黑白集／因噎廢食的小綠人

行政院長卓榮泰指出，為維護行人穿越路口安全，應取消小綠人閃爍加速動畫，避免產生催促行人或「把握最後衝刺機會」的錯誤認知。圖／聯合報系資料照片 陳志豪

交通號誌「小綠人」快走的畫面，曾被形容為台灣的獨特巧思，如今民進黨政府卻要把它一舉刪除。原因是，為了避免產生「催促認知」，也讓高齡者有較充裕的時間過馬路。問題是，如果號誌時間不變，不論低齡高齡，如何能有更充裕的時間過馬路？

這種高度專業的號誌變動，竟輪到由閣揆卓榮泰拍板，就更匪夷所思。卓揆長年進出有專車接送，已經多久沒機會在馬路上行走了，他能體會一般步行者的用路需求嗎？尤其，本來各地有些「創意版」的小綠人，諸如嘉義的火雞、屏東的情侶版、新竹的跳跳馬等，交通部都要趁機將它們「統一」。換言之，就是不許「地方特色」存在，這除了霸道，也夠乏味了吧！

「快走小綠人」之所以引發爭議，源頭其實在執法。因為交通法規規定，小綠人一變成快走，行人就不得跨進斑馬線；不少人因此受罰。如果癥結在此，就應該修改規定，只對無法在紅燈亮起前通過馬路的人開罰，不必波及那些有能力快步通過的人。如此，才是更合理的解決。但行政院和交通部卻大動干戈，要全面「修理」全國號誌。

小綠人快走的設計，本來意在提醒一般用路人儘快通過馬路，是為了安全，也為了順暢。這個催促作用，並非毫無意義。現在，政府卻為了莫名的理由要取消快走，真是因噎廢食。