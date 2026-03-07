聯合報黑白集／奇怪的藥方

賴清德總統（左）指示，藥價調查「研議暫停三年」，先盤點藥品供應鏈韌性。圖／總統府提供 歐芯萌

民進黨花樣繁多的「韌性」，最近又多一項。賴總統宣布推動「國家藥物韌性整備」四年計畫，將投入二四○億元，並裁示「藥價調查機制」擬暫停三年。此舉立刻引發民間監督健保聯盟的不滿，認為藥價調查是健保法明訂的機制，什麼「太上皇委員會」可以隨便取消，比立法院權力還大！

沒錯，這委員會叫「健康台灣推動委員會」，是賴清德上任後親自召集的平台，確實很「太上皇」。但建立國家「藥物韌性」，為何不能從限縮藥價調查範圍著手，只調查核心藥品，或短期暫停藥價調查，卻非要停到賴總統卸任後？莫非這制度妨礙了誰的收益？

台灣實施藥價調查制度，頗有助降低藥價，一年可幫健保省下三、五十億元。其缺點是，造成一些藥廠利潤太低，因而退出台灣市場，乃至有些廉價藥材無人生產。但這些問題並非無法改善，例如，可對易缺藥品不砍價，或設定藥價地板，使不低於若干比率。政府該做的，是找出這些制度的脆弱點設法修補，而不是一刀就把藥價調查制度閹割了。

「太上皇委員會」的問題，就是少數人決策，一個人拍板，卻完全不跟藥界或消費者代表溝通，才會開出這麼奇怪的藥價處方。如果藥價調查取消，誰能保證藥價不會節節高漲？萬一犧牲藥價卻無法換得藥物韌性，政府不會開始漲保費嗎？