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經濟日報社論／AI 催動軟體業進化 台灣新契機

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AI示意圖。（路透）
AI示意圖。（路透）

在人工智慧（AI）持續快速推進下，資本市場中，一方面投資人湧入對AI相關企業的投資，另一方面卻產生AI將取代傳統軟體產業的疑慮。近期美國股市中，許多軟體類股即遭受衝擊，股價大幅動盪。當然，個別企業股價變化的成因甚多，除了外在總體環境之外，產業與個別企業的因素都有。但近期軟體類股的股價動盪，卻更多反映出AI所帶來的衝擊，尤其是影響對需要運用大量人力的領域，當然也包括應用大量工程師的軟體相關產業。

仔細觀察本波美股投資人對於軟體產業的疑慮，主要是對於AI可能衝擊傳統軟體業者商業模式的焦慮，尤其是軟體及服務（SaaS）相關的營運模式。以數位支付業者Block為例，該公司於日前宣布大規模裁員，並明確表示將以AI代理（AI Agents）取代部分職位。以此趨勢類推，未來其他企業恐將同樣因為AI Agents的導入，而減少原本聘僱從事軟體相關工作的員工。但目前許多提供SaaS的軟體公司，其計價模式採按人頭收費的方式，若企業客戶逐漸以AI Agents取代軟體人力的投入，導致使用相關軟體的人數減少，軟體業者的收入將出現下滑的壓力。

也就是說，與其說過去這段時間各界對AI將取代軟體產業產生疑慮，不如更精準地說，是對AI將改變軟體產業營運模式的焦慮；因為無論是AI基礎模型，還是AI應用軟體與服務業者，也都屬於軟體產業的一部分。AI對傳統軟體產業營運模式的衝擊，從波特五力分析的角度來說，可說是來自業內潛在競爭者的威脅。也就是說，是潛在的新興業者，以新的營運模式取代採用傳統營運模式的既有業者。所以，更精準地說，這是一場在軟體產業內的新舊之戰，也是AI引發了軟體產業的典範轉移。但在典範轉移的過程中，軟體市場亦將因此加速成長，而過去傳統的領導業者，則面臨新進者的挑戰，可能會因此被替代，導致產業的重新洗牌。

對台灣產業來說，過去軟體相關的資訊服務業者，經營規模相對較小，多數為代理、系統整合等業務型態，且目標市場多以台灣市場為主。相較於近期在美國資本市場引起廣泛討論的大型國際軟體業者，我國業者多為其生態系中的跟隨者角色。但因著AI的崛起，一方面軟體市場將因此快速成長，另一方面軟體產業亦可能因此迸發出更多破壞性創新的機會，因此，無論是我國傳統的資訊服務業者，或是意欲憑藉AI搶入市場的新創軟體業者，甚至是以企業創投等轉投資方式進入軟體市場的資通訊硬體大廠，皆可能藉由此波AI帶動軟體產業的典範轉移，搶占更關鍵、更具影響力的生態系地位。

因此，雖然國際資本市場正興起一波重新檢視軟體產業的估值，並重塑其商業模式的風潮，但對我國軟體相關產業而言，卻正是可以順勢乘風而起的大好機會。過去我國的產業政策高度重視資通訊硬體產業，已有良好成效，建立良好的硬體產業基礎。如今，在全球軟體產業的轉型契機下，我國宜重新檢視相關政策與產業資源配置，協助台灣產業在此波AI風潮下，以強大的資通訊硬體供應鏈，供應全球AI發展所需的算力；另一方面同步輔導軟體相關業者，提升運用AI開發新產品、新技術與新商業模式的能力。

面對AI的衝擊，在可見的未來，軟體產業將不是被AI取代，卻是因AI而產生更多新興市場機會，但也因AI而改變了產業競爭的型態，而這正是台灣軟體產業的機會。面對此一產業與經濟變動的大局，建議政府應以更廣泛、跨部會，甚至行政院層級的角度，鼓勵產官學研各界共同投入，以大規模國家計畫的政策規劃，共同來推動台灣軟體產業，掌握此波重大產業的發展契機。

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