聯合報社論／「藍白合」節奏漸穩，柯文哲仍是壓力變數

迎戰年底九合一選舉，在野黨啟動整合作業，圖為國民黨主席鄭麗文（右）、民眾黨主席黃國昌（左）。圖／聯合報資料照片

國民黨和民眾黨今天將針對年底選舉發布「共同政見」，環繞民生及產業議題，提出居住正義、全齡居家照護、ＡＩ治理、能源安全及低碳社會等四大願景，展現跨黨派合作的決心。與此同時，立法院長韓國瑜就民眾黨陸配立委李貞秀的資格問題召開朝野協商會議，雖無法達成共識，但做成「最終判決前，應尊重其立委身分和職權行使」，使李貞秀次日終於順利上台質詢。由此觀察，「藍白合」的基調漸趨穩定。

藍白合作推出共同政見，一則是兩黨主席鄭麗文和黃國昌互動良好，二則是藉此凸顯在野黨的共同關注核心，三則是為年底選舉乃至二○二八的大選預為布局，拉抬彼此的氣勢。共同政見當然重要，但更重要的，其實是實際選舉提名時的協調和經營。雙方若能善用巧思，兩黨的合作戰略即可產生加乘效果；如果貌合而神離，則可能反而導致各自內傷。

目前，國民黨已同意在新竹市禮讓現任市長高虹安參選；至於在新北的李四川與黃國昌之爭、宜蘭的吳宗憲與陳琬惠之爭、嘉義的翁壽良與張啟楷之爭，則皆留待民調決勝負。黃國昌已表態，如果他敗，將全力輔選李四川，並共組最強競選團隊，交換市政願景。依此模式，其他縣市應該也能形成理性善意的君子之爭。

值得注意的是，幾個被歸類為「小綠」的本土派小黨，包括時代力量、基進黨、綠黨、小民參政歐巴桑聯盟等已組成「台灣前進陣線」，正展開深度整合的聯合參選。這些黨除提出共同政見，標榜草根、女性視角及親子友善，更訂出「一區提一人」的原則，將力拚在野力量極大化，成為真正的「第三勢力」。如果他們的分進合擊戰略奏效，勢必瓜分現有藍白版圖，地方經營根基較弱的民眾黨尤須小心因應。

目前藍白合的主要變數，在於柯文哲的態度。就民眾黨內部而言，創黨主席柯文哲與現任主席黃國昌的領導權仍處於一種曖昧的競合狀態：柯文哲保有他飄忽的個人魅力，黃國昌則以實際領導問政獲得認可；但誰握有黨內最後的拍板權，則不是十分清晰。當黃國昌說要發表藍白共同政見，柯文哲就說，「藍白合」也可能是「藍白分」。往好處看，柯文哲是在幫忙防衛民眾黨的主體性，確保藍白合不會變成「大藍吞小白」。換一個角度看，他也在宣示自己的領導地位，提醒黃國昌：最後的決定權還是在他手裡。

最近在一次專訪中，柯文哲脫口而出說，「我是沒像黃國昌那麼恨民進黨」；當時正逢國防特別預算排審，柯文哲之語，未免令人覺得他試圖向民進黨示好。但他隨即話鋒一轉，又說「黃國昌是對的，民進黨不會放過我，除非我死」。可見，柯文哲的萬般糾結，既對黃國昌充滿信賴，又怕自己被取而代之；更怕的是，民進黨會對他下重手祭出重刑，他的政治生命便提前終結。

最近柯文哲向台北地院申請解除出境管制，以便赴日出席其子柯傅堯本月廿四日在東京大學的博士學位授予儀式，但法院尚未核准。此事棘手處在，外界或許有理由相信柯文哲不會趁機棄保逃亡，滯日不歸。問題是，柯文哲申請出境日期是廿三日至廿五日，而他的京華城案和政治獻金案則將在廿六日進行一審宣判。由於時間上過度接近，且他遭檢方具體求刑廿八年半，法院難免憂心宣判另生枝節。

無論如何，藍白合的前景不能只寄望一次共同政見，而必須審時度勢步步為營。跨政黨的互信，本來就薄弱得像脆片，而柯文哲仍是最大壓力變數。