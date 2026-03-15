聯合報社論／光復鄉長求刑十年，中央官員應求刑幾年？

去年9月，花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流沖毀下游馬太鞍溪橋，造成溪水溢堤的嚴重災情。 圖／聯合報系資料照片

去年九月花蓮馬太鞍溪堰塞湖潰壩，釀成十九死五失蹤悲劇。花蓮地檢署最近以公務人員廢弛職務釀災、過失致死等罪嫌，起訴光復鄉長林清水，並求處十年重刑。不過，對於災害源頭內政部、農業部的責任，卻隻字未提。外界質疑，花檢是否政治辦案？

如從起訴書看，林清水等官員行政爭議確實不少，包括已通知其預作撤離整備，但他仍持續在宜蘭的參訪行程；擴大影響範圍，他卻未出席會議；應指揮救災卻與救災人員聚餐、擅離職守去植牙、應該強制撤離卻只要求垂直避難和依親，以及偽造撤離人數等。林清水等恐有難以推卸的政治與法律責任。

但光復鄉民撤離不及，真的只是光復鄉官員廢弛職務釀成嗎？恐怕不然。堰塞湖去年七月底就已現蹤，地方屢次要求中央立即處理。但主管機關農業部林保署卻表示「多方評估，堰塞湖事前無法以工程手段處理」，且判斷堰塞湖最可能的情況是「十月晴天溢流」，未完整考量「颱風豪雨溢流」情境，結果與事實不符。

另外，農業部還將馬太鞍溪堰塞湖情況定為「高風險、達警戒時撤離、工程緊迫性中等」的橙色警戒，而非「極高風險、應緊急撤離、工程緊迫性高」的紅色警戒。從去年八月到颱風襲台前的九月廿一日，疏散範圍也只在五十幾戶、二百多人到二百多戶、六百多人間擺盪，甚至曾兩度下修。直到潰壩前二天下午，才根據台大團隊評估，驟然將疏散戶數增加為一千八百戶、八千多人。但疏散範圍擴大如此劇烈，是一個光復鄉甚至花蓮縣府能夠及時「強制執行」的嗎？

花檢又將光復鄉只宣導垂直避難和依親，作為求刑十年的罪證之一，卻忘了這兩種方法都是內政部發布的避難指引。且內政部長劉世芳也被爆出曾在內部會議表示，「若能原地撤離，頂多只是家門口進水淹過就算了」。可見即使是災害應變中心主管機關內政部，也輕忽潰壩嚴重性。光復鄉長固有怠忽職守之嫌，上行下效才是根本原因。

今年一月農業部還上演「十四勇士」大戲，強調十四名工程人員費盡千辛萬苦，耗時一個月將馬太鞍溪堰塞湖成功降挖。工程人員冒險犯難值得肯定，但此舉正好反證農業部過去「無法以工程手段處理」的理由全屬推諉；事實恐是「應作為、可作為而不作為」。

為偵辦堰塞湖潰壩案，檢調曾稱「不排除調查中央」；然迄今所有偵查、搜索、偵訊乃至起訴，都在中央門前止步。但農業部和內政部的責任，比起光復鄉恐有過之而無不及，甚至負有洪災釀禍的直接責任。如果林清水被起訴求刑十年，中央含內政部長、農業部長在內的諸多官員，又該被起訴求刑幾年？

尤有甚者，花檢製作的「馬太鞍溪關鍵時序表」，特別強調農業部林保署「發布黃色警戒，建議預防性撤離」、「發布紅色警戒，建議立即撤離」，也提到中央災變中心「擴大影響範圍」；但對於之前諸多判斷失準，甚至應作為卻不作為，卻都略過不提。對於「垂直撤離、依親」等避難手段是內政部頒布的指引，也避而不談。這是在為內政部和農業部的責任先行消毒嗎？

司法是社會正義的最後防線，近年司法公信力每況愈下，正是一個接一個政治辦案的結果。光復鄉甚至花蓮縣府官員是否違法疏失，當然應該追查，毋枉毋縱；但如果調檢察愛將接任花檢檢察長，只查地方政府卻刻意略過中央責任，甚至為中央擦脂抹粉，再多的起訴、再重的求刑，也只是政治辦案而已。