎？

荷莫茲海峽遭封鎖後，台灣向卡達採購的天然氣已告斷貨。由於其數量占全國總需求量的三分之一，逼得中油須在現貨市場以高價購買。這兩天波灣情勢急遽升高，以色列發動了開戰以來最具破壞性的能源攻擊，轟炸伊朗南部南帕爾斯一個全球最大的天然氣田，使伊朗能源供應受到重創。伊朗旋即展開猛烈的「區域連坐」報復，攻擊卡達和沙烏地阿拉伯的天然氣設施，卡達的天然氣基本已停止生產。這波攻擊，一日之間，即讓亞洲ＬＮＧ現貨價格跳漲了四十％，漲幅驚人。

因此，以我國電力有五成要仰賴天然氣發電的現況，如果不及早改變能源部署戰略，我們的電力供應很快就會出現問題。經濟部日前宣稱，我國已調度到廿二艘天然氣船，足夠用到四月底不成問題。但這已是多日前的說法，如今波灣戰事惡化，天然氣產地遭破壞，台灣臨時向鄰國調度ＬＮＧ船的作法便難維持，也無法再保證供電穩定。正因如此，重啟核二、核三廠才變得愈發重要。然而，從賴政府的因應態度看，卻絲毫看不出決策者的積極性和急迫感；相關官員還是事不關己地推託應付著，彷彿能源危機不會真的降臨。

以核二、核三原有發電量，一旦重啟，約可供應全台十二％的穩定電力。這雖無法完全取代天然氣發電，但至少能幫台灣在面對波灣風雲時多一道緩衝，能源供應不致遽爾崩潰。然而，政府官員的反應卻慢吞吞，關核電廠時急如星火，但需要重啟時，卻充滿各種官腔官調文章，完全不把時間的緊迫放在心上。試問，賴政府難道真要等到火燒眉毛，全台公民營設施四處跳電時，才覺得核能很安全也很可靠？

民進黨長期以來反核，一心擁抱非核家園。但近年歐盟將核電和天然氣視為「環境友善」的綠能，國際社會的態度已截然不同，民進黨也必須改變自己過時的思維，勿再因噎廢食。台灣逾九成六的能源倚賴進口，如果能源政策建立在一個華而不實、搖搖欲墜的基礎上，真的太過虛幻。賴政府動輒誇耀「社會韌性」，但僅僅十一天儲量的天然氣，卻高占發電量的五成，這樣的能源政策根本在自曝其短，向敵人顯露軟肋，哪來的韌性？

這次美伊戰爭引發能源危機，亞洲許多國家深受影響，若干戰備儲油或外匯準備不足的國家已發生排隊搶油及民生崩潰的風險。觀察鄰國的作法，日本的東京電力公司已發出輪流停電預警，並緊急釋放儲油以平抑油電價；南韓則啟動「三級緊急狀態」與價格管制因應，並強制政府機關及公共設施在夜間強制節能。韓國的核心策略是「以核電保產業，以儲備抗通膨」，它目前擁有廿六座核能機組，同時還在擴建新機組。相形之下，台灣廢核，卻將電力命脈五十％繫於供應不穩又昂貴的天然氣，等於讓自己輸在半路。

美以和伊朗在波灣的戰事已經殺紅了眼，賴政府卻還在那裡作天下太平狀，既不加速備妥台灣的因應方案，又不告訴人民事實真相。請問，台灣社會韌性要從何而來？