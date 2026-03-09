聯合報黑白集／黑熊教主丟包青鳥

民進黨立委沈伯洋。圖／聯合報系資料照片 許正宏

被青鳥奉為精神領袖的綠委沈伯洋一句意指「青鳥不等於民進黨支持者」，遭外界質疑是切割青鳥。回顧過往，賴總統不僅曾使出「青鳥召喚術」，沈伯洋更對青鳥領銜的罷團活動幾乎無役不與。青鳥也在沈伯洋陷入「紅孩兒」爭議時，發起一人一句響應「我相信沈伯洋」運動，如今卻遭「教主」無情切割，情何以堪。

前年五月民進黨號召民眾包圍立院抗議「國會三法」，自此「青鳥」就與民進黨支持者畫上等號。賴清德更把青鳥當成私人部隊，動不動就威脅藍白「青鳥會飛出來」，大罷免就是青鳥傾巢而出的結果。

怪的是，當時青鳥似乎並不存在與民進黨價值觀不同的問題，賴清德還要黨公職與青鳥同行。其中又以沈伯洋最積極投入罷團活動，也因此被青鳥奉為「教主」。當沈伯洋陷入「紅色」危機時，青鳥更情義相挺，疾呼「不信Puma，還能相信誰？」，簡直已到宗教領袖境界。

然而，大罷免期間出現許多青鳥的偏激言行，包括騷擾甚至公審路人，最知名的例子就是在街頭挑釁藍委葉元之，惹怒許多中間選民，反而讓葉挺過大罷免。不僅如此，青鳥更在網路上到處出征使用大陸用語者，種種過激行為，都讓「青鳥」逐漸成了負面詞。

沒想到，現在連沈伯洋都跟青鳥撇清關係，青鳥當場變可割可棄的韭菜，悲哉。