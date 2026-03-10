聯合報社論／台美投資MOU藏黑箱，鄭麗君有難言之隱？

台美雙方簽署MOU後合影，左起為AIT執行理事藍鶯、美國貿易代表葛里爾、美國商務部長盧特尼克、台灣談判代表鄭麗君、楊珍妮、駐美代表俞大㵢。 圖／行政院提供

閣揆卓榮泰日前赴立院報告台美對等關稅談判，立委王鴻薇質疑，為何投資ＭＯＵ文本不能比照台美對等貿易協定（ＡＲＴ）逐條公布？卓榮泰無語看著鄭麗君，片刻安靜後鄭麗君結巴著說，美方已公布事實文件，又稱我方也有新聞稿。鄭麗君率團隊完成兩項談判，一個在春節前公布，一個藏黑箱。如果談判滿載而歸，為何不敢讓人檢視？

美最高法院判決對等關稅「違憲」，川普改用《貿易法》，課徵全球十五％關稅。財長貝森特稱，新關稅本周實施，將動用三○一和二三二條款，力拚五個月內回到對等關稅稅率。賴政府則片面稱，美方已承諾十五％不疊加稅率不變，ＭＯＵ中二三二條款最惠待遇也不受影響。但川普行事一向不按牌理，承諾是否有效，還在未定之天。

值得注意的是，美方在ＡＲＴ設下安全條款，可因國安及經濟等因素加徵關稅。對等關稅違憲雖不影響ＭＯＵ，卻不代表我方豁免未來所有國安關稅，五個月後，新關稅也可能砍到台灣。因此，政府有必要讓人民檢視台美ＭＯＵ文本；若等送進立院才公布，必將淪為朝野相罵本。

台美一月中即簽定ＭＯＵ，美國商務部隨即在官網刊登事實清單，卓內閣卻拒絕公布，也說不出正當理由。鄭麗君推稱有新聞稿，但其內容，和美方版本出入甚大。

美方的事實清單，將ＭＯＵ定位為「促進美國半導體部門大規模回流，並確保美國半導體供應鏈」。重點有二：其一，明訂台灣直接投資至少二五○○億美元，額外投資由台灣政府提供至少二五○○億美元信用擔保，支援台企在美建立完整半導體供應鏈；其二，是「透過可預測的關稅框架，加強平衡貿易」，明訂美國適用台灣商品互惠關稅不超過十五％。關於二三二國安關稅分成三部分，最受關注的半導體，美方明確規定，只有赴美投資廠商才享有免稅配額。

美方文件，打臉賴政府兩件事：首先，行政院堅稱台積電赴美是市場需求，降稅是政府談判結果；但美方文本證明是先推動半導體回流美國，台灣承諾五千億美元投資，美國才給台灣對等關稅及國安關稅優惠。亦即，台灣半導體產業「回流」美國，才是談判主體。再者，半導體業的國安關稅優惠，是針對在美設廠者給予免稅配額，配額外享有較低國安關稅；並無政院聲稱的「配額外十五％稅率」，更沒有「美國承諾未來若課二三二關稅，台灣將享最低稅率」。

政院夸言談判勝利，自稱「全球第一爭取到半導體關稅最優惠待遇」，營造半導體產業「全部享受最惠待遇」的假象。但從美商務部事實清單看到的，卻是另一回事。事實上，台灣在國安關稅只比日韓多了赴美設廠的配額免稅，政府大內宣吹得太過頭。是否因台美「各自表述」，賴政府才拒讓文本公諸於世？若美方文本內容不實，政院不該據理力爭嗎？

川普以貿易法一二二條課徵十五％關稅，廿四州聯手控告他違法濫權。川普團隊急尋其他課稅工具，關稅風暴可能另生變數。但卓榮泰宣稱，台美ＡＲＴ具法律穩定性，不受白宮行政命令變動影響。反觀日本，經產大臣赤澤亮正趕赴美國，爭取美方勿對日本課徵十五％關稅。卓榮泰滿口「美國承諾」，是粉飾太平，或安心睡說夢話？

ＭＯＵ承諾「使美國再次偉大」，難怪行政院不肯公布。一旦台美版本被公開比對，不只賴政府自得的「最惠待遇」會被戳破牛皮，鄭麗君選台北市長的「扶君計畫」也恐怕要翻車。