聽新聞
0:00 / 0:00

經濟日報社論／稅收成長停滯是財政警訊

經濟日報／ 社論

<a href='/search/tagging/2/財政部' rel='財政部' data-rel='/2/139938' class='tag'><strong>財政部</strong></a>。聯合報系資料照
財政部。聯合報系資料照

財政部日前公布114年全國稅收統計，經納入計算1月遞延入帳稅款，去年稅收3兆7,879億元，創歷史最高。原初步統計114年全年實徵淨額為年負成長0.3%，經「修正」後轉呈正成長（0.7%）；在預算達成率方面，也就是稅收實徵數占預算數比率，原初步統計為「短徵率」1.3%，最後縮小僅0.4%。

「修正」統計顯示統計上的小小改善，有兩點值得探討。一是財政部在稅收估計的精準度方面，確實有明顯的進步。相較於110年起連四年的嚴重超徵，包括110年超徵率高達18%、111年超徵19%、112年超徵13%，及113年超徵16%，超徵金額達5,283億為史上最高，顯示稅收估計數嚴重偏低於實際。114年雖轉成「短徵」，但誤差率僅-0.4%，值得肯定。

其次為稅收變化與經濟成長率走勢「仍呈現背離或脫鉤現象」，並未和經濟保持對應波動關係。過去的長期背離，是稅收成長率「遠高於」經濟成長率，例如110年的稅收成長率高達19.8%，是經濟成長率6.7%的三倍，111年的稅收成長率高達13%，是經濟成長率2.7%的五倍；112年的經濟成長率降至極低的1.1%，稅收成長率卻仍高達6.4%，是經濟成長率的六倍；113年的稅收成長率8.8%，仍高於經濟成長率5.3％，背離現象縮小。

連續四年的稅收成長超過經濟成長，造成民眾認為政府「超拿」經濟成長的果實，引發還稅於民的聲浪，最後不得不普發現金。尤其110年至113年期間，出現罕見的四年物價連續飆升，消費者物價上漲率介於2%至3%，伴隨較低的經濟成長率，發生停滯性通膨的期間，稅收卻隨物價上漲率升高而倍增，進而遭到學者專家質疑稅制的合理性，有「通膨稅」問題。

但去年突然急遽轉成為「逆向大背離」，出現難得一見的稅收成長率（0.7%）「遠低於」經濟成長率8.7%，差距高達8%的特殊現象，亦即經濟情況大好，稅收反而幾乎停滯或微幅成長。此種逆向背離，是否代表整體稅收的動能減弱，也就是稅收的所得彈性突然銳減，轉呈彈性疲乏？還是因為所得實現與申報繳納上的時間落差或制度因素所致？有待進一步解析。

以所得稅制為例，綜所稅和營所稅兩者稅收就占了全部稅收的一半以上；而所得稅的申報繳納通常落在所得實現後的次年5月，因此114年車市交易受川普關稅衝擊而觀望、房市交易受打房政策及供過於求的影響而萎縮下，導致營業稅、貨物稅、土增稅、房地合一稅等稅收衰退，114年度總體稅收得以微幅成長，主因綜所稅成長5.4%、營所稅成長2.3%，與113年度的經濟成長率5.3%相近。然而112年經濟成長率僅1.1%，113年營所稅和綜所稅稅收成長卻高達4%和10%，時間落差因素又失去解釋力。因此115年的所得稅收入，是否反映114年的經濟成長率8.7%，仍屬未知，但不應過於樂觀。

最後，台灣這兩年經濟表現亮眼，主要是因為「一枝獨秀」的AI產業鏈的商機暢旺，出口屢創佳績，也才能讓所得稅及整體稅收屢創新高。但是AI產業與多數勞工無關，多數人對高經濟成長率無感，台灣產業不均衡發展的問題，特別是龐大就業含量的鋼鐵、水泥、石化等傳統產業陷入遲滯。在川普關貿政策壓力下，對美大投資將使AI產業鏈大量外移，提高成本、排擠國內重大投資並減少長期出口；零關稅、開放市場及大採購，對傳統產業、農牧業及勞工就業雪上加霜，不利未來經濟發展及稅收能量。

政府這兩年把連年鉅額超徵稅收創造的累計歲計賸餘耗盡，也未對日益嚴重的少子化（114年新生人口不到11萬）及超高齡社會（65歲以上人口已超過20%）未雨綢繆、儲備財政賸餘，還大幅增加軍購特別預算，擬提高國防支出占GDP的5%，賴政府有必要把114年稅收的停滯視為重大警訊，重新檢討不當的鉅額支出，以免陷入財政急遽惡化的危機。

社論 經濟成長率 財政部 稅收

延伸閱讀

蔡英文、蔣萬安都到了！商總新春晚宴 許舒博勸賴總統放軟一點

劉大年／關稅高牆擋不住逆差洪流

國際小學堂／富國債台高築 全球經濟蒙陰影

財部看好 AI 商機效應 2月出口熱有望連28紅 預估年增20%-27%

相關新聞

聯合報社論／台日外交擦邊球，盜壘得分或接殺殘壘？

行政院長卓榮泰專程包機赴日看世棒經典賽，是一九七二年中華民國與日本斷交以來，現任閣揆赴日首例。綠營力讚「外交突破」，藍白質問費用誰出，卓榮泰則稱是「休假自費私人活動」。日方沒有評論，但《讀賣新聞》報導，當夜中共外交部即向日本駐陸大使抗議。一顆外交擦邊球，在台日關係上或算盜壘成功，在大內宣上幾說成奔回本壘得分；但在整體利弊得失上，恐得小心接殺殘壘。

聯合報黑白集／飛彈打光，美國賣什麼？

美以狂轟伊朗，美軍發射兩千多枚彈藥，包括極珍貴的先進防空飛彈。暴發戶講究戰場效果，不僅轟出敵方更強硬的接班人，自家火藥庫也快見底。白宮急向全球調用軍火，連被川普羞辱的烏克蘭都成為救火隊。

經濟日報社論／稅收成長停滯是財政警訊

財政部日前公布114年全國稅收統計，經納入計算1月遞延入帳稅款，去年稅收3兆7,879億元，創歷史最高。原初步統計114年全年實徵淨額為年負成長0.3%，經「修正」後轉呈正成長（0.7%）；在預算達成率方面，也就是稅收實徵數占預算數比率，原初步統計為「短徵率」1.3%，最後縮小僅0.4%。

經濟日報社論／中東戰火改寫全球經濟格局

台灣跟全球股市一再狂瀉，油價則狂飆，顯示美國與以色列聯合襲擊伊朗後，中東這隻「黑天鵝」迅速在全球金融市場掀起巨浪。

聯合報黑白集／誰真關心棒球？

世棒經典賽小組賽，國人同為中華隊加油，政治口水也不少。綠委不顧開會，組團赴日看球；閣揆卓榮泰宣稱「私人自費行程」，包機前往。國民黨做了恭賀中華隊贏球ＡＩ圖，卻擺了烏龍，被綠營恥笑不關心棒球。政治操作，讓球場拚搏失焦。

聯合報社論／台美投資MOU藏黑箱，鄭麗君有難言之隱？

閣揆卓榮泰日前赴立院報告台美對等關稅談判，立委王鴻薇質疑，為何投資ＭＯＵ文本不能比照台美對等貿易協定（ＡＲＴ）逐條公布？卓榮泰無語看著鄭麗君，片刻安靜後鄭麗君結巴著說，美方已公布事實文件，又稱我方也有新聞稿。鄭麗君率團隊完成兩項談判，一個在春節前公布，一個藏黑箱。如果談判滿載而歸，為何不敢讓人檢視？

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。