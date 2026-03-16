聯合報黑白集／文總怎麼改名？

中華文化總會執行委員曹興誠認為，台灣要全力去「中」，揚言辭去執委一職。圖／聯合報系資料照片

中華文化總會將更改英文名稱，把「Chinese」改為「Taiwan」，表面看似方便對外宣傳，實際上是「抗中保台」向文化領域延伸，再次揭開文化泛政治化的老問題。文總已被網友戲稱「文化總匯」，近來表現更常讓人分不清究竟是文化總會或政治總會。

文總原英文名稱The General Association of Chinese Culture，文總執行委員曹興誠近日揚言請辭，因為他不滿文總宗旨是推廣台灣文化，為何要掛「中華」兩個字？文總秘書長李厚慶證實，明天會員大會將正式更名National Cultural Association of Taiwan。

文總名稱，從最早為反制中共文革而成立的「中華文化復興運動推行委員會」一路演變，陳水扁取消「中華」，馬英九恢復「中華」；蔡英文沒在名稱上糾結，但朝台灣文化實質轉型。現在又改名，但只改英文、不改中文；中文是「中華文化」，英文變「台灣國家文化」，彷彿「一個文總、各自表述」，但「國家」寓意其中矣。

事實上，文總人事結構早已一片綠油油，總會長賴清德，副會長蕭美琴、江春男，秘書長李厚慶、副秘書長黃竫蕙、詹賀舜，核心幹部都是民進黨工出身，文總儼然成了「小民進黨中宣部」。

名稱只是表象，一個人就算改叫Andy Lau，他也不會變成劉德華。改名或許可以暫時騙人，終究騙不了自己。但既然曹興誠有意見，為挽留曹董，改名「中華小三文化總會」如何？