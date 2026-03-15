卓揆的「牛皮紙袋門」

行政院長卓榮泰赴東京觀看WBC經典賽被指公器私用，卓揆日前在立院拿出一個牛皮紙袋稱「單據都在這，我私人行程。」卓揆回座後，二度抽出牛皮紙袋內文件，上面可見「CHINA AIRLINES」字樣。 圖／聯合報系資料照片

深陷「牛皮紙袋門」的行政院長卓榮泰，歷數天紛擾後親自揭密，秀出華航合約、球場門票等單據，卻引來「骨折價、先享受後付款」等更多質疑。卓揆或許自認百般委屈，殊不知自己泡製的苦果自己吞，怨不得人。

牛皮紙袋因無法看穿，與政治人物存在萬千糾葛。當年前總統陳水扁被特偵組約談，手中即緊握為翻供所謂「南線專案」的牛皮紙袋。除了裝機密，牛皮紙袋更常因裝錢成為焦點，例如有人包裹五百萬元送至桃園前市長鄭文燦官邸，也有人分三次裝三二○萬元給台南市消防局前局長李明峯。

正因牛皮紙袋天生自帶「不能說的祕密」暗示，讓或因台日默契不便明言的卓榮泰，反因在立院詢答時故作神祕「留一手」，自陷困境。

卓揆現身東京巨蛋為中華隊加油，如能依台日默契，被球迷自然「捕獲」，當然是美事；壞就壞在按捺不住的大內宣衝動，由官媒拍攝，加上綠營大吹外交突破、必見日本政要，過度政治操作的結果，反而迫使卓榮泰只能強撐「自費私人行程」說詞。

只是，就算卓揆公布私人包機單據，卻難以解釋為何是利用松指部私密出入境？何況此際還傳出陸方協助七十多名台籍旅客撤離中東，以及國籍航空國際機票將上漲等情事。這種巨大落差對比，更是卓揆「為國捐薪」之餘難以承受之重。