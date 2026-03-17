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聯合報黑白集／院長出包，總統忙修補？

聯合報／ 黑白集

<a href='/search/tagging/2/賴清德' rel='賴清德' data-rel='/2/105093' class='tag'><strong>賴清德</strong></a>總統（左）與行政院長<a href='/search/tagging/2/卓榮泰' rel='卓榮泰' data-rel='/2/129117' class='tag'><strong>卓榮泰</strong></a>。 圖／聯合報系資料照片
賴清德總統（左）與行政院長卓榮泰。 圖／聯合報系資料照片

賴總統一席「國民黨台灣人，比日本殖民政府還差」之語，緬懷殖民政府，引來「戀殖」、「斯德哥爾摩症候群」之譏。身為中華民國總統，卻肯定殖民台灣的異國，更把本國政府比擬成殖民政府，讓人哭笑不得。

這場演說，賴總統連史事都搞錯。例如，把「作家」司馬遼太郎說成「東京都知事」；說國民黨統治台灣是為了「反攻大陸」，但台灣光復時，國民黨根本還未撤退來台；大東亞共榮圈和日據台灣有半世紀之隔，他也混為一談。賴總統的歷史程度，得好好加油了。

「中華文總」最近鬧著要更名為「台灣文總」。賴總統這等文化程度，任文總會長不心虛嗎？有這種會長，更名不心虛嗎？

日本殖民政府對台灣人是否比國民黨好，最了解的，應該是民進黨。三位民進黨籍總統，陳水扁是三級貧戶之子，蔡英文父親是維修工，賴清德的父親「只留下貧窮」；三人都從日據時期社會底層，在國民黨治理下翻身成元首。就算不歸功國民黨，說「日本殖民政府比較好」，根本是信口雌黃。

近日閣揆卓榮泰「自費包機」赴日看球，因過於高調，可能使日方不滿。賴總統此際吹捧日本殖民政府，另類解讀，是「幫卓榮泰補過」。但如此吹捧，恐怕連日本也不屑，難以消受。賴總統若真有此意，就是過猶不及，適得其反了。

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