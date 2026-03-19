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聯合報黑白集／「不行政」院長

聯合報／ 黑白集

<a href='/search/tagging/2/行政院長' rel='行政院長' data-rel='/2/248407' class='tag'><strong>行政院長</strong></a><a href='/search/tagging/2/卓榮泰' rel='卓榮泰' data-rel='/2/129117' class='tag'><strong>卓榮泰</strong></a>。 圖／聯合報系資料照片
行政院長卓榮泰。 圖／聯合報系資料照片

即使不懂政治的人也看得出來，卓內閣最大的執政特色，就是「否定模式」與「抗拒模式」。例如，立法院通過的法案，動不動就不執行或不副署；對於民眾想知道的事，總是故作神祕遮掩；面對陸配立委，則不上台答詢，也不給資料。卓揆自命「行動創新ＡＩ內閣」，卻只會產出「不」字決策，他更像「不行政院長」。

最新例子是：綠營推薦的四位中選會委員有三人遭藍白封殺，卓榮泰耿耿於懷；他周二上午揚言將把「落選名單」再送一次，希望立院「補足誠信」通過。但根據《立法院職權行使法》，人事案未過，就得「另提他人」；卓揆如此硬拗，只在鬧笑話。經幕僚提醒，他下午才改口，稱願另提人選。

腦筋一團漿糊，當然想不清自己該幹嘛。行政院長是全國行政機關的總樞紐和發動機，如果發動機常常處於「關機」或「怠工」狀態，行政體系能有高效率的產出嗎？又如何談創新、行動或ＡＩ？

卓揆赴日看球很好，但為了「自費包機」吵了快十天，鬧到連日方的友善都變難堪，竟還拿出「永久歇業」的遊覽車公司發票。以這種態度，可見年度總預算始終無法過關，他自己該負很大責任。癥結在，當卓榮泰全神貫注「對抗藍白」時，他也把自己該服務的民眾丟在腦後了。這種「不行政」院長，能為民進黨加分才怪。

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