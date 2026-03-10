聽新聞
0:00 / 0:00

聯合報黑白集／誰真關心棒球？

聯合報／ 黑白集

2026世界<a href='/search/tagging/2/棒球' rel='棒球' data-rel='/2/141878' class='tag'><strong>棒球</strong></a><a href='/search/tagging/2/經典賽' rel='經典賽' data-rel='/2/90869' class='tag'><strong>經典賽</strong></a>，中華隊8日在延長賽中以5：4擊敗南韓隊，球員在場中慶祝。 特派記者余承翰／東京攝影
2026世界棒球經典賽，中華隊8日在延長賽中以5：4擊敗南韓隊，球員在場中慶祝。 特派記者余承翰／東京攝影

世棒經典賽小組賽，國人同為中華隊加油，政治口水也不少。綠委不顧開會，組團赴日看球；閣揆卓榮泰宣稱「私人自費行程」，包機前往。國民黨做了恭賀中華隊贏球ＡＩ圖，卻擺了烏龍，被綠營恥笑不關心棒球。政治操作，讓球場拚搏失焦。

國民黨連選手長相、左投右投都弄錯，自然丟臉。但立委現場看球，就是關心棒球嗎？綠委赴日時，正值院會表決多項重大議案，結果連民進黨黨團三長都為看球棄守。前年棒球十二強賽，卻未見綠委組團前往；關心或蹭熱度，一目了然。

更誇張的，是卓榮泰「包機看球」。行政院長關心賽事、親赴球場加油，是好事一樁。卓揆卻稱，自己是「休假、自費、私人行程」。但包機來回，花費起碼數百萬元，自費說顯不合理。而且，哪個私人行程能用軍方松指部起降？

其他政治口水，也讓人目不暇給。首戰敗給澳洲，綠營側翼散布「藍白刪預算」、「體育預算沒過」之說；經年累月的「中華隊」、「台灣隊」之爭，更不在話下。原本應團結國家的棒球賽事，卻因政治強蹭，變成壁壘分明的「兩邊分」。

台灣棒運，雖奠基於日據時期，卻是在國民黨長期執政時不斷壯大，成為「國球」。民進黨藉經典賽拉綠踩藍，關心棒球恐是其次，意欲搶占棒球發展果實為己所用，這才是真實目的吧。

社論 黑白集 棒球 WBC中華隊 經典賽 卓榮泰 綠委 松指部 私人行程 側翼

延伸閱讀

新聞眼／自費包機？ 疑點重重難服眾

包機赴日看球…卓揆稱自費 在野要看帳單

高市早苗與卓榮泰 孰智孰愚

閣揆包機看球 公私不分？

相關新聞

聯合報社論／喜辦詐團超跑拍賣會，鄭銘謙把恥辱當政績

柬埔寨太子集團涉嫌在台從事非法賭博與洗錢，大舉購買豪宅、超跑，近日法務部拍賣查扣的卅三輛豪車，部長鄭銘謙親自到場「觀禮」，儼然當成打詐政績秀。然而，該集團近十年來以台灣做為跨國洗錢中繼站，金額高達一○七億，檢方並且在偵辦太子集團案時，意外查出吳逸先博弈集團；若非太子集團首腦遭美方制裁，我方政府迄今對這些詐騙、博弈、洗錢集團渾然不知，洗錢防制可說完全失靈。法務部不以為恥，還敲鑼打鼓，根本就是將恥辱當政績。

聯合報黑白集／黑熊教主丟包青鳥

被青鳥奉為精神領袖的綠委沈伯洋一句意指「青鳥不等於民進黨支持者」，遭外界質疑是切割青鳥。回顧過往，賴總統不僅曾使出「青鳥召喚術」，沈伯洋更對青鳥領銜的罷團活動幾乎無役不與。青鳥也在沈伯洋陷入「紅孩兒」爭議時，發起一人一句響應「我相信沈伯洋」運動，如今卻遭「教主」無情切割，情何以堪。

經濟日報社論／美中貿易結構變化下台灣的角色

去年美國貿易逆差與中國大陸貿易順差雙雙突破1.2兆美元，創下新高；反映兩國在全球經濟體系的功能差異、不同產能配置與地緣政治角力交織的結果。對高度依賴外貿的台灣，此現象不容忽視。

聯合報黑白集／誰真關心棒球？

世棒經典賽小組賽，國人同為中華隊加油，政治口水也不少。綠委不顧開會，組團赴日看球；閣揆卓榮泰宣稱「私人自費行程」，包機前往。國民黨做了恭賀中華隊贏球ＡＩ圖，卻擺了烏龍，被綠營恥笑不關心棒球。政治操作，讓球場拚搏失焦。

聯合報社論／台美投資MOU藏黑箱，鄭麗君有難言之隱？

閣揆卓榮泰日前赴立院報告台美對等關稅談判，立委王鴻薇質疑，為何投資ＭＯＵ文本不能比照台美對等貿易協定（ＡＲＴ）逐條公布？卓榮泰無語看著鄭麗君，片刻安靜後鄭麗君結巴著說，美方已公布事實文件，又稱我方也有新聞稿。鄭麗君率團隊完成兩項談判，一個在春節前公布，一個藏黑箱。如果談判滿載而歸，為何不敢讓人檢視？

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。