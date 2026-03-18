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經濟日報社論／矽谷煙火與波灣烽火間 台灣自處之道

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3月中旬的加州聖荷西，<a href='/search/tagging/2/黃仁勳' rel='黃仁勳' data-rel='/2/145721' class='tag'><strong>黃仁勳</strong></a>穿著標誌性的皮夾克走上舞台，身旁站著一隻會說話的雪人機器人。（法新社）
3月中旬的加州聖荷西，黃仁勳穿著標誌性的皮夾克走上舞台，身旁站著一隻會說話的雪人機器人。（法新社）

3月中旬的加州聖荷西，黃仁勳穿著標誌性的皮夾克走上舞台，身旁站著一隻會說話的雪人機器人。這一幕看似科幻電影的場景，卻是輝達年度GTC大會上真實發生的事。在此同時，波斯灣海面上的情勢同樣風起雲湧，荷莫茲海峽緊張局勢令國際油價劇烈震盪，美國與伊朗之間的角力持續升溫。兩個截然不同的世界，意外地同時成為全球財經版的頭條，而台灣，恰好站在兩條故事線的交叉點上。

GTC向來被科技業視為AI產業的年度風向球，今年的能量尤其不同以往。黃仁勳在主題演講中拋出一個震撼市場的數字：輝達旗下Blackwell與Vera Rubin兩代晶片架構，預計到2027年累積商機上看1兆美元。這不是隨口說說的行銷數字，而是建立在全球雲端業者、企業用戶與新創公司瘋狂擴建AI算力的現實需求之上。AWS、Google Cloud、微軟Azure等雲端巨頭全數表態支持Vera Rubin平台，這種規模的需求共識，在科技史上並不常見。

更值得關注的是，輝達這次不只是賣晶片，而是試圖重新定義整個AI基礎建設的遊戲規則。全新的Vera CPU被定位為「全球首款專為代理式AI設計的處理器」，這意味著輝達正從一家GPU供應商，蛻變成一個完整的AI基礎設施平台商。這個轉變對英特爾與AMD構成直接挑戰，也讓整個伺服器市場的競爭格局從此改寫。黃仁勳甚至提出「代幣工廠」的概念，主張未來的資料中心不再只是儲存資料的倉庫，而是生產AI推論結果的智慧工廠。這種思維框架一旦被市場普遍接受，對硬體採購、軟體服務，乃至資本支出的邏輯都將帶來深遠影響。

台灣在這場盛宴的份量，遠比表面看起來更關鍵。今年GTC有超過20家台廠參與，台積電（2330）與聯發科（2454）以最高規格的特別贊助商身分現身，鴻海（2317）、台達電（2308）、廣達（2382）、緯創（3231）等列名鑽石級贊助商。這不只是企業形象的展示，而是實質供應鏈地位的具體宣示。Vera Rubin平台的硬體系統，有相當大的比例仰賴台灣廠商生產與組裝，而台積電先進製程更是輝達下一代Feynman架構的製造基礎。換句話說，黃仁勳描繪的那幅兆美元藍圖，有一大部分的生產能量其實坐落在新竹、台南與高雄。

散熱、光通訊、ABF載板、電源供應這些聽起來不如AI晶片那般炫目的技術，卻是AI資料中心能否正常運轉的關鍵支柱。台灣在這些細分領域深耕多年，此刻正好迎來爆發性的需求。資本市場已經嗅到這個訊號，GTC開幕帶動科技類股率先反彈。

但這幅圖景並不是沒有陰影，中東情勢持續惡化，荷莫茲海峽的通行風險讓國際油價劇烈起伏。儘管油價隨後因美國釋放儲備的消息而回落，暫時壓抑了市場的通膨恐慌，但這個區域的結構性不穩定，早已是全球供應鏈揮之不去的隱憂。對台灣而言，能源成本的波動牽動著晶圓廠的生產成本，航運路線的風險也影響著零組件的交期。AI產業再怎麼欣欣向榮，終究無法完全與地緣政治的動盪脫鉤。

值得思考的是輝達所描繪的AI未來，其實是一個高度集中化的技術生態系。當全球的AI算力需求都必須流經輝達的晶片架構，當雲端巨頭的投資計畫都圍繞著GTC的產品路線圖展開，這種集中化的供應鏈結構本身就存在系統性風險。一旦地緣政治衝突、貿易管制或自然災害影響到特定環節，整個生態系的韌性都將受到考驗。台灣身處這個結構的核心位置，既享有難以取代的戰略價值，也承擔著相應的集中風險。

矽谷的舞台燈光再亮，也照不到波灣上空的硝煙。AI時代確實已到來，但它降臨在地緣政治持續動盪、能源市場反覆震盪的世界中。台灣在享受AI紅利的同時，更應清醒地認識到技術的繁榮從來不是在真空中發生的。如何在深化AI供應鏈地位的同時，分散風險、強化韌性、拓展外交空間，才是台灣在這個時代真正需要的。

社論 輝達 黃仁勳 荷莫茲海峽

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