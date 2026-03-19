聯合報社論／川習會延期，這場全球能源災難不易收拾

美國總統川普延後四月初的「川習會」，理由是他必須「坐鎮華府」監督美伊戰事。 （路透）

美伊之戰，轉眼已打了廿天。原本聲稱戰爭「很快就會結束」的川普，最近喊停四月初的「川習會」，理由是他必須「坐鎮華府」監督這場戰事。至於要延期多久，則從前一天宣稱的一個月，變成五到六周。這些變化，說明了美以攻擊伊朗的行動觸發了整個波灣地區的不安，進而引發全球能源危機，情況正變得棘手。

川普或許已自知攻伊行動太過魯莽，希望盡速善後終結戰事。但歷經去年的對等關稅大鞭及奪取格陵蘭等風波，歐洲和日本等盟邦不斷遭到「小弟」般的斥責和使喚，他們已不想再為美國捲入一場不屬於自己的戰爭。美國國家反恐中心主任肯特近日也請辭，理由是「無法支持將下一代派上戰場送死」，打一場無謂的戰爭。可見，川普為了護航以色列輕率對伊朗動武，不聽專家之言，正當性顯得薄弱。因此引發各國能源及通膨危機，更使他成為眾矢之的，被全球視為亂源。

表面上，美國對伊朗的斬首行動看似精準；實際上，千年古國的伊朗卻不像委內瑞拉那麼脆弱單薄，宗教領袖哈米尼死亡後，政府指揮系統仍能循序運作，並未應聲崩解。伊朗自知軍力不是美國對手，因此它鎖定美國的中東盟邦攻擊，把戰火擴散到波灣地區，並將荷莫茲海峽控制全球五分之一油氣量的關鍵地位發揮到最高點。其目的，是要讓全球公民知道：人們之所以為能源價格暴漲及油氣缺貨所苦，「都是川普害的」。這是在向川普施加壓力，讓他無法逃避道德責任，這顯然是聰明的一招。

川普的因應之道，則是把中國拉進這場渾水，幫他分攤責任。川普要求川習會延期，要求中國出兵協助維護荷莫茲海峽安全，都是出於此一算計。伊朗因長年受到禁運與制裁，它生產的原油，有八、九成是透過「海上轉運」的方式賣到中國大陸。可見，對中國輸出原油，是伊朗重要的經濟支柱之一。荷莫茲海峽遭封鎖後，只有懸掛中國旗的油輪可以通行，即可見兩國關係之密切。伊朗近期更放行一些所謂「以人民幣結算」的油輪，據稱也是中方遊說的結果，希望緩解外界壓力及亞洲對原油的飢渴。

換言之，在客觀條件上，北京確實有能力對德黑蘭提出一些建言，甚至扮演美、伊兩國之間的斡旋角色，協助穿梭協調。在主觀條件上，中國本身確實也需要波灣原油的穩定供應，以免自己的經濟產業受到衝擊。畢竟，伊朗的原油占了中國總需求的十分之一以上，最近廣東東莞等地已出現嚴重的塑料囤積風和搶購潮，能源危機衝擊絕不容小覷。和其他歐日國家一樣，北京顯無意派出軍艦前往波灣，以免「公親變事主」，被捲入不想要的戰爭，甚至被當成「美國的小弟」看待。

在這種情況下，川習會延期，不僅可讓美中雙方再評估自己的實力短長，更可就這期間的世局變化再修正彼此的策略。至少，比雙方冒著波灣動盪的風險，勉強去營造川習會面的和諧氛圍，要務實得多。尤其，美國最高法院裁定川普的對等關稅「違憲」後，最近馬來西亞率先開了第一槍，宣告美馬對等貿易協定（ＡＲＴ）無效。飽受川普關稅惡意威脅的中國大陸，趁著川習會延期，也能思考如何伺機扳回一城。

去年全球的對等關稅災難，災星是川普；今年的能源危機，白虎星仍是他。川普曾聲稱他上任廿四小時就能結束俄烏戰爭，誰料那邊戰爭還在打，他這邊又輕率發動了新戰爭，並揚言下一個就是古巴。如果ＭＡＧＡ是以別人為芻狗，美國再度偉大又如何？