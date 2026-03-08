聽新聞
0:00 / 0:00

聯合報黑白集／毒駕之害更甚酒駕

聯合報／ 黑白集

鍾姓女老師日前晚間駕車在宜蘭市北門口停等紅燈時，遭林姓男子<a href='/search/tagging/2/毒駕' rel='毒駕' data-rel='/2/141946' class='tag'><strong>毒駕</strong></a>從後方高速追撞，整台車被撞到變形扭曲，鍾女送醫不治，無辜喪命。 記者戴永華／攝影
鍾姓女老師日前晚間駕車在宜蘭市北門口停等紅燈時，遭林姓男子毒駕從後方高速追撞，整台車被撞到變形扭曲，鍾女送醫不治，無辜喪命。 記者戴永華／攝影

再傳毒駕撞人案，一名女教師重傷不治。全民憤慨之餘，更讓人心驚的是，自去年底警方實施唾液快篩執法以來，僅三個多月就查獲三二三○人毒駕，黑數更不知多少！

毒駕與酒駕都是自陷失能駕駛處境，但毒駕對社會危害與衝擊實更甚酒駕。一是因毒駕必然牽涉毒品，二是常見吸毒者自駕以利掩蔽購毒或逃逸，遭警攔查更易萌生「硬闖」歹念。顯例即是新北派出所所長劉宗鑫遭毒駕女拖行殉職案，農曆年前劉父劉母淚灑法庭質問毒駕者「良心何在」，著實刺痛人心。

毒駕氾濫也有其因，相較吹口氣就能判別的酒駕，毒駕顯然更難抓；並且，毒駕撞死人最重也只判個十來年，初犯更常獲從輕發落。像去年底基隆毒駕者撞死老婦，之前早被查獲兩次毒駕，法律幾無嚇阻作用。

其實，從去年底高等法院以國民法官法庭審理有重大瑕疵為由，撤銷對撞死員警無照毒駕犯重判十八年六月發回重審一案，即可知國民感情與依法量刑之間存在好大落差。必須從執法及修法面多管齊下，例如毒駕肇事累犯一律羈押，並朝不確定故意殺人方向論罪，才能有效震懾毒駕。

人民更須深思，又是何等失能的政府與法制，以致人民日日深陷在千百個「移動炸彈」流竄的恐懼中？終究，販毒吸毒根源不除，哪有可能禁絕毒駕？

社論 黑白集 毒駕 酒駕 劉宗鑫 吸毒 執法 唾液快篩 國民法官

延伸閱讀

撞警車逃逸！毒品列管男衝黑山林自以為跑得掉 天亮之後落網

毒駕高速追撞 宜蘭女教師不治

台中毒蟲輾死人 判12年5月

查獲毒駕多易科罰金 警憂難阻止憾事

相關新聞

聯合報黑白集／毒駕之害更甚酒駕

再傳毒駕撞人案，一名女教師重傷不治。全民憤慨之餘，更讓人心驚的是，自去年底警方實施唾液快篩執法以來，僅三個多月就查獲三二三○人毒駕，黑數更不知多少！

聯合報社論／中東戰火與ＡＩ電荒夾擊，台灣能源韌性呢？

二○二六年的春天，台灣同時聽見兩種聲音：一是中東戰火的爆裂回音，二是ＡＩ伺服器晝夜運轉的低鳴。前者威脅石油與天然氣命脈，後者吞噬電力成長曲線。當地緣政治與產業浪潮交會，能源不再只是政策選項，而是國家安全與經濟存亡的硬指標。

聯合報黑白集／奇怪的藥方

民進黨花樣繁多的「韌性」，最近又多一項。賴總統宣布推動「國家藥物韌性整備」四年計畫，將投入二四○億元，並裁示「藥價調查機制」擬暫停三年。此舉立刻引發民間監督健保聯盟的不滿，認為藥價調查是健保法明訂的機制，什麼「太上皇委員會」可以隨便取消，比立法院權力還大！

聯合報社論／親自擔任法案絞肉機，卓榮泰很得意嗎？

繼去年底以「不副署」手段擱置《財劃法》後，行政院長卓榮泰食髓知味，近日又一口氣宣布不副署《黨產條例》、《衛星廣播電視法》及《立法院組織法》等三項立院通過的修正案，當即封殺。這種親手擔任「法案絞肉機」的行徑，顯示卓榮泰不僅目無憲政，更以高高在上之姿把國會踩在腳下。對此，台灣人民會覺得卓揆是「英勇過人」，還是「野蠻恐怖」？

經濟日報社論／預期性通膨蠢動 要預先因應

近期中東火藥桶再度被引燃，局勢演變之快令全球措手不及。美以聯合轟炸伊朗，炸死伊朗領袖哈米尼和多名高層，引發伊朗全面反擊。伊朗不但攻擊美軍基地，也攻擊中東其他國家的任意目標，其主要目的是希望引起中東其他國家人民對美國的反感，造成對美國政府的壓力。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。