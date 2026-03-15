聽新聞
0:00 / 0:00

聯合報社論／光復鄉長求刑十年，中央官員應求刑幾年？

聯合報／ 社論

去年9月，<a href='/search/tagging/2/花蓮' rel='花蓮' data-rel='/2/177455' class='tag'><strong>花蓮</strong></a><a href='/search/tagging/2/馬太鞍溪' rel='馬太鞍溪' data-rel='/2/242028' class='tag'><strong>馬太鞍溪</strong></a><a href='/search/tagging/2/堰塞湖' rel='堰塞湖' data-rel='/2/239406' class='tag'><strong>堰塞湖</strong></a>溢流沖毀下游馬太鞍溪橋，造成溪水溢堤的嚴重災情。 圖／聯合報系資料照片
去年9月，花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流沖毀下游馬太鞍溪橋，造成溪水溢堤的嚴重災情。 圖／聯合報系資料照片

去年九月花蓮馬太鞍溪堰塞湖潰壩，釀成十九死五失蹤悲劇。花蓮地檢署最近以公務人員廢弛職務釀災、過失致死等罪嫌，起訴光復鄉林清水，並求處十年重刑。不過，對於災害源頭內政部農業部的責任，卻隻字未提。外界質疑，花檢是否政治辦案？

如從起訴書看，林清水等官員行政爭議確實不少，包括已通知其預作撤離整備，但他仍持續在宜蘭的參訪行程；擴大影響範圍，他卻未出席會議；應指揮救災卻與救災人員聚餐、擅離職守去植牙、應該強制撤離卻只要求垂直避難和依親，以及偽造撤離人數等。林清水等恐有難以推卸的政治與法律責任。

但光復鄉民撤離不及，真的只是光復鄉官員廢弛職務釀成嗎？恐怕不然。堰塞湖去年七月底就已現蹤，地方屢次要求中央立即處理。但主管機關農業部林保署卻表示「多方評估，堰塞湖事前無法以工程手段處理」，且判斷堰塞湖最可能的情況是「十月晴天溢流」，未完整考量「颱風豪雨溢流」情境，結果與事實不符。

另外，農業部還將馬太鞍溪堰塞湖情況定為「高風險、達警戒時撤離、工程緊迫性中等」的橙色警戒，而非「極高風險、應緊急撤離、工程緊迫性高」的紅色警戒。從去年八月到颱風襲台前的九月廿一日，疏散範圍也只在五十幾戶、二百多人到二百多戶、六百多人間擺盪，甚至曾兩度下修。直到潰壩前二天下午，才根據台大團隊評估，驟然將疏散戶數增加為一千八百戶、八千多人。但疏散範圍擴大如此劇烈，是一個光復鄉甚至花蓮縣府能夠及時「強制執行」的嗎？

花檢又將光復鄉只宣導垂直避難和依親，作為求刑十年的罪證之一，卻忘了這兩種方法都是內政部發布的避難指引。且內政部長劉世芳也被爆出曾在內部會議表示，「若能原地撤離，頂多只是家門口進水淹過就算了」。可見即使是災害應變中心主管機關內政部，也輕忽潰壩嚴重性。光復鄉長固有怠忽職守之嫌，上行下效才是根本原因。

今年一月農業部還上演「十四勇士」大戲，強調十四名工程人員費盡千辛萬苦，耗時一個月將馬太鞍溪堰塞湖成功降挖。工程人員冒險犯難值得肯定，但此舉正好反證農業部過去「無法以工程手段處理」的理由全屬推諉；事實恐是「應作為、可作為而不作為」。                                                                                          

為偵辦堰塞湖潰壩案，檢調曾稱「不排除調查中央」；然迄今所有偵查、搜索、偵訊乃至起訴，都在中央門前止步。但農業部和內政部的責任，比起光復鄉恐有過之而無不及，甚至負有洪災釀禍的直接責任。如果林清水被起訴求刑十年，中央含內政部長、農業部長在內的諸多官員，又該被起訴求刑幾年？

尤有甚者，花檢製作的「馬太鞍溪關鍵時序表」，特別強調農業部林保署「發布黃色警戒，建議預防性撤離」、「發布紅色警戒，建議立即撤離」，也提到中央災變中心「擴大影響範圍」；但對於之前諸多判斷失準，甚至應作為卻不作為，卻都略過不提。對於「垂直撤離、依親」等避難手段是內政部頒布的指引，也避而不談。這是在為內政部和農業部的責任先行消毒嗎？

司法是社會正義的最後防線，近年司法公信力每況愈下，正是一個接一個政治辦案的結果。光復鄉甚至花蓮縣府官員是否違法疏失，當然應該追查，毋枉毋縱；但如果調檢察愛將接任花檢檢察長，只查地方政府卻刻意略過中央責任，甚至為中央擦脂抹粉，再多的起訴、再重的求刑，也只是政治辦案而已。

社論 馬太鞍溪 堰塞湖 林保署 農業部 內政部 林清水 光復鄉 花蓮 垂直避難

延伸閱讀

花蓮今年總預算案卡關 縣府不排除報中央協商

冷眼集／政府佛系監管 國旅還有多少未爆彈

國旅漏洞！觀光遊園車缺乏全國一致性管理 全靠業者自律

聯合報社論／喜辦詐團超跑拍賣會，鄭銘謙把恥辱當政績

相關新聞

聯合報社論／光復鄉長求刑十年，中央官員應求刑幾年？

去年九月花蓮馬太鞍溪堰塞湖潰壩，釀成十九死五失蹤悲劇。花蓮地檢署最近以公務人員廢弛職務釀災、過失致死等罪嫌，起訴光復鄉長林清水，並求處十年重刑。不過，對於災害源頭內政部、農業部的責任，卻隻字未提。外界質疑，花檢是否政治辦案？

經濟日報社論／美國301調查 台灣的機會與挑戰

美國貿易代表署近日對包括台灣在內的16個國家啟動301調查，指出部分國家透過政府補貼、國家主導產業政策或壓抑內需等方式，造成全球市場出現過剩產能，並導致龐大的貿易順差，因而損害美國產業利益。

聯合報社論／「藍白合」節奏漸穩，柯文哲仍是壓力變數

國民黨和民眾黨今天將針對年底選舉發布「共同政見」，環繞民生及產業議題，提出居住正義、全齡居家照護、ＡＩ治理、能源安全及低碳社會等四大願景，展現跨黨派合作的決心。與此同時，立法院長韓國瑜就民眾黨陸配立委李貞秀的資格問題召開朝野協商會議，雖無法達成共識，但做成「最終判決前，應尊重其立委身分和職權行使」，使李貞秀次日終於順利上台質詢。由此觀察，「藍白合」的基調漸趨穩定。

黑白集／因噎廢食的小綠人

交通號誌「小綠人」快走的畫面，曾被形容為台灣的獨特巧思，如今民進黨政府卻要把它一舉刪除。原因是，為了避免產生「催促認知」，也讓高齡者有較充裕的時間過馬路。問題是，如果號誌時間不變，不論低齡高齡，如何能有更充裕的時間過馬路？

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。