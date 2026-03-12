經濟日報社論／避免能源危機 儘快重啟核電

圖為位於屏東縣恆春鎮的核三廠。 聯合報系資料照

為因應美伊戰事推升國際油價，行政院長卓榮泰宣示，新增汽柴油緊急緩漲機制，由政府吸收部分漲幅，汽柴油貨物稅減徵50%，持續農漁業機具用油補貼；經濟部也宣布，中油吸收油價漲幅的六成，減緩衝擊。行政院這五項措施，主要以「擴大減稅，吸收漲價」來穩定物價，這些加上經濟部的油氣多元採購，掌握3、4月天然氣船貨量，及油氣法定存量保障。目的都在確保台灣油價穩定，不受國際局勢太大影響。

政府這些措舉，都是即時因應做法，用心及苦心都值得肯定。但中長期來看，台灣還是要擴大自主能源，特別是核能發電；世界各國發展核電，是要「以電代油，以電代氣」，擴大能源供給面。

伊朗戰事風雲詭譎，美國川普總統說辭反覆，一面說戰爭很快會結束，但又加派軍力狂轟濫炸伊朗；以色列和伊朗，更有不共戴天的世仇，難分難解；戰事何時終了，還在未定之天。最令人揪心的是，伊朗封鎖「全球能源咽喉」荷莫茲海峽，使得全球20%以上的油氣供應都受影響，亞洲更占其中85%以上，台灣約有60%的原油和30%的天然氣要經過這個海峽，也告中斷；科威特、卡達是台灣能源供應國，因無法輸出，儲油槽已滿，開始停產。

川普常有驚人之舉，攪動國際局勢變幻莫測，而牽動到能源，兩個月前美國接管委內瑞拉，現在的伊朗戰爭，都影響全球石油的供需和價格；未來，國際政經持續動盪不安，局勢充滿挑戰。再加上各國極力發展AI，需電孔急，因此都增設核電，核電愈多，各國自主能源力量愈強。台灣要發展更多的自主能源，力量才能操之在我，賴清德政府全力提倡AI十大建設，需更多的電力來支撐AI國力，核電是當務之急。

美國、中國、德國、日本、南韓、台灣都在全球經濟扮演要角，這幾個經濟體，能源自主率105%、82%、38%、13%、20%、9%；日韓台是經濟上的「東亞三強」，但能源自主率都不到兩成，是進口能源高風險區，屬「能源脆弱三兄弟」。日韓台，在核電發展也各不同，占總能源需求4%：15%：0%；日本綠能未達目標，逐步重啟核電，所以自主能源占13%；特別的是南韓，能源自主率20%，核能占15%，另外5%是再生和水力；南韓工業發達，能源需求大，核電占比長期穩定在15%，是核心的本土低碳基載。

根據國際能源總署報告，德國和台灣的電力結構有相同特質，兩個經濟體的核電都是0%。德國總理梅爾茨去年上台後，多次批評前朝政府（蕭茲、梅克爾）的能源政策，認為廢核是錯誤的；他認為，德國在2023年關閉最後三座核電廠，導致德國花費全球最昂貴的能源轉型，並在能源供應上極度脆弱；不只德國，歐盟主席范德賴恩最近也坦承，歐洲過去集體放棄核能，是戰略上的錯誤，特別在中東戰火再次推升油電價時，核能的穩定性更可貴。德國基於安全及成本的考慮，現已開始投資新一代核能，研發小型模組化反應爐（SMR）與核融合技術，要在2030年讓德國重新擁有自產的低碳基載。

各國為因應AI需求，紛紛擴大核電規模。美國能源自主率105%，能源可外銷，但為AI發展，由政府領頭，民間主建，要在2030年前建十座加大型核電廠，之後還有很多的中小型核電廠，總電力是現在的四倍；很多民間大型、科技公司也參與興建核電廠。

中國電力發展完備，總發電量是美國的2.4倍；能源自主率82%，仍然發展綠能、風能、水力、光電，特別是核電。現能源主要靠煤炭，油氣對外依存度仍高，所以這幾年大力發展核電，以實現將電力轉化為熱能；中國在東部沿海，每年加速增建十台機組核電，總量已突破100台，核電總體規模世界第一。

台灣經濟近年都有高幅成長，但每到夏季，電力備載容量就亮紅燈；再生能源的開發，歷經蔡、賴政府的努力推廣，仍未達目標，且弊病叢生。台灣的核三廠預定月底送出再運轉計畫，學者、工商界多年來重啟核電的呼聲不斷，政府必要儘速重啟核電，加速核電SMR的推展，才能應付未來台灣經濟、AI發展所需，也能面對動盪的國際局勢所引致的能源短缺。