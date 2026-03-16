聽新聞
0:00 / 0:00

聯合報黑白集／文總怎麼改名？

聯合報／ 黑白集

中華<a href='/search/tagging/2/文化總會' rel='文化總會' data-rel='/2/122059' class='tag'><strong>文化總會</strong></a>執行委員曹興誠認為，台灣要全力去「中」，揚言辭去執委一職。圖／聯合報系資料照片
中華文化總會執行委員曹興誠認為，台灣要全力去「中」，揚言辭去執委一職。圖／聯合報系資料照片

中華文化總會將更改英文名稱，把「Chinese」改為「Taiwan」，表面看似方便對外宣傳，實際上是「抗中保台」向文化領域延伸，再次揭開文化泛政治化的老問題。文總已被網友戲稱「文化總匯」，近來表現更常讓人分不清究竟是文化總會或政治總會。

文總原英文名稱The General Association of Chinese Culture，文總執行委員曹興誠近日揚言請辭，因為他不滿文總宗旨是推廣台灣文化，為何要掛「中華」兩個字？文總秘書長李厚慶證實，明天會員大會將正式更名National Cultural Association of Taiwan。

文總名稱，從最早為反制中共文革而成立的「中華文化復興運動推行委員會」一路演變，陳水扁取消「中華」，馬英九恢復「中華」；蔡英文沒在名稱上糾結，但朝台灣文化實質轉型。現在又改名，但只改英文、不改中文；中文是「中華文化」，英文變「台灣國家文化」，彷彿「一個文總、各自表述」，但「國家」寓意其中矣。

事實上，文總人事結構早已一片綠油油，總會長賴清德，副會長蕭美琴、江春男，秘書長李厚慶、副秘書長黃竫蕙、詹賀舜，核心幹部都是民進黨工出身，文總儼然成了「小民進黨中宣部」。

名稱只是表象，一個人就算改叫Andy Lau，他也不會變成劉德華。改名或許可以暫時騙人，終究騙不了自己。但既然曹興誠有意見，為挽留曹董，改名「中華小三文化總會」如何？

社論 文總 文化總會

延伸閱讀

直呼名字「兩個字」超彆扭？ 網揭社會潛規則：叫全名才奇怪

港武術成世界語言 外國客想接觸不同門派 3天內充實安排

「台灣國家文化協會」名稱惹議 沈政男：盜用歷史資源、失文化本質

大屋頂下／〈鄭習會，談什麼？〉補遺 統一留著 先求和平發展

相關新聞

聯合報社論／光復鄉長求刑十年，中央官員應求刑幾年？

去年九月花蓮馬太鞍溪堰塞湖潰壩，釀成十九死五失蹤悲劇。花蓮地檢署最近以公務人員廢弛職務釀災、過失致死等罪嫌，起訴光復鄉長林清水，並求處十年重刑。不過，對於災害源頭內政部、農業部的責任，卻隻字未提。外界質疑，花檢是否政治辦案？

聯合報黑白集／卓揆的「牛皮紙袋門」

深陷「牛皮紙袋門」的行政院長卓榮泰，歷數天紛擾後親自揭密，秀出華航合約、球場門票等單據，卻引來「骨折價、先享受後付款」等更多質疑。卓揆或許自認百般委屈，殊不知自己泡製的苦果自己吞，怨不得人。

經濟日報社論／AI 催動軟體業進化 台灣新契機

在人工智慧（AI）持續快速推進下，資本市場中，一方面投資人湧入對AI相關企業的投資，另一方面卻產生AI將取代傳統軟體產業的疑慮。近期美國股市中，許多軟體類股即遭受衝擊，股價大幅動盪。當然，個別企業股價變化的成因甚多，除了外在總體環境之外，產業與個別企業的因素都有。但近期軟體類股的股價動盪，卻更多反映出AI所帶來的衝擊，尤其是影響對需要運用大量人力的領域，當然也包括應用大量工程師的軟體相關產業。

聯合報黑白集／文總怎麼改名？

中華文化總會將更改英文名稱，把「Chinese」改為「Taiwan」，表面看似方便對外宣傳，實際上是「抗中保台」向文化領域延伸，再次揭開文化泛政治化的老問題。文總已被網友戲稱「文化總匯」，近來表現更常讓人分不清究竟是文化總會或政治總會。

聯合報社論／荷莫茲烽火燒出能源孤島，政府只會補貼？

美國總統川普下令美軍徹底摧毀伊朗石油出口樞紐哈格島所有軍事目標；伊朗隨即反擊，空襲阿聯東岸的主要石油樞紐富查伊哈港附近。美以伊戰爭爆發逾兩周，戰火已癱瘓全球石油命脈荷莫茲海峽。此地承載全球五分之一石油運輸，如今上千艘船隻受阻、保險費暴漲，國際油價瞬間衝破一百美元大關，伊朗軍方甚至揚言油價將達二百美元。對高度依賴進口能源的台灣而言，這不再是遠方的地緣衝突，而是即將傳導至油槍、電費單與萬物齊漲的現實壓力。

經濟日報社論／美國301調查 台灣的機會與挑戰

美國貿易代表署近日對包括台灣在內的16個國家啟動301調查，指出部分國家透過政府補貼、國家主導產業政策或壓抑內需等方式，造成全球市場出現過剩產能，並導致龐大的貿易順差，因而損害美國產業利益。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。