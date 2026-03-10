聯合報黑白集／誰真關心棒球？

2026世界棒球經典賽，中華隊8日在延長賽中以5：4擊敗南韓隊，球員在場中慶祝。 特派記者余承翰／東京攝影

世棒經典賽小組賽，國人同為中華隊加油，政治口水也不少。綠委不顧開會，組團赴日看球；閣揆卓榮泰宣稱「私人自費行程」，包機前往。國民黨做了恭賀中華隊贏球ＡＩ圖，卻擺了烏龍，被綠營恥笑不關心棒球。政治操作，讓球場拚搏失焦。

國民黨連選手長相、左投右投都弄錯，自然丟臉。但立委現場看球，就是關心棒球嗎？綠委赴日時，正值院會表決多項重大議案，結果連民進黨黨團三長都為看球棄守。前年棒球十二強賽，卻未見綠委組團前往；關心或蹭熱度，一目了然。

更誇張的，是卓榮泰「包機看球」。行政院長關心賽事、親赴球場加油，是好事一樁。卓揆卻稱，自己是「休假、自費、私人行程」。但包機來回，花費起碼數百萬元，自費說顯不合理。而且，哪個私人行程能用軍方松指部起降？

其他政治口水，也讓人目不暇給。首戰敗給澳洲，綠營側翼散布「藍白刪預算」、「體育預算沒過」之說；經年累月的「中華隊」、「台灣隊」之爭，更不在話下。原本應團結國家的棒球賽事，卻因政治強蹭，變成壁壘分明的「兩邊分」。

台灣棒運，雖奠基於日據時期，卻是在國民黨長期執政時不斷壯大，成為「國球」。民進黨藉經典賽拉綠踩藍，關心棒球恐是其次，意欲搶占棒球發展果實為己所用，這才是真實目的吧。