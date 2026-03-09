聽新聞
0:00 / 0:00

聯合報黑白集／黑熊教主丟包青鳥

聯合報／ 聯合報黑白集

民進黨立委<a href='/search/tagging/2/沈伯洋' rel='沈伯洋' data-rel='/2/220120' class='tag'><strong>沈伯洋</strong></a>。圖／聯合報系資料照片 許正宏
民進黨立委沈伯洋。圖／聯合報系資料照片 許正宏

青鳥奉為精神領袖的綠委沈伯洋一句意指「青鳥不等於民進黨支持者」，遭外界質疑是切割青鳥。回顧過往，賴總統不僅曾使出「青鳥召喚術」，沈伯洋更對青鳥領銜的罷團活動幾乎無役不與。青鳥也在沈伯洋陷入「紅孩兒」爭議時，發起一人一句響應「我相信沈伯洋」運動，如今卻遭「教主」無情切割，情何以堪。

前年五月民進黨號召民眾包圍立院抗議「國會三法」，自此「青鳥」就與民進黨支持者畫上等號。賴清德更把青鳥當成私人部隊，動不動就威脅藍白「青鳥會飛出來」，大罷免就是青鳥傾巢而出的結果。

怪的是，當時青鳥似乎並不存在與民進黨價值觀不同的問題，賴清德還要黨公職與青鳥同行。其中又以沈伯洋最積極投入罷團活動，也因此被青鳥奉為「教主」。當沈伯洋陷入「紅色」危機時，青鳥更情義相挺，疾呼「不信Puma，還能相信誰？」，簡直已到宗教領袖境界。

然而，大罷免期間出現許多青鳥的偏激言行，包括騷擾甚至公審路人，最知名的例子就是在街頭挑釁藍委葉元之，惹怒許多中間選民，反而讓葉挺過大罷免。不僅如此，青鳥更在網路上到處出征使用大陸用語者，種種過激行為，都讓「青鳥」逐漸成了負面詞。

沒想到，現在連沈伯洋都跟青鳥撇清關係，青鳥當場變可割可棄的韭菜，悲哉。

社論 沈伯洋 青鳥

延伸閱讀

聯合報黑白集／請蔣介石出場

新聞分析／總統228談和解 卻又提黨國幽靈...

愛給人戴「紅帽子」 綠何不照照鏡子？

藍：若司法專案追查林宅血案 全力支持

相關新聞

聯合報社論／中東戰火與AI電荒夾擊，台灣能源韌性呢？

二○二六年的春天，台灣同時聽見兩種聲音：一是中東戰火的爆裂回音，二是ＡＩ伺服器晝夜運轉的低鳴。前者威脅石油與天然氣命脈，後者吞噬電力成長曲線。當地緣政治與產業浪潮交會，能源不再只是政策選項，而是國家安全與經濟存亡的硬指標。

聯合報黑白集／毒駕之害更甚酒駕

再傳毒駕撞人案，一名女教師重傷不治。全民憤慨之餘，更讓人心驚的是，自去年底警方實施唾液快篩執法以來，僅三個多月就查獲三二三○人毒駕，黑數更不知多少！

聯合報社論／喜辦詐團超跑拍賣會，鄭銘謙把恥辱當政績

柬埔寨太子集團涉嫌在台從事非法賭博與洗錢，大舉購買豪宅、超跑，近日法務部拍賣查扣的卅三輛豪車，部長鄭銘謙親自到場「觀禮」，儼然當成打詐政績秀。然而，該集團近十年來以台灣做為跨國洗錢中繼站，金額高達一○七億，檢方並且在偵辦太子集團案時，意外查出吳逸先博弈集團；若非太子集團首腦遭美方制裁，我方政府迄今對這些詐騙、博弈、洗錢集團渾然不知，洗錢防制可說完全失靈。法務部不以為恥，還敲鑼打鼓，根本就是將恥辱當政績。

聯合報黑白集／黑熊教主丟包青鳥

被青鳥奉為精神領袖的綠委沈伯洋一句意指「青鳥不等於民進黨支持者」，遭外界質疑是切割青鳥。回顧過往，賴總統不僅曾使出「青鳥召喚術」，沈伯洋更對青鳥領銜的罷團活動幾乎無役不與。青鳥也在沈伯洋陷入「紅孩兒」爭議時，發起一人一句響應「我相信沈伯洋」運動，如今卻遭「教主」無情切割，情何以堪。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。