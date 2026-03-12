聽新聞
0:00 / 0:00

聯合報黑白集／說「突破」太矯情

聯合報／ 聯合報黑白集

行政院長<a href='/search/tagging/2/卓榮泰' rel='卓榮泰' data-rel='/2/129117' class='tag'><strong>卓榮泰</strong></a>赴東京觀看WBC台捷大戰，遭質疑公器私用，卓揆周二赴立法院施政總質詢，拿出一個牛皮紙袋稱「單據都在這，我<a href='/search/tagging/2/私人行程' rel='私人行程' data-rel='/2/248566' class='tag'><strong>私人行程</strong></a>」。 圖／聯合報系資料照片
行政院長卓榮泰赴東京觀看WBC台捷大戰，遭質疑公器私用，卓揆周二赴立法院施政總質詢，拿出一個牛皮紙袋稱「單據都在這，我私人行程」。 圖／聯合報系資料照片

卓揆搭專機赴日觀賽，因聲稱是「私人休假自費行程」，引起國內一陣口水戰。事實上，如果他此行私下會晤了哪位有意義的日方人士，這些爭執應該即可化解。否則，宣稱是「外交突破」，卻又聲稱全程私人自費，便有些矛盾。

四年前，賴清德曾以副總統身分赴日弔唁安倍；廿二年前，閣揆游錫堃回國時曾遇颱風而轉降沖繩，皆受到日方禮遇。卓榮泰聲稱他入境日本是採「一般程序」，日方又定義他此行為「私人行程」；因此要說是什麼重大「突破」，就稍顯誇張。至於專機從松指部起飛，也算是本國對閣揆的尊重，在野黨便不必過度糾結。

去年七月，外長林佳龍曾參訪大阪世界博覽會，據稱曾會見包括正參選自民黨總裁的高市早苗在內之幾位政界人士，當時即聲稱是一大「外交突破」；但社會上並無此感受。這次，卓榮泰原想藉高市早苗為日韓之戰開球，塑造兩人「同球場」之意象，可惜因高市臨時取消開球而無法如願。為此，卓揆更被迫把此解釋成私人自費，遭外界追問，多少有些無奈。

說穿了，近年這類低門檻的「突破」太多了。這種單點式的出訪，充其量只具形式意義，無法積累成實質的外交進展。試想，吳釗燮任內斷交八國都不在乎，如今卓榮泰看場球賽就要高呼「外交突破」，也未免太矯情！

社論 黑白集 卓榮泰 松指部 外交 私人行程 自費 高市早苗 台日 賴清德

延伸閱讀

卓揆包機看球爭議 陳以信：原是總統規格

聯合報社論／台日外交擦邊球，盜壘得分或接殺殘壘？

冷眼集／外交艱難 欲蓋彌彰陷窘境

總統府前發言人陳以信：卓揆弄巧成拙 好事變壞事

相關新聞

聯合報社論／川普想結束戰爭，但以色列和伊朗不肯停

美以與伊朗的戰爭邁入第十二天，美國總統川普接受哥倫比亞廣播公司訪問時說，軍事行動進展比原定計畫超前，並稱這場戰爭可能「很快就會結束」。問題是，川普所聲稱的「戰爭目標」並未達到，且不斷在變動。從最初他宣稱要解除伊朗核武與飛彈能力，又說要支援伊朗人民抗暴、推翻神權政府，如今又要伊朗「無條件投降」。目標不斷變動，意味著達不到，所以才要降低標準。

聯合報黑白集／說「突破」太矯情

卓揆搭專機赴日觀賽，因聲稱是「私人休假自費行程」，引起國內一陣口水戰。事實上，如果他此行私下會晤了哪位有意義的日方人士，這些爭執應該即可化解。否則，宣稱是「外交突破」，卻又聲稱全程私人自費，便有些矛盾。

經濟日報社論／稅收成長停滯是財政警訊

財政部日前公布114年全國稅收統計，經納入計算1月遞延入帳稅款，去年稅收3兆7,879億元，創歷史最高。原初步統計114年全年實徵淨額為年負成長0.3%，經「修正」後轉呈正成長（0.7%）；在預算達成率方面，也就是稅收實徵數占預算數比率，原初步統計為「短徵率」1.3%，最後縮小僅0.4%。

聯合報社論／台日外交擦邊球，盜壘得分或接殺殘壘？

行政院長卓榮泰專程包機赴日看世棒經典賽，是一九七二年中華民國與日本斷交以來，現任閣揆赴日首例。綠營力讚「外交突破」，藍白質問費用誰出，卓榮泰則稱是「休假自費私人活動」。日方沒有評論，但《讀賣新聞》報導，當夜中共外交部即向日本駐陸大使抗議。一顆外交擦邊球，在台日關係上或算盜壘成功，在大內宣上幾說成奔回本壘得分；但在整體利弊得失上，恐得小心接殺殘壘。

聯合報黑白集／飛彈打光，美國賣什麼？

美以狂轟伊朗，美軍發射兩千多枚彈藥，包括極珍貴的先進防空飛彈。暴發戶講究戰場效果，不僅轟出敵方更強硬的接班人，自家火藥庫也快見底。白宮急向全球調用軍火，連被川普羞辱的烏克蘭都成為救火隊。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。