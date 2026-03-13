經濟日報社論／推動亞洲資產管理中心的下一步

金管會2019年底推出「財富管理新方案」，正式啟動高端財富管理轉型。 聯合報系資料照

金管會2019年底推出「財富管理新方案」，正式啟動高端財富管理轉型，以回應台灣長期高儲蓄率與資金外流並存的金融結構失衡課題。賴清德總統競選時亦提出「亞洲資產管理中心」金融政策，並於去年7月在高雄設立「亞洲資產管理中心示範專區」，為台灣資產管理產業發展開啟新方向的契機。

市場數據顯示，政府推動亞洲資產管理中心政策已獲得初步成效。今年1月底，21家本國銀行高資產客戶管理規模突破新台幣2兆元，高資產客戶人數超過2萬人；高雄示範專區亦已有50家金融機構進駐，初步形成具規模的產業聚落。台南市政府年初亦宣布籌設「赤崁金融特區」，提出「境內關外」構想，顯示地方政府的積極投入，為資產管理產業布局注入更多發展動能。

高雄專區快速發展同時，政府監理制度亦同步優化調整。金管會近期要求專區金融商品採取「專戶、專人」服務模式，要求高資產客戶須在專區開立專屬帳戶，銀行亦須配置在地專責理財人員。金管會新規定短期雖影響客群流量，但此制度設計目的在於清楚界定受託責任（fiduciary duty），確保資產管理的服務品質與責任歸屬。這種金融監理與市場調整互動，正是推動資產管理制度走向成熟、建立市場信任的必要過程。

高端資產客群後續擴大，須視金融業能否提供更專業、更適合客戶的投資產品與服務。金融機構若能適當區分高資產客戶類型，則可提供不同客群更多元的投資選擇，而政府監理也會更有效率。至於高資產客戶分類，政府似可參考香港與新加坡經驗，考慮推動「高端專業投資者（SPI）」的分級制度。有效的客戶分類還有助於降低銀行財管業務的合規成本，落實「買方自負風險」的市場原則，使監理效率與市場發展取得更佳平衡，進而形塑健全的財富管理生態。

高雄示範專區的設計理念，與金融科技監理沙盒模式接近；創新財富管理業務先在限定區域試辦，待累積實務經驗後，可透過修法推廣至全台。台南金融特區的加入，便預示未來各地期待發展更多財富管理據點。金融業本質就是「服務客戶」的行業，而現行資產管理中心「地理專區」模式，應僅是財富管理創新業務的起點。政府宜思考未來能逐步轉向財富管理的「業務資格制度」，開放給全台符合資格的金融機構皆能服務各地的高資產客戶。

亞洲資產管理中心引進的新金融商品，包括倫巴底貸款（Lombard lending）、外部資產管理（EAM）及私募信貸基金等，在台灣市場仍屬新興領域，傳統金融監理未必完全適用，故須精進風險監理配套規則。例如，最近部分國際私募信貸基金便出現「流動性錯配」危機，亟需監理關注。至於客戶詢問度極高的倫巴底貸款，其槓桿操作造就風險特性，亦需配套的資訊揭露與監控機制。因此，政府宜建立即時監控貸放比率系統、適度限制高度集中資產作為擔保品比例，以及對多層槓桿結構帳戶採取穿透式監理，才能有效降低市場震盪時的連鎖風險，並同時提升市場的整體信心。

資產管理中心的蓬勃發展，將帶來更多跨境投資與複雜金融商品需求，金融爭議處理機制有必要同步提升專業能量。釐清責任的契約設計與專業仲裁制度，能有效提升爭議處理效率，強化投資人信心。財富管理業務常見的家族辦公室制度亦值得積極推動。

台灣雄厚的民間財富積累、成熟的科技產業支撐、逐步進入世代傳承階段的台商家族，以及持續開放的金融政策環境，共同建構亞洲資產管理中心堅實的發展基礎。目前金融機構吸收高資產客戶資金僅是第一步，隨著監理制度精進、專業服務能量深化，以及市場信任累積，台灣應有機會打造具國際競爭力的資產管理產業。