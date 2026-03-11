聯合報黑白集／飛彈打光，美國賣什麼？

軍方展示愛國者三型飛彈系統。圖／聯合報系資料照片

美以狂轟伊朗，美軍發射兩千多枚彈藥，包括極珍貴的先進防空飛彈。暴發戶講究戰場效果，不僅轟出敵方更強硬的接班人，自家火藥庫也快見底。白宮急向全球調用軍火，連被川普羞辱的烏克蘭都成為救火隊。

澤倫斯基證實，美國要求支援無人機，攔截伊朗自殺式無人機。他說，中東戰區消耗約八百枚愛國者三型飛彈，比烏克蘭在俄烏戰爭收到的總數還多。美國對付伊朗，軍火消耗速度超過生產。美國去年攻伊，將兩套薩德防空系統調往以色列，攔截飛彈用掉逾四分之一。

白宮精銳盡出攔截伊朗廉價飛彈和無人機，眼看庫存快速消耗，只好臨時召集國防承包商加快生產。俄烏戰爭已燒光數十億美元庫存武器，尚未完成回補；而今，積欠各國的軍售訂單更不知交期。

美國挖東牆補西牆，嚇到日本。國會及輿論質疑，美國拖延軍售還抽調嚇阻中國的飛彈及艦隊，日本要如何填補防禦缺口？南韓總統李在明更證實，美國要將部分部署在韓國的愛國者飛彈調往中東支援，他「反對也沒用」。

賴總統寄以厚望的「台灣之盾」，以愛國者與薩德系統為主。川普「史詩怒火」燒出庫存窘境，台灣再急迫，也不可能和五角大廈搶生產線。賴總統別光催藍白通過預算，得先確定美國還能賣什麼。