聯合報黑白集／毒駕之害更甚酒駕

鍾姓女老師日前晚間駕車在宜蘭市北門口停等紅燈時，遭林姓男子毒駕從後方高速追撞，整台車被撞到變形扭曲，鍾女送醫不治，無辜喪命。 記者戴永華／攝影

再傳毒駕撞人案，一名女教師重傷不治。全民憤慨之餘，更讓人心驚的是，自去年底警方實施唾液快篩執法以來，僅三個多月就查獲三二三○人毒駕，黑數更不知多少！

毒駕與酒駕都是自陷失能駕駛處境，但毒駕對社會危害與衝擊實更甚酒駕。一是因毒駕必然牽涉毒品，二是常見吸毒者自駕以利掩蔽購毒或逃逸，遭警攔查更易萌生「硬闖」歹念。顯例即是新北派出所所長劉宗鑫遭毒駕女拖行殉職案，農曆年前劉父劉母淚灑法庭質問毒駕者「良心何在」，著實刺痛人心。

毒駕氾濫也有其因，相較吹口氣就能判別的酒駕，毒駕顯然更難抓；並且，毒駕撞死人最重也只判個十來年，初犯更常獲從輕發落。像去年底基隆毒駕者撞死老婦，之前早被查獲兩次毒駕，法律幾無嚇阻作用。

其實，從去年底高等法院以國民法官法庭審理有重大瑕疵為由，撤銷對撞死員警無照毒駕犯重判十八年六月發回重審一案，即可知國民感情與依法量刑之間存在好大落差。必須從執法及修法面多管齊下，例如毒駕肇事累犯一律羈押，並朝不確定故意殺人方向論罪，才能有效震懾毒駕。

人民更須深思，又是何等失能的政府與法制，以致人民日日深陷在千百個「移動炸彈」流竄的恐懼中？終究，販毒吸毒根源不除，哪有可能禁絕毒駕？