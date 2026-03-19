經濟日報社論／石油戰爭成形 川普陷入困境

美國對伊朗的戰爭，恐怕要栽在油價上。 美聯社

美國對伊朗戰爭爆發以來，由於荷莫茲海峽被伊朗封鎖，波灣國家原油與天然氣運不出來，再加上美軍襲擊伊朗重要的石油供應樞紐哈格島，導致中東石油出口中斷，油價一度上看120美元，現在雖然跌落，但仍在100元上下波動。這次伊朗戰事的關鍵因素是油價；川普政府在開打之前自信滿滿，但是隨著戰事的進展，竟然毫無準備，現在要聯合盟友，共同打壓油價，大家都不願意配合，美國對伊朗的戰爭，恐怕要栽在油價上。

波灣國家在戰爭爆發之前，一直在期待川普政府謹慎，警告不要魯莽行事，但也私下以為，伊朗不敢冒大不韙，攻擊鄰國，可是這兩個期待都落空了。

首先，川普政府把警告，當成耳邊風，認為戰爭很快就會結束，伊朗新領導人將會對美國的要求全盤讓步，根本不需擔心荷莫茲海峽的封鎖問題，美國的戰略存油當時也只有最高存量的六成，對於即將到來的石油危機，完全沒有準備。

受到美以攻擊、幾乎被滅國的伊朗，開始不顧一切，報復波灣國家的美軍基地，同時刻意攻擊波灣國家的煉油、產氣設施，封鎖荷莫茲海峽，讓油氣運不出來，波灣國家紛紛停止生產，估計減產總量每日高達600萬桶，導致油價一度飆高至119美元一桶，世界能源危機已然形成。

封鎖荷莫茲海峽的效應是全球的，預計到本周末，原油供應削減量將接近每天1,200萬桶，現貨市場上的供應缺口非常明顯，而且不只原油，正面臨柴油、航空煤油、液化石油氣和石腦油等產品的嚴重短缺。

通過荷莫茲海峽的還不只是能源，它更是全球化肥運輸最重要的通行管道，化肥數量將會大減，由於北半球各地的農民開始為春耕做準備，因此預計明年玉米產量會下降，價格會上漲。

川普政府尤其擔心國際油價，一旦引發美國國內通貨膨脹，聯準會就不能降息，美國可能形成「通縮」的困局，在體認到這將成為國內政治危機後，川普政府手忙腳亂的因應，首先是動員國際能源總署，全球釋出4億桶原油，但這僅能供全球不到一個月使用。

川普同時還暫時放鬆了對俄羅斯的原油禁售制裁，在4月11日之前，允許各國購買已在海上運輸的俄羅斯石油，據估計，目前約有1億桶之多，莫斯科現在每天可以從石油銷售中獲得1.5億美元的收入。

川普為了打開荷莫茲海峽，正在和七國討論保護船隻通過海峽，但美國海軍在波斯灣的兵力已捉襟見肘，只好在掃雷、海上防空和護航等領域尋求北約盟國的幫助，計劃本周宣布成立多國護航聯盟。

但以上這幾項措施，都需要盟友的同意與協助，對歐洲來說，這場戰爭不是他們的戰爭，以危機的程度來說，烏克蘭遠超過伊朗，但是現在美國竟然放寬對俄羅斯原油的禁買制裁，實在是本末倒置，歐盟表示不會與美國同步，並譴責美國的舉動。

而且由於歐洲各國正面臨能源成本上漲、供應鏈中斷，隨著美國及其海灣盟友在與伊朗的戰爭中消耗大量彈藥儲備，歐洲擔心，美國製造的關鍵武器交付將延遲，而如果參與美國的軍事行動，將會增加伊朗及其盟友民兵組織（如真主黨和哈馬斯），在歐洲發動恐怖攻擊的風險，而如果伊朗政權崩潰，還有可能引發新一輪難民潮。川普為此大怒，指責盟友忘恩負義。

澳洲採取與歐洲同一立場，表態不會派軍艦協防，理由是並未收到請求，而日本擁有先進的掃雷艦，可幫助美國海軍掃清水雷，首相高市早苗在19日即將與川普舉行白宮高峰會，川普可能會當眾質問她，考慮到日本對中東石油的依賴，高市將很難拒絕。

川普任意發動戰爭，之前沒有完善的準備，現在要亡羊補牢，又缺乏有效的方法，許多人擔憂，上漲的油價將觸發地緣政治大變動，全球經濟末日已經到來，而且不是近日想像的AI泡沫，而是大家所熟知的石油戰爭。