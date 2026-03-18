聯合報黑白集／高市也對川普說不

美國總統川普。美聯社

川普證實，因美伊戰爭，已向中國請求將「川習會」延期一個月。川普稱已徹底摧毀伊朗軍力，實際卻因戰事無解拖延訪中，還點名中日歐各國派艦赴荷莫茲海峽護油。豈料，各國不是推拖就是冷拒；連日相高市都說「於法無據」，無法派出自衛隊，頂多協助情蒐。

高市不再小鳥依人，韓國要審慎評估。面對川普拿北約前途要脅，德國不留情回稱「戰爭與北約無關」；法國總統打高空，說「歐洲自主」。同屬五眼聯盟的英國，冷回「沒義務配合華府每項要求」，澳洲搶頭香拒絕加入。美國調派赴中東的船艦陸續到位，但其他國家刻意置身事外，唯恐捲入戰爭。

川普抱怨盟友「忘恩負義」，但誰敢跟隨不講武德的老大？美以藉談判斬首伊朗神權領袖，誰知他不會以護油之名，藉八國艦隊掩護進入波灣，啟動殲滅伊朗大戰？中東國家援美，被炸得七零八落，還有誰要盲從川普的「不計代價」？

川普點名的國家，除中國外，都曾響應美國援烏抗俄。諷刺的是，川普意外引爆能源危機，竟解禁「戰犯」俄國，准它賣油發戰爭財。美國盟友如韭菜般，攤完軍費還得購買俄油解急，怎敢再輕率投入泥戰。

國際現實裡已無「友盟」。連最依賴中東能源的日本，都不敢加入川普聯軍；若台海開戰，還會有價值同盟「護晶片艦隊」嗎？