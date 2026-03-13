聯合報社論／越補貼越少子化的政策，該注入新思維了

台灣少子化問題日益嚴重，國民黨立法院黨團擬推「0到6歲健保費國家付」，並列為優先法案。 圖／聯合報系資料照片

內政部公布人口統計，二月新生兒僅六五二三人，較去年同期減少三成七，創下史上單月新生兒「跌破七千」紀錄。這並不是季節性因素使然，去年全年新生兒跌到十．七萬人的新低，但去年二月新生兒仍有一○四○七人；今年二月卻驟減近四千，是可怕的警訊。反觀南韓，近日宣布了出生率連續兩年上升的喜訊，鼓勵生育政策奏效，值得我們反思。

台灣少子化問題浮現已近廿年。十年前，政府編列了一五○億少子化對策預算；而去年各項補助和津貼加總已來到一二○○億元，少子化危機卻越來越嚴重。十年來，政府投入六千多億元推動少子化對策，包括育兒津貼、生育補助、托育補助、友善生養等，結果卻越補越糟，激不起一點「生之渴欲」。相形之下，台積電近年派出近千名員工前往美國廠工作，迄今已生下三百多名新生兒，顯示他們生育意願很高，可惜都成為「美國寶寶」。

止不住的少子化危機，證明各項政策都打了水漂，無法對症下藥。然而，如果執政者不重新整理思維，檢視政策的疏漏優劣，遇到批評只會擴大加碼，其實都是虛應故事。在野黨看準這點，最近台北市長蔣萬安提出「育兒減工時」的計畫，由市府補助企業員工因育兒縮減的工時薪資；國民黨立院黨團則擬推「○到六歲健保費國家出」的修法。由於打中執政黨痛處，民進黨立委便強烈反對。

檢視歷年少子化對策，被認為無效或成果不彰的措施，主要是那些一次性或定期的津貼。例如育兒津貼和生育補助，其效用基本已彈性疲乏，但這些補貼卻耗掉多數經費。主要原因是，台灣近年的高房價、低工資、高教育成本，每月數千的微薄補助根本無濟於事。從社會曲線看，社經地位高低兩端的人生育率都不低，但理當扮演社會中堅角色的「中產階級」，反而因不婚不育而成為最主要的「生育窪地」，這才是最令人擔憂之處。

相對而言，在少子化對策中頗能收效的作法，則出現在某些意想不到的領域。例如「不孕症補助」，自五年前擴大實施以來，已成功協助二．六萬對夫妻產下三萬名嬰兒，讓那些受限於生理條件的家庭達成了生育願望，而其累積總花費僅七十四億元。再如，政府廣設兩歲托育專班，有效填補了托嬰和幼兒園之間的「空窗」，入園率從原本的十四％提高到五十％以上，顯示這有效解決了父母育兒兼顧工作的苦惱。台積電美國廠台灣員工的高出生率，當然也與公司內部的幼兒照護支援有關。

再看南韓近兩年的生育率翻轉之道，以仁川市為例，是提供大量社會住宅，出租給新婚夫妻、準新人或單親家庭，換算下來，一月租金只要六五○元台幣。這樣的低租金，大大壓低了年輕夫妻的生活壓力，讓他們有餘裕和動機生兒育女。新加坡的作法類似，在民眾購買政府的組屋時，育有子女的夫妻享有優先抽籤權；此外，還透過稅率抵減鼓勵民眾聘雇外籍移工，以減輕雙薪家庭育兒負擔。

隨著台灣高齡化的加速，目前我們每年的死亡人數已經是新生人口的兩倍，這個缺口還會繼續擴大。台灣人口在二○一九年達到二三六○萬人的高峰後，目前正迅速下跌；或許不必等到二○三○年，我們就無法再自稱台灣是兩千三百萬人的國家。

如果期待一個永續的未來，政府和民間看待少子化危機，就不能停滯在東補貼、西補貼的消極慣性中，必須找出更準確的方法對症下藥。當中產階級無意生養，真的是國家級危機！