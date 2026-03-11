聯合報社論／台日外交擦邊球，盜壘得分或接殺殘壘？

行政院長卓榮泰赴立法院進行施政總質詢，拿出一個牛皮紙袋稱「單據都在這」。記者胡經周／攝影

行政院長卓榮泰專程包機赴日看世棒經典賽，是一九七二年中華民國與日本斷交以來，現任閣揆赴日首例。綠營力讚「外交突破」，藍白質問費用誰出，卓榮泰則稱是「休假自費私人活動」。日方沒有評論，但《讀賣新聞》報導，當夜中共外交部即向日本駐陸大使抗議。一顆外交擦邊球，在台日關係上或算盜壘成功，在大內宣上幾說成奔回本壘得分；但在整體利弊得失上，恐得小心接殺殘壘。

棒球在台灣擁有特殊的「國球」地位，中華隊出賽既凝聚國人向心力，也肩負國家榮耀，因此政治人物愛蹭棒球。但民進黨大批立委丟下催逼許久的民生法案和國防預算，飛去東京看球，仍讓人開了眼界；而卓榮泰專程包機觀賽，更堪稱其中之冠。

日本首相高市早苗熱愛棒球，原本也在當天稍後的日韓之戰應邀開球，但受伊朗情勢驟變影響，在開賽前緊急宣告取消。對照之下，在卓榮泰和綠委心中，國際變局和國家政務顯然比不上蹭棒球重要。也因受伊朗戰火影響，媒體一度傳出油價將大漲三元，許多民眾立刻開車排隊去搶加油；當他們看到卓榮泰大手筆包機飛日本看球加油，心裡應很不是滋味。

卓榮泰不為打得艱苦的台日之戰加油，也未為驚險的台韓之戰打氣，卻在中華隊有把握輕取捷克隊時現身，讓人有「挺台灣」也挑軟柿子的錯覺。主要原因是，高市早苗當天傍晚原定為日韓之戰開球，與台捷之戰結束僅僅數小時之隔，原本可留給外界更多想像空間。未料，高市臨時取消開球，以致卓榮泰最後連台捷之戰也未看完即離去。二○一五年，前總統李登輝和民進黨總統候選人蔡英文皆曾先後傳出訪日密會日本首相安倍晉三，雖當事人都否認或不證實；但雙方同時出現在同一飯店，很難不讓台日媒體大做文章。卓榮泰或許有意仿效，可惜人算不如天算。

卓榮泰並未說明看球前後是否另有行程，或會見什麼人。不論如何，高市同意卓榮泰赴日，除其個人友台立場外，也有強化日台關係的意義，並為未來台日高層互動開闢更多空間。正值日本與中國大陸關係緊張，高市的行程安排與變化，或許也有其戰略考量。但若把卓榮泰此行放在美中日台關係架構來看，恐怕又是另一番景象。

去年高市早苗的「台灣有事論」風波正熾時，川普在與習近平通話後不久，就主動打電話給高市。日媒稱，川普語氣尖銳，要求高市不要插手台灣問題。儘管日本政府否認此說，但顯然在「台灣有事」風波上，高市早苗並未獲得這位親密盟友的堅定支持；川普不願高市言論惹出來的風波，破壞即將登場的川習會。

踢到鐵板的高市早苗，並未放棄。川習會將為美陸關係定錨，而美陸關係將牽動日陸與兩岸情勢的發展。高市早苗極力爭取在川習會前訪美，戰略意圖非常明顯，就是希望搶先影響川普在相關議題上的態度，其中應包括在美日安保與印太安全架構下的「台灣有事，日本有事，日美同盟有事」。卓榮泰訪日，不只應援中華隊，也可能是對高市早苗訪美的應援。

不過，中共外長王毅八日在回答日本共同社提問時反問，台灣事務「日本有什麼資格插手？」台灣地區出了事，「日本有什麼權力行使自衛權？」中國大陸和日本皆無退讓之意，兩國情勢繼續升溫。問題是，共軍圍台軍演，川普表現冷漠；台灣有事，川普未必會認為日美同盟有事。大陸和日本的關係還看不到緩和跡象，台灣已被綁上兩國對抗列車的前沿。