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聯合報社論／史盲與心盲：賴總統竟刻意撕裂台灣社會

聯合報／ 社論

<a href='/search/tagging/2/賴清德' rel='賴清德' data-rel='/2/105093' class='tag'><strong>賴清德</strong></a>總統日前一席「<a href='/search/tagging/2/國民黨' rel='國民黨' data-rel='/2/105073' class='tag'><strong>國民黨</strong></a>對台灣人，比<a href='/search/tagging/2/日本殖民' rel='日本殖民' data-rel='/2/249171' class='tag'><strong>日本殖民</strong></a>還差」的言論，再度引發爭議。 圖／聯合報系資料照片
賴清德總統日前一席「國民黨對台灣人，比日本殖民還差」的言論，再度引發爭議。 圖／聯合報系資料照片

賴總統一席「國民黨比日本殖民還差」的談話，再度把台灣社會捲入認同硝煙。這個說法，並不是情緒性的誤判，而是刻意將扭曲的事實當成攻擊武器。賴清德口中一面喊著團結，卻一面以褊狹、武斷的史觀來剪裁歷史，其間錯誤連連還要靠總統府小編幫他粉飾。如此的「史盲」治國者，除褻瀆了歷史，更是對國家和人民的無情傷害。

歷史不是可任由政客隨意修剪的盆栽。八十年來，台灣從農業社會蛻變成資訊工業大國，從威權走向民主，從岌岌可危到充滿自信，若非國民政府的治理和遠見，如何能夠達成？若非當年國民政府跨海來台帶進上百萬的菁英、公務員與軍警，台灣如何迅速走上制度化治理的軌道？如果不是孫運璿、李國鼎等一群無私的決策菁英，台灣如何完成一次次的經濟轉型升級及全球化？但這些，在賴清德眼中卻全都貶為「外來政權的壓迫」，比日本殖民還糟。由此看，賴清德不僅是「史盲」，他還是嚴重的「心盲」。

如果不是國民政府推動三七五減租、耕者有其田解放了廣大佃農階級，九年國教政策普及了教育，台灣的均富社會如何達成？三級貧戶之子陳水扁及礦工之子賴清德如何考上台大？如果不是兩蔣後期的民主化，他兩人如何能當上總統？賴總統一邊享受著前人的遺產，卻一邊數落著前人的不是，忘了自己才是揮霍民主遺產的敗家子。

賴清德這套言論，是在對台灣人進行「純度檢驗」。他企圖把歷史框架成一種排他性的政治投名狀：凡不認同這套「去中國化」敘事，凡不肯咒罵國民政府為「殖民者」的人，都將成為進步的障礙。他的話術中，沒有台積電，沒有九年國教，沒有十大建設，更沒有八二三砲戰挺住的台灣，乃至台灣獨步全球的全民健保。這些，都是國民黨主政時期的貢獻，賴清德假裝看不見。賴清德無法完成其「團結十講」，這才是冷酷的真相：他追求的不是台灣團結，而是希望「打掉雜質」以完成民進黨的「綠色純化」。

當賴清德將國民黨及認同中華民國的民眾定位為「舊勢力」時，他其實已自我放棄了擔任「全民總統」的資格。一個成熟的領導者，應該理解台灣歷史的多重層次，理解不同族群的傷痕與記憶。賴清德卻選擇了破壞，以情緒語言挑動族群對立，藉此鞏固其基本盤的仇恨動能。這種政治獵巫與對歷史記憶的閹割，是在傷害台灣的社會韌性。

賴清德曾說，「一六二四年台灣從台南出發」，把荷蘭殖民美化為「台灣走向全球化」的起點。如今他為抹除兩岸連結，進而歌頌日本殖民歷史，否定國民黨的治台政績。這種對「殖民者」的盲目崇拜，除斲喪台灣的主體性，更暴露這個人的淺薄與自私。賴總統有沒有想過，他僅擁有四成的支持度，卻荒誕發動大罷免、用盡手段否定國會、放任閣揆選擇性不副署法令，他任意擴權所糟蹋的，不正是民進黨的前輩好不容易爭取到的民主與法治？

環顧世界，有哪個與台灣規模與進程相近的國家，今天能享有這般的進步、繁榮與民主，擁有傲視全球的半導體產業鏈？這些成就，哪一項不是在國民黨手中奠下的基礎，以迄於今？賴總統作為一名收割者，卻只會在歷史記憶的傷口上撒鹽，將社會帶向仇恨，這就是他所能留給台灣的「貢獻」嗎？

真正的團結，不是消滅差異，而是承認歷史的複雜與無奈；英明的領導，不是在歷史垃圾堆中扒糞，而是將目光投向未來。不能明白這點，賴清德就連「萊爾校長」都不如。

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