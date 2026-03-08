聯合報社論／中東戰火與ＡＩ電荒夾擊，台灣能源韌性呢？

卡達天然氣設施停擺、荷莫茲海峽航運受阻，使全球能源市場劇烈震盪，明天台灣油價將上漲1.5元。 圖／聯合報系資料照片

二○二六年的春天，台灣同時聽見兩種聲音：一是中東戰火的爆裂回音，二是ＡＩ伺服器晝夜運轉的低鳴。前者威脅石油與天然氣命脈，後者吞噬電力成長曲線。當地緣政治與產業浪潮交會，能源不再只是政策選項，而是國家安全與經濟存亡的硬指標。

此次危機的外部引信，來自中東局勢升溫。卡達天然氣設施停擺、荷莫茲海峽航運受阻，使全球能源市場劇烈震盪。明天台灣油價將上漲一．五元；天然氣已先漲三％，家庭主婦更擔心天然氣斷供，煮飯燒水怎麼辦？台灣天然氣進口高度依賴卡達與中東航道，安全存量僅十一天，這個數字在平時或許只是報表上的欄位，一旦戰事延燒，就變成倒數計時器。當供應鏈遇上地緣風險，包括家庭主婦都在見證國家能源安全的脆弱。

危機的內部壓力同樣凌厲。台電最新盤點，未來五年年均新增負荷量上看一百萬瓩，幾乎是過去十年的兩倍以上。半導體先進製程與ＡＩ資料中心擴張，單一晶圓廠動輒兩百ＭＷ（百萬瓦）起跳，穩定基載不可或缺。再生能源固然重要，但目前占比僅一成多且具間歇性，難以承擔高品質電力的重任。理想與現實之間的縫隙，正由電表數字一格一格擴大。

去年核三公投有四百多萬人同意，雖未達過關門檻，但核三去留已從價值辯論轉為生存辯論。立法院修正《核子反應器設施管制法》，為除役機組重啟開啟法源；台電三月底也將把再運轉計畫送核安會審查，並在今夏大修核三。政府似乎已在程序上準備重啟核電，但重啟程序預估需三年半至五年，短期內難以立刻填補缺口。

民進黨政府雖堅不認錯，但在現實壓力下，勢須改變進退失據的能源政策。能源政策從來不是信仰宣言，而是風險管理。當天然氣供應面臨戰火衝擊，再生能源又尚未成熟到能挑大梁，政府若拒絕將核能納入戰略工具箱，等於自限生存選擇。政府必須務實承認，世界並不按理念運行。

然而，即便核三重啟成局，短期內的供電缺口仍可能迫使火力發電全開。經濟部長龔明鑫承認，天然氣供電三月沒有問題，戰事拖到四月仍有些因應措施，全面開啟煤炭發電是最後手段。這將推升碳排與空汙壓力，也背離淨零承諾。問題在於，當限電與減碳只能二選一時，政府準備好承擔哪種政治成本？若為穩定供電而提高燃煤比例，是否有明確退場時間表與碳補償機制？

真正的考驗不只在技術層面，更在治理能力。能源危機需要跨部會統合、透明風險溝通與社會動員。政府若僅以行政命令推進，卻未充分揭露成本、風險與替代方案，勢必陷入信任赤字。若能誠懇說明「沒有完美解方，只有較佳選擇」，並以科學審查與國際同儕評估為依據，或許能在分歧中建立最小共識。

民進黨以反核為旗幟，塑造價值鮮明的政治品牌；如今卻在戰火與電荒的夾擊下，面臨調整路線的歷史時刻。割捨意識形態，才是為國家安全與產業命脈負責的表現。若仍抱持「時間會解決問題」的僥倖，市場與選民不會給予寬限。能源政策從來不是單線選擇，而是風險組合。賴政府滿嘴「韌性」，如今台海戰事未啟，天邊砲火卻先讓大家看清台灣能源已失韌性。

中東戰火未歇，電表仍在跳動，瓦斯表則不知何時停止。這場能源大考，考的不只是發電量，更是執政者面對現實的勇氣。賴政府必須證明自己不是被動追趕危機虛應故事，而是能在動盪中為台灣謀得長遠安全的掌舵者。