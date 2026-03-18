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聯合報社論／誠意或交易？中選會人事，藍白站穩立場

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立法院行使<a href='/search/tagging/2/中選會' rel='中選會' data-rel='/2/103292' class='tag'><strong>中選會</strong></a>人事同意權。圖／聯合報系資料照片
立法院行使中選會人事同意權。圖／聯合報系資料照片

立法院行使中選會人事同意權，中選會主委被提名人游盈隆和藍白推薦的李禮仲、蘇嘉宏、蘇子喬均獲全票通過；民進黨推薦的副主委被提名人胡博硯和黃文玲、陳宗義，則遭藍白聯手封殺。行政院怒稱難以接受此一結果，但這次藍白合作，已解開中選會委員人數不足無法開會決議的僵局。民進黨必須改變心態，才能讓台灣走出對立的泥淖。

中選會是獨立機關，負責選舉、罷免與公投事務，委員應超出黨派以外，依法獨立行使職權，不得參加政黨活動。然而，前主委李進勇，卻把中選會矮化成民進黨附隨機關。公投綁大選、不在籍投票等議題上，他都站在公民權利的對立面；甚至連立法院提出的公投案，也遭他沒收。基隆「罷樑」期間，他更毫不避諱地介入「拆樑」。因此，各界都不希望中選會再出現另一個李進勇。

行政院把這次中選會人事視為一場政治交易，因此對民進黨支持藍白推薦人選、藍白卻否決綠營推薦人選，感到不滿。但即使是交易，也不能不顧中立與專業；強行夾帶外界無法認可的人選，又豈是公平的交易？民進黨推薦的人選，被認為政黨色彩強烈，有的則是立場前後矛盾，有的護航執政違法亂紀，有的甚至隱瞞曾任民進黨黨職身分，如何期待他們能超出黨派立場，獨立行使職權？

藍白推薦的學者，相對政治色彩較淡，基本上專業重於政治。游盈隆雖出身綠營，但平日也本於專業良知批評藍綠和柯文哲，因此在野黨願相信他能獨立客觀主持中選會。尤其中選會恢復運作後，馬上就要面對陸配立委資格等問題，中選會委員能否抗拒行政院與民進黨的政治壓力，自然備受關切。

這次中選會人事案，民眾黨的態度也很受矚目。在藍白主席合體推出共同政見前夕，民眾黨八席中七席是新科立委的第一役，確立了藍白合作立場仍未動搖。民眾黨前主席柯文哲保釋後，相關言行在藍白合或綠白合之間略顯搖擺。但中選會人事同意權這一仗，民眾黨團還是站穩了立場。

尤其中選會委員被提名人黃文玲，是民進黨推薦，但與民眾黨相對友善，更是柯文哲媽媽的乾女兒，並與民眾黨立委陳昭姿是好朋友。然而，民眾黨團幾經討論，考量黃文玲在多項重要議題上與民眾黨的立場不同，最後決定予以否決；不以私害公，頗有「大義滅親」的味道，柯文哲似乎也未阻攔黨團決定。未來民眾黨團的運作，特別是在藍白合作上，是否不受柯文哲及其官司的影響，值得觀察。

行政院這次提名中選會委員，邀請在野黨推薦人選，以釋出善意為名，進行實質的政治交易；因此對最後的投票結果，認為是「行政院的誠意未獲得在野黨善意回應」。這種扭曲的認知，除可能增加其他獨立機關人事提名的阻礙外，也可能導致賴清德總統不願在補提名大法官時採納在野黨意見，寧可讓違法的憲法法庭「五人判決」繼續橫行，讓違憲的「不副署」閣揆繼續耍賴，進而影響重要政治議程的推進。

關鍵在於，民進黨必須改變「雙少數還想整碗端走」的心態，回歸民主憲政原則，放棄操弄獨立機關、支配憲法法庭的念頭。事實上，尊重在野黨意見，也不該視為政治交易。本屆立委通過了考試院、公平會、審計部等多項人事案，證明藍白並非「逢綠必反」。只要執政者堅持專業原則提名，即使沒有政治交易，藍白也不敢擋。以誠意換取善意，才能打破政治對立與僵滯，達到賴總統喊話朝野團結合作的目標。

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