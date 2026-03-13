聯合漐黑白集／真正的國安危機

內政部公布人口統計，二月新生兒僅六五二三人，較去年同期減少三成七，創下史上單月新生兒「跌破七千」紀錄。這並不是季節性因素使然，去年全年新生兒跌到十．七萬人的新低，但去年二月新生兒仍有一○四○七人；今年二月卻驟減近四千，是可怕的警訊。反觀南韓，近日宣布了出生率連續兩年上升的喜訊，鼓勵生育政策奏效，值得我們反思。

2026-03-13 01:12