聽新聞
0:00 / 0:00
聯合報黑白集／說「突破」太矯情
卓揆搭專機赴日觀賽，因聲稱是「私人休假自費行程」，引起國內一陣口水戰。事實上，如果他此行私下會晤了哪位有意義的日方人士，這些爭執應該即可化解。否則，宣稱是「外交突破」，卻又聲稱全程私人自費，便有些矛盾。
四年前，賴清德曾以副總統身分赴日弔唁安倍；廿二年前，閣揆游錫堃回國時曾遇颱風而轉降沖繩，皆受到日方禮遇。卓榮泰聲稱他入境日本是採「一般程序」，日方又定義他此行為「私人行程」；因此要說是什麼重大「突破」，就稍顯誇張。至於專機從松指部起飛，也算是本國對閣揆的尊重，在野黨便不必過度糾結。
去年七月，外長林佳龍曾參訪大阪世界博覽會，據稱曾會見包括正參選自民黨總裁的高市早苗在內之幾位政界人士，當時即聲稱是一大「外交突破」；但社會上並無此感受。這次，卓榮泰原想藉高市早苗為日韓之戰開球，塑造兩人「同球場」之意象，可惜因高市臨時取消開球而無法如願。為此，卓揆更被迫把此解釋成私人自費，遭外界追問，多少有些無奈。
說穿了，近年這類低門檻的「突破」太多了。這種單點式的出訪，充其量只具形式意義，無法積累成實質的外交進展。試想，吳釗燮任內斷交八國都不在乎，如今卓榮泰看場球賽就要高呼「外交突破」，也未免太矯情！
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。