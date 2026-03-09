聯合報社論／喜辦詐團超跑拍賣會，鄭銘謙把恥辱當政績

台北地檢署偵辦太子集團洗錢案，變價拍賣超跑界的「四大神獸」，其中法拉利「馬王」以1億3500萬拍定。圖／聯合報系資料照片

柬埔寨太子集團涉嫌在台從事非法賭博與洗錢，大舉購買豪宅、超跑，近日法務部拍賣查扣的卅三輛豪車，部長鄭銘謙親自到場「觀禮」，儼然當成打詐政績秀。然而，該集團近十年來以台灣做為跨國洗錢中繼站，金額高達一○七億，檢方並且在偵辦太子集團案時，意外查出吳逸先博弈集團；若非太子集團首腦遭美方制裁，我方政府迄今對這些詐騙、博弈、洗錢集團渾然不知，洗錢防制可說完全失靈。法務部不以為恥，還敲鑼打鼓，根本就是將恥辱當政績。

陸籍改柬埔寨籍的陳志，創辦太子集團，在柬埔寨各地設立強迫勞動的詐騙園區，從事加密貨幣、線上博弈等投資詐欺活動，並在多國成立空殼公司，以購買奢侈品與房地產的方式洗錢，隱匿跨國犯罪所得。從二○一六年陳志就來台布局，設立了多家空殼公司。同樣是陸籍改柬埔寨籍的吳逸先，比太子集團更早來台發展線上博弈，後與太子集團合作，屬於洗錢犯罪集團的最高層級，背後還可能有黑幫介入。

去年十月美國起訴陳志等人，並將該集團在台灣所設公司及三名台籍女幹部列入制裁名單，台灣才展開調查，該集團豪奢行徑因此曝光。光是台北頂級豪宅「和平大苑」，就買下十一戶，不僅當起「周董」周杰倫的鄰居，檢方更在地下停車場查扣到廿六輛頂級豪車，總價值高達近五億元。至於吳逸先也藉洗錢在台先後買下六棟豪宅，市值近一億五千萬元。

陳志和吳逸先在台洗錢如入無人之境，將境外犯罪所得匯入台灣狂買豪宅、超跑等豪奢品，若無美國起訴陳志，台灣繼而追出吳逸先，恐怕現在兩人仍可利用台灣制度及監管漏洞繼續洗錢，凸顯台灣洗錢防線不堪一擊。

太子集團多年來能從境外大舉匯入犯罪資金，主要透過在台人頭公司，這亦是詐團慣用手法。關鍵在於現行法規對於公司設立登記管制寬鬆，以致人頭公司浮濫，成為洗錢主要管道。太子集團因此輕易在金融機構開設ＯＢＵ（國際金融業務分行）帳戶，透過假交易讓銀行放行資金，光是二○一六至二○二五年，經由外匯匯入台灣十六家人頭公司的金額，即高達九十七億餘元。

由此可見，對公司登記管理消極的經濟部是洗錢防制第一道「破口」，而負責金融監理的金管會亦難辭其咎。太子集團在十家銀行共有六十個帳戶，金管會坦言，銀行曾進行五十二次大額通報、疑似洗錢通報，卻還是爆發巨額洗錢案，顯然風險控管形同虛設。職司洗錢防制的法務部，更是失職，鄭銘謙還好意思夸夸其談？

司法對於詐團輕縱輕判，則早就是人民之痛。該案偵辦期間，擔任集團在台秘書的劉姓特助，被法院裁定以十五萬元交保，該特助離去的燦笑引發熱議，成了對司法最大諷刺。去年七月豐原一家五口被詐騙走上絕路，去年底檢方偵結起訴，主嫌「李團長」因普通詐欺而非集團犯罪，合併銀行法求刑十五年，而法院判決刑度通常會再降低；換言之，一條人命不值三年，引發外界譁然，法務部才說將修法。問題是，詐騙集團橫行已久，法務部卻直到此案偵結才發現刑期太低，也難怪司法會成為打詐國家隊的戰犯之一。

雖然太子集團在台灣尚未有受害者報案，但這些拍賣的超跑資金不論來自境內或境外，全是犯罪所得，可說是吸著受害者的血而來，更映照出執政的無能。看看當天現場，不論是拍賣者或是得標者「歡樂」的氣氛，還宣揚為國庫進帳多少云云，鄭銘謙不覺丟臉嗎？