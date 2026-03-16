聯合報社論／荷莫茲烽火燒出能源孤島，政府只會補貼？

陸空出擊 美國13日襲擊伊朗哈格島後，14日可見濃濃黑煙從阿拉伯聯合大公國東岸的富查伊哈港方向竄出。法新社

美國總統川普下令美軍徹底摧毀伊朗石油出口樞紐哈格島所有軍事目標；伊朗隨即反擊，空襲阿聯東岸的主要石油樞紐富查伊哈港附近。美以伊戰爭爆發逾兩周，戰火已癱瘓全球石油命脈荷莫茲海峽。此地承載全球五分之一石油運輸，如今上千艘船隻受阻、保險費暴漲，國際油價瞬間衝破一百美元大關，伊朗軍方甚至揚言油價將達二百美元。對高度依賴進口能源的台灣而言，這不再是遠方的地緣衝突，而是即將傳導至油槍、電費單與萬物齊漲的現實壓力。

面對危機，國際能源總署（ＩＥＡ）日前釋出四億桶戰略儲備，美國暫時解除對俄羅斯的石油禁令，並宣稱美軍將對荷莫茲海峽實施護航，市場仍難以安心。民間企業直言，波斯灣每日封鎖二千萬桶，ＩＥＡ的儲備僅能支撐廿天。相較於台塑化等企業因「不可抗力」暫停報價、積極尋找替代貨源，經濟部僅以「存量高於法定的九十天」輕描淡寫，未透露具體數據，官民之間的危機感存在顯著溫差。

台灣所需石油與天然氣幾乎完全仰賴海運進口，中東航道中斷，衝擊迅速傳導到國內經濟。油價上漲首先推高運輸成本，進而帶動食品、製造與服務價格上升，最後反映在整體物價。若中東戰事擴大，能源衝擊持續，輸入性通膨勢必成為新的經濟壓力。

面對可能的衝擊，政府主要手段仍是補貼。要求中油吸收成本以壓制油價漲幅，本月底電價審議委員會也可能凍漲電價，這些作法短期或能穩定物價，長期卻可能埋下兩個隱憂：其一，財政負擔持續累積。若國際能源價格長期維持高檔，補貼規模勢必不斷擴大，最終這筆帳仍將回到納稅人身上。其二，市場調整機制被扭曲。能源價格本應具有警示作用，價格上升會促使企業節能、家庭節約，甚至加速能源轉型；若價格長期被壓低，市場缺乏調整誘因，能源結構也難真正改變。

更值得深思的是台灣的能源結構。荷莫茲海峽危機，對台灣是一次突如其來的壓力測試。多年來在非核政策下，電力供應逐步轉向天然氣與再生能源。然而天然氣依賴進口，且儲存能力有限，一旦國際航運受阻，供應風險更甚於石油。當電力系統愈來愈仰賴進口燃料時，國際能源價格每一次震盪，都可能衝擊國內經濟。政府不能只停留在短期價格干預，必須提出更清晰的長期策略。

首先是供應風險管理。台灣依法須維持約九十天石油安全存量，天然氣儲備天數仍僅十一天，而中東氣源約占三成。如何提高儲備能力、分散進口來源，並與區域夥伴建立更穩定的能源合作機制，是迫切課題。

其次是強化電力系統韌性。再生能源發展固然重要，但電網穩定、需求管理與節能政策同樣不可忽視。唯有建立多元穩定的電力結構，才能降低國際能源價格波動的衝擊。

第三是因應通膨衝擊的政策工具。全面補貼未必是最佳解方，更有效作法應是針對弱勢族群提供定向補助，並對關鍵產業給予短期支援，同時與貨幣政策協力，減緩整體通膨壓力。

荷莫茲海峽危機，對台灣而言，無異於一場生存測驗。政府將雞蛋幾乎全放在天然氣與再生能源的籃子裡，不僅強硬廢除穩定基載的核能，更將天然氣占比目標推向五成，如今付出錯誤能源政策的代價。現在政府開始「認錯」，重啟核二、核三勢在必行，但最快也是二○二八年才能落實。面對眼下能源風暴，政府有責任穩定市場情緒，但不能只靠補貼壓低價格，更應建立長期的政策韌性。