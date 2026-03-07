聽新聞
0:00 / 0:00

聯合報黑白集／奇怪的藥方

聯合報／ 黑白集

<a href='/search/tagging/2/賴清德' rel='賴清德' data-rel='/2/105093' class='tag'><strong>賴清德</strong></a>總統（左）指示，<a href='/search/tagging/2/藥價' rel='藥價' data-rel='/2/248408' class='tag'><strong>藥價</strong></a>調查「研議暫停三年」，先盤點藥品供應鏈<a href='/search/tagging/2/韌性' rel='韌性' data-rel='/2/248409' class='tag'><strong>韌性</strong></a>。圖／總統府提供 歐芯萌
賴清德總統（左）指示，藥價調查「研議暫停三年」，先盤點藥品供應鏈韌性。圖／總統府提供 歐芯萌

民進黨花樣繁多的「韌性」，最近又多一項。賴總統宣布推動「國家藥物韌性整備」四年計畫，將投入二四○億元，並裁示「藥價調查機制」擬暫停三年。此舉立刻引發民間監督健保聯盟的不滿，認為藥價調查是健保法明訂的機制，什麼「太上皇委員會」可以隨便取消，比立法院權力還大！

沒錯，這委員會叫「健康台灣推動委員會」，是賴清德上任後親自召集的平台，確實很「太上皇」。但建立國家「藥物韌性」，為何不能從限縮藥價調查範圍著手，只調查核心藥品，或短期暫停藥價調查，卻非要停到賴總統卸任後？莫非這制度妨礙了誰的收益？

台灣實施藥價調查制度，頗有助降低藥價，一年可幫健保省下三、五十億元。其缺點是，造成一些藥廠利潤太低，因而退出台灣市場，乃至有些廉價藥材無人生產。但這些問題並非無法改善，例如，可對易缺藥品不砍價，或設定藥價地板，使不低於若干比率。政府該做的，是找出這些制度的脆弱點設法修補，而不是一刀就把藥價調查制度閹割了。

「太上皇委員會」的問題，就是少數人決策，一個人拍板，卻完全不跟藥界或消費者代表溝通，才會開出這麼奇怪的藥價處方。如果藥價調查取消，誰能保證藥價不會節節高漲？萬一犧牲藥價卻無法換得藥物韌性，政府不會開始漲保費嗎？

社論 黑白集 賴清德 藥價 韌性 賴總統 健保 藥物

延伸閱讀

藥價調整省下健保費拿來支持藥界？ 病團憂心：應用於提升新藥可近性

賴總統暫停三年藥價調查 十大藥品協會公會讚睿智決定：未雨綢繆

藥價調整暫緩3年 前健保署長喊早該廢除：強化學名藥療效管控

3年內不進行藥價調查 台大教授：恐讓新藥難引進、稀釋醫護點值

相關新聞

聯合報社論／軍購案不容空白授權，藍營也勿自亂陣腳

軍購特別條例今天將付委。為此，國民黨內部爆出幾派不同意見，在三五○○億、八一○○億和九○○○億幾個版本間拉鋸。昨天最後一刻立院黨團取得折衷，同意送出「三八○○億＋Ｎ」的版本，以保留最後審查的彈性。曾遭十度封殺的軍購條例能順利付委是可喜的突破，但事關一・二五兆的鉅額特別預算，立委的強力監督絕對是必要的，不容賴政府假藉國防名義胡亂揮霍公帑。

聯合報黑白集／請蔣介石出場

聽到美國務卿魯比歐激昂說出「讓蔣介石出場」時，許多青鳥的腦子勢必突然一陣糾結。這個被他們罵了幾十年的名字，竟搖身一變成了美軍眼裡的戰神。更想不透，當年的五星上將穿越時空再冒出來時，怎會如此威風凜凜？

聯合報黑白集／奇怪的藥方

民進黨花樣繁多的「韌性」，最近又多一項。賴總統宣布推動「國家藥物韌性整備」四年計畫，將投入二四○億元，並裁示「藥價調查機制」擬暫停三年。此舉立刻引發民間監督健保聯盟的不滿，認為藥價調查是健保法明訂的機制，什麼「太上皇委員會」可以隨便取消，比立法院權力還大！

聯合報社論／親自擔任法案絞肉機，卓榮泰很得意嗎？

繼去年底以「不副署」手段擱置《財劃法》後，行政院長卓榮泰食髓知味，近日又一口氣宣布不副署《黨產條例》、《衛星廣播電視法》及《立法院組織法》等三項立院通過的修正案，當即封殺。這種親手擔任「法案絞肉機」的行徑，顯示卓榮泰不僅目無憲政，更以高高在上之姿把國會踩在腳下。對此，台灣人民會覺得卓揆是「英勇過人」，還是「野蠻恐怖」？

經濟日報社論／振興文創 先改革電影輔導機制

春節期間，台灣休閒娛樂界最引人注目的消息之一，是雄踞本地電影賣座紀錄17年的「海角七號」，終於被票房已達6.5億元的「陽...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。