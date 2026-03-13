聽新聞
聯合漐黑白集／真正的國安危機
卓揆赴日「私人包機」爭議，國防部長顧立雄辯稱，松山機場軍民合用，民航機也可使用空軍松指部機坪。此一說法，與松山機場運作常態大相逕庭，引起一片質疑，反成朝野罵戰的罩門。綠營網紅「四八六先生」馬上附和，稱自己也曾在松指部搭機出國；卻遭網友打臉，照片是一旁的商務機坪，畫面帶到軍機坪更有違法之虞。
國防部近日發言似是而非，顧立雄絕非首例。國民黨主張，軍購特別預算先編美方批准項目，其他等公布再增編。國防部以新聞稿回擊，「恐造成無法即時簽署發價書，獲得產線順序，不利戰力快速籌建」。但美方尚未拍板的項目，何來發價書可簽？問題在美方後續項目遲未公布，卻牽拖在野黨。
國防部又稱，在野黨版條例草案明列預算金額，可能導致無法依議約實況調整，「提高執行風險」。但五角大廈公告軍售數量與金額，是參眾議院對其授權上限，並不存在殺價空間；立院通過預算，並未規定須將每一塊錢都花光。國防部為了替空白授權的院版背書，卻否定長年採購慣例。
部長替院長解圍，在國會信口雌黃；官員搶蹭政治正確，故意誇大其詞、混淆視聽，也顯得理所當然。但戰爭是國家存亡最嚴酷考驗，若為了配合上級，不惜踐踏現實與專業，如此風氣充斥軍中，才是真正國安危機。
