經濟日報社論／美中貿易結構變化下台灣的角色

美中貿易結構變化下台灣的角色。（美聯社）

去年美國貿易逆差與中國大陸貿易順差雙雙突破1.2兆美元，創下新高；反映兩國在全球經濟體系的功能差異、不同產能配置與地緣政治角力交織的結果。對高度依賴外貿的台灣，此現象不容忽視。

美國長期扮演全球最終需求市場與資本吸納中心。高消費、低儲蓄的經濟體質，必須透過進口滿足內需；美元作為主要國際儲備貨幣，吸引資金持續流入，也支撐美國長期維持財政與經常帳赤字並行。強勢美元下進口商品相對便宜，使美國貿易逆差成為常態。即便在川普強力關稅政策下，美國逆差仍創新高，顯示其貿易失衡源自經濟結構，並非如川普所稱只是被特定國家「占便宜」。

中國大陸則位於全球供給體系的另一端。高儲蓄與高投資帶來龐大產能，近年來新能源產品、資通訊產品，與部分傳統產業項目快速擴張，但內需復甦有限，新增產能多轉向海外市場，推升順差持續擴大。雖然中國大陸對美國順差已大幅縮減，但卻更廣泛分布於歐盟、東協與新興市場；全球仍大致維持「需求集中於美國、製造集中於中國」的分工模式。

在此「美國吸收需求、中國釋放產能」的雙核心格局下，台灣貿易結構也出現轉變。去年台灣出口突破6,000億美元，資通與視聽產品及電子零組件占比超過七成，反觀傳統產業成長則相對落後，出口出現加速兩極化。顯示台灣已由多元的出口模式，轉向以半導體與高階電子產業為核心的出口體系，並在全球價值鏈中逐步向上游移動。

台灣出口市場結構變化更具指標意義。去年台灣對美國出口占比升至30.9%，創35年來新高紀錄，並超越中國大陸與香港，成為最大出口市場。除了反應供應鏈重組外，也顯示在美國對AI及半導體需求激增，台灣已深度嵌入美國產業體系，成為關鍵供應者。

相較於出口市場的集中，台灣的進口來源則較為多元化，中國大陸、日本、南韓、東協與歐洲皆為重要供應來源。展現台灣在全球產業鏈中的特殊位置：一方面透過多管道進口取得設備、零組件與原材料，另一方面再整合為高附加價值產品出口至主要市場，形成「進口分散、出口集中」的貿易模式，凸顯台灣在全球製造分工的重要角色。

然而，在出口向美國傾斜及順差擴大下，台灣也更容易受到美國政治氣候影響。台灣雖是美國供應鏈的重要夥伴，但去年已成為美國第四大貿易逆差來源國，美國已出現不滿聲浪，未來勢必面臨美國更高要求平衡貿易的壓力。

從更宏觀的角度觀察，台灣並非夾在美中之間的被動角色，而是位於全球價值鏈上游的關鍵節點。對美國而言，台灣是強化科技競爭力與供應鏈韌性的重要夥伴；對中國大陸，台灣仍是電子產業分工體系的重要環節。台灣既受惠於兩大經濟體的需求，但也不可避免承受地緣政治的壓力。

因此，從美中貿易結構的演變來看，台灣順差本質源於價值鏈分工，而非低價產能競爭。政策與對外論述應著重於強調「共同競爭力」與產業互補關係，而不應將雙邊經貿關係簡化為順差與逆差的零和討論。同時，推動出口產品與市場的多元化，並深化區域經濟整合，仍是分散外部風險與提升經濟韌性的重要方向。

全球貿易正由成本效率導向，轉向安全、科技與制度競爭並行的新階段。對台灣而言，關鍵不在追求帳面上的貿易平衡，而在於在結構重組過程中維持技術優勢、分散市場與政策風險，並持續鞏固在全球供應鏈中的關鍵地位。同時，強化內需動能、推動產業及出口多元化，以及服務輸出的比重，也是健全貿易體質的重要方向。