經濟日報社論／油價突破百美元 經濟新風險

近期國際油價再度突破每桶100美元，為全球經濟帶來新的不確定性。油輪示意圖（路透）

近期國際油價再度突破每桶100美元，為全球經濟帶來新的不確定性。儘管國際能源總署（IEA）與美國釋出戰略石油儲備，有助於短期穩定市場情緒，但難以改變全球供需結構。若高油價持續，通膨壓力、金融市場波動與經濟成長放緩的風險可能同步上升。對高度依賴能源進口的台灣而言，能源與運輸成本上升將推高製造與出口產業成本，並透過電價與物價傳導至民生與投資，成為影響經濟穩定的重要變數。

受到美以轟炸伊朗的影響，國際油價飆漲，引發全球市場關注。能源價格上升本身雖非罕見，但在當前全球經濟環境下，油價破百已不只是能源成本問題，更可能帶來一連串經濟與金融風險。

首先，油價上升將推升通膨壓力。過去兩年主要經濟體透過快速升息，才逐步壓抑疫情後的通膨浪潮。若能源價格再次上升，運輸、化工與製造成本將全面提高，並透過供應鏈傳導至消費端，使原本趨緩的通膨壓力再度抬頭。對各國央行而言，在維持經濟成長與控制物價之間的政策取捨將更加困難。

其次，高油價可能削弱全球經濟復甦。能源成本是現代經濟的重要基礎價格，當油價長期維持高位，企業營運成本提高、投資意願下降，消費者實質購買力也會受到侵蝕。對歐洲與日本等能源高度依賴進口的經濟體而言，高油價尤其構成壓力，經濟復甦動能可能因此減弱。

第三，油價上升亦可能引發金融市場波動。能源價格走高往往伴隨通膨預期升高，市場可能重新評估利率走勢，導致股債市場波動加劇。對部分新興市場而言，高油價還可能帶來能源進口成本增加與資本外流風險。

面對油價上升，IEA與美國再次動用戰略石油儲備穩定市場。歷史經驗顯示，釋放儲備油確實能在短期內抑制油價飆升並降低市場恐慌。例如1991年波灣戰爭、2011年利比亞內戰與2022年俄烏戰爭後，IEA均曾協調釋放儲備石油。2022年美國更釋出約1.8億桶儲油，為歷來最大規模行動。

然而，戰略儲油主要是短期穩定機制，而非長期供給來源。全球每日石油需求約1億桶，即使釋出數百萬桶儲備，也僅能暫時彌補部分供給缺口。市場普遍理解這是一次性供給，未來仍需回補庫存，因此對油價的壓抑效果難以持久。若地緣政治風險持續或主要產油國維持減產政策，油價仍可能維持高位。

更值得注意的是，目前油價上升與地緣政治高度相關。中東局勢不穩、產油國政策調整，以及能源轉型過程中的投資不足，都使能源市場供給彈性下降。在供應體系脆弱的情況下，任何突發事件都可能加劇市場波動。

對台灣而言，由於能源高度依賴進口，石油與天然氣價格上升將推高電力與運輸成本，並影響製造業與出口產業競爭力。半導體、電子與化工等能源密集型產業，高能源成本可能壓縮企業利潤並影響投資決策。同時，能源價格上升也可能透過交通與食品成本推高民生物價，增加通膨壓力。

在此情況下，台灣必須從能源安全與產業競爭力兩方面同步調整政策。首先，政府應強化戰略能源儲備機制，提高天然氣與石油庫存能力，以降低短期能源價格波動衝擊。其次，加速再生能源與儲能系統發展，提升電力系統彈性，減少對進口化石能源的依賴。第三，透過節能技術與能源效率政策，協助製造業降低能源成本，維持出口產業競爭力。同時，也應鼓勵企業建立多元能源採購與能源管理機制，分散能源價格風險。

油價破百不僅是一項市場數字，更提醒全球經濟正進入能源風險再度升高的階段。在地緣政治不確定性與能源轉型並存的背景下，如何提升能源韌性、降低價格波動對產業與民生的衝擊，成為未來經濟政策重要課題。