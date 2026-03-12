聯合報黑白集／說「突破」太矯情

行政院長卓榮泰赴東京觀看WBC台捷大戰，遭質疑公器私用，卓揆周二赴立法院施政總質詢，拿出一個牛皮紙袋稱「單據都在這，我私人行程」。 圖／聯合報系資料照片

卓揆搭專機赴日觀賽，因聲稱是「私人休假自費行程」，引起國內一陣口水戰。事實上，如果他此行私下會晤了哪位有意義的日方人士，這些爭執應該即可化解。否則，宣稱是「外交突破」，卻又聲稱全程私人自費，便有些矛盾。

四年前，賴清德曾以副總統身分赴日弔唁安倍；廿二年前，閣揆游錫堃回國時曾遇颱風而轉降沖繩，皆受到日方禮遇。卓榮泰聲稱他入境日本是採「一般程序」，日方又定義他此行為「私人行程」；因此要說是什麼重大「突破」，就稍顯誇張。至於專機從松指部起飛，也算是本國對閣揆的尊重，在野黨便不必過度糾結。

去年七月，外長林佳龍曾參訪大阪世界博覽會，據稱曾會見包括正參選自民黨總裁的高市早苗在內之幾位政界人士，當時即聲稱是一大「外交突破」；但社會上並無此感受。這次，卓榮泰原想藉高市早苗為日韓之戰開球，塑造兩人「同球場」之意象，可惜因高市臨時取消開球而無法如願。為此，卓揆更被迫把此解釋成私人自費，遭外界追問，多少有些無奈。

說穿了，近年這類低門檻的「突破」太多了。這種單點式的出訪，充其量只具形式意義，無法積累成實質的外交進展。試想，吳釗燮任內斷交八國都不在乎，如今卓榮泰看場球賽就要高呼「外交突破」，也未免太矯情！