聽新聞
0:00 / 0:00

聯合漐黑白集／真正的國安危機

聯合報／ 黑白集

針對「自費包機」赴日本遭質疑，行政院長<a href='/search/tagging/2/卓榮泰' rel='卓榮泰' data-rel='/2/129117' class='tag'><strong>卓榮泰</strong></a>（右）10日在立法院備詢時拿出牛皮紙袋，稱「單據都在這」。 圖／聯合報系資料照片
針對「自費包機」赴日本遭質疑，行政院長卓榮泰（右）10日在立法院備詢時拿出牛皮紙袋，稱「單據都在這」。 圖／聯合報系資料照片

卓揆赴日「私人包機」爭議，國防部長顧立雄辯稱，松山機場軍民合用，民航機也可使用空軍松指部機坪。此一說法，與松山機場運作常態大相逕庭，引起一片質疑，反成朝野罵戰的罩門。綠營網紅「四八六先生」馬上附和，稱自己也曾在松指部搭機出國；卻遭網友打臉，照片是一旁的商務機坪，畫面帶到軍機坪更有違法之虞。

國防部近日發言似是而非，顧立雄絕非首例。國民黨主張，軍購特別預算先編美方批准項目，其他等公布再增編。國防部以新聞稿回擊，「恐造成無法即時簽署發價書，獲得產線順序，不利戰力快速籌建」。但美方尚未拍板的項目，何來發價書可簽？問題在美方後續項目遲未公布，卻牽拖在野黨。

國防部又稱，在野黨版條例草案明列預算金額，可能導致無法依議約實況調整，「提高執行風險」。但五角大廈公告軍售數量與金額，是參眾議院對其授權上限，並不存在殺價空間；立院通過預算，並未規定須將每一塊錢都花光。國防部為了替空白授權的院版背書，卻否定長年採購慣例。

部長替院長解圍，在國會信口雌黃；官員搶蹭政治正確，故意誇大其詞、混淆視聽，也顯得理所當然。但戰爭是國家存亡最嚴酷考驗，若為了配合上級，不惜踐踏現實與專業，如此風氣充斥軍中，才是真正國安危機。

社論 黑白集 卓榮泰 松指部 國安 私人行程 顧立雄 軍購特別預算 發價書 五角大廈

延伸閱讀

486先生曬「松指部」搭機自拍照 空軍：軍事營區攝影涉違法

卓揆包機爭議 立院外委會今考察松指部

冷眼集／外交艱難 欲蓋彌彰陷窘境

起降風波…顧立雄稱民航機也能用松指部 網友吐槽

相關新聞

聯合報社論／越補貼越少子化的政策，該注入新思維了

內政部公布人口統計，二月新生兒僅六五二三人，較去年同期減少三成七，創下史上單月新生兒「跌破七千」紀錄。這並不是季節性因素使然，去年全年新生兒跌到十．七萬人的新低，但去年二月新生兒仍有一○四○七人；今年二月卻驟減近四千，是可怕的警訊。反觀南韓，近日宣布了出生率連續兩年上升的喜訊，鼓勵生育政策奏效，值得我們反思。

聯合漐黑白集／真正的國安危機

卓揆赴日「私人包機」爭議，國防部長顧立雄辯稱，松山機場軍民合用，民航機也可使用空軍松指部機坪。此一說法，與松山機場運作常態大相逕庭，引起一片質疑，反成朝野罵戰的罩門。綠營網紅「四八六先生」馬上附和，稱自己也曾在松指部搭機出國；卻遭網友打臉，照片是一旁的商務機坪，畫面帶到軍機坪更有違法之虞。

經濟日報社論／避免能源危機 儘快重啟核電

為因應美伊戰事推升國際油價，行政院長卓榮泰宣示，新增汽柴油緊急緩漲機制，由政府吸收部分漲幅，汽柴油貨物稅減徵50%，持續農漁業機具用油補貼；經濟部也宣布，中油吸收油價漲幅的六成，減緩衝擊。行政院這五項措施，主要以「擴大減稅，吸收漲價」來穩定物價，這些加上經濟部的油氣多元採購，掌握3、4月天然氣船貨量，及油氣法定存量保障。目的都在確保台灣油價穩定，不受國際局勢太大影響。

聯合報黑白集／說「突破」太矯情

卓揆搭專機赴日觀賽，因聲稱是「私人休假自費行程」，引起國內一陣口水戰。事實上，如果他此行私下會晤了哪位有意義的日方人士，這些爭執應該即可化解。否則，宣稱是「外交突破」，卻又聲稱全程私人自費，便有些矛盾。

聯合報社論／川普想結束戰爭，但以色列和伊朗不肯停

美以與伊朗的戰爭邁入第十二天，美國總統川普接受哥倫比亞廣播公司訪問時說，軍事行動進展比原定計畫超前，並稱這場戰爭可能「很快就會結束」。問題是，川普所聲稱的「戰爭目標」並未達到，且不斷在變動。從最初他宣稱要解除伊朗核武與飛彈能力，又說要支援伊朗人民抗暴、推翻神權政府，如今又要伊朗「無條件投降」。目標不斷變動，意味著達不到，所以才要降低標準。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。