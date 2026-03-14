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經濟日報社論／美國301調查 台灣的機會與挑戰

經濟日報／ 社論

美國貿易代表署近日對包括台灣在內的16個國家啟動301調查。 美聯社
美國貿易代表署近日對包括台灣在內的16個國家啟動301調查。 美聯社

美國貿易代表署近日對包括台灣在內的16個國家啟動301調查，指出部分國家透過政府補貼、國家主導產業政策或壓抑內需等方式，造成全球市場出現過剩產能，並導致龐大的貿易順差，因而損害美國產業利益。

1974年貿易法第301條是美國最具威力的貿易政策工具，目的是在制衡外國不公平貿易行為。近年來最具代表性的案例，則是2017年美國對中國大陸啟動301調查，而後加徵大規模懲罰性關稅，最終引發美中貿易戰。301關稅至今仍未解除，也重新成為美國經貿政策的重要手段。

然而，此次301調查可解讀為在對等關稅因司法判決而失去法律基礎後，美國尋求替代政策工具的重要一步。未來美國可能依據調查結果，對不同國家課徵差異化關稅，以重建原先對等關稅所形成的關稅結構，並作為與各國履行原先相關經貿安排的重要基礎。而對台灣而言，則是回到「台美對等貿易協定」下雙方的關稅框架。

基於此，這項政策轉向未必不利於台灣。因為若美國未來不再採取目前第122條所實施的10%齊頭式關稅，而是由301對其他國家課徵更高關稅，台灣在全球關稅結構中的相對位置反而可能改善。部分台灣產業甚至可能獲得轉單與市場擴張的機會。

然而，台灣也不宜過度樂觀。美國此次將台灣直接列入調查對象，顯示美方已將台灣納入可能造成製造業結構失衡的名單。美國也指出，結構性產能過剩與生產能力過剩的證據，反映在持續擴大的貿易順差之中，而台灣順差主要來自半導體、電子產品、資訊科技產品以及機械等產業。

近年台灣對美出口與貿易順差快速增加，去年台灣對美貿易順差已達1,468億美元的歷史新高，幾乎較前一年倍增。在此情況下，美國未來可能將301調查作為談判槓桿，要求台灣在其他經貿領域作出更多調整，甚至提出超越目前「台美對等貿易協定」的範圍。換言之，301調查對台灣壓力未必只體現在關稅本身，也可能反映在投資承諾、採購安排、供應鏈調整，甚至國內市場開放等議題上。

由美國角度而言，台灣之所以被列入調查名單，除了貿易順差快速擴大之外，也與台灣在半導體與高科技供應鏈中的關鍵地位有關。隨著美國推動製造業回流與產業供應鏈重組，美國對於與高科技產業貿易失衡問題自然更加敏感。

美國啟動301調查，再次顯示關稅仍然是川普最核心的經貿政策。川普在去年推動對等關稅以來，美國國內反應並不理想，許多意見指出關稅成本大多由進口商與消費者承擔，反而推升國內物價。然而，川普仍深信關稅能夠矯正貿易失衡、縮小貿易逆差，並促進製造業回流。即使對等關稅遭最高法院否決，川普仍迅速轉向301等其他法律工具，顯示關稅是川普可以反覆運用，幾乎沒有終點的工具。

回顧美國過去運用301條款的經驗，一旦調查成立，美方往往要求相關國家調整政策或市場；若未能配合，貿易報復措施往往接踵而來。在這樣的歷史背景下，各國自然難以將此次301調查視為單純的「技術性關稅調節機制」，而更傾向理解為美國用來施壓貿易夥伴、重塑經貿秩序的重要政策工具。

綜合而言，美國此次啟動301調查對台灣同時帶來機會與壓力。一方面，若未來差異化關稅下，使部分競爭對手面臨更高貿易壁壘，台灣可能受益。但另一方面，近年台灣對美貿易順差不斷升高，也可能使台灣成為美方要求改善的重點目標。如何在潛在受益與避免被鎖定為下一個施壓對象之間取得平衡，才是台灣真正的挑戰。

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