聯合報社論／親自擔任法案絞肉機，卓榮泰很得意嗎？

行政院長卓榮泰（中）再度拒絕副署，封殺《黨產條例》、《衛星廣播電視法》及《立法院組織法》等三項立法院通過的修正案。 記者許正宏／攝影

繼去年底以「不副署」手段擱置《財劃法》後，行政院長卓榮泰食髓知味，近日又一口氣宣布不副署《黨產條例》、《衛星廣播電視法》及《立法院組織法》等三項立院通過的修正案，當即封殺。這種親手擔任「法案絞肉機」的行徑，顯示卓榮泰不僅目無憲政，更以高高在上之姿把國會踩在腳下。對此，台灣人民會覺得卓揆是「英勇過人」，還是「野蠻恐怖」？

行政院的說詞是，這三項法案修法內容皆嚴重悖離「憲法」原則，為特定個案量身打造，因此不予副署。虧卓揆還記得「憲法」，但根據憲法的五權分立原則，行政院是受立法院監督的機關，行政院長毫無民意基礎，而立法院則是集全民託付的「全國最高民意機關」。卓榮泰竟能以個人意志凌駕全民意志，他不僅在羞辱憲法，也在羞辱選民。

卓榮泰敢於如此粗暴妄為，主要當然是賴總統的刻意縱容。行政院長對法案的「副署」，並不是一項「權力」賦予，而只是一項法律「程序」。其設計原意，是當閣揆和總統之間出現歧見時，行政院長可以藉由「不副署」，不順從總統的旨意。而如今，卓榮泰卻利用「不副署」來杯葛立法院的法案，其目的則在幫賴總統護航；由此可見，這項憲政設計被扭曲、誤用到什麼地步了。

在正常情況下，一項法案因閣揆不副署而無法公布實施，其實是對總統的羞辱。但在民進黨的政治操作下，卓榮泰對自己濫用不副署卻得意洋洋，賴清德更是怡然自得；這顯示，賴清德是放任卓榮泰不副署，兩人共同串演政治「黑白臉」的戲碼。一方面，賴清德邀五院院長茶敘，雕鑿「朝野大和解」氛圍；另一方面，卻讓卓榮泰一次封殺三項在野黨力推的法案，製造殺氣騰騰景象，這不是欺騙社會的黑白臉操作是什麼？

進一步看，賴政府對憲法的踐踏蠶食，以及卓揆對「不副署」的濫用，一直在變本加厲，導致政府運作愈發偏離軌道。前年立法院通過的《立法院職權行使法》及《刑法》，賴政府覺得無法接受，至少還依據憲政規定，先經過「覆議」、「副署」程序，後再送交憲法法庭「釋憲」。但去年底的《財政收支劃分法》爭議，卓榮泰卻「自我進化」了，直接以「不副署」手段把法案送進焚火爐。這次，他更親自上陣扮演「絞肉機」，一次粉碎三個法案。看他得意洋洋的神色，恐怕覺得自己比變形金剛還威猛吧！

一個失控的民選總統固然可怕，但一個無民意基礎的行政首長恣意濫權，毋寧是更恐怖的災難。且看，美國總統川普的濫權行徑夠嚴重了吧，但最高法院裁定他的對等關稅違憲，川普立即宣布改依《貿易法》課稅，一刻也未拖延。近日，美國國際貿易法院裁定，所有受對等關稅影響的企業均可申請退稅，金額估計高達一七五○億美元；川普政府也隨即同意照辦。試問，卓榮泰想像自己有無限的權力來對付在野黨，有「不副署」的殺手鐧卡死立法院，他真覺得自己的權力比川普還大嗎？他到底要把國家帶到哪裡去？

可悲的是，民進黨操弄的「大罷免」大失敗後，這個政府毫無一絲反省，卻妄想把自己僅四成的民意授權無限擴大，因而不斷踐踏憲法，一再利用不足額的五名大法官非法釋憲，利用閣揆不副署的程序來封殺法案，連一個喪權辱國的台美貿易談判都用黑布罩著，不讓民眾一窺真相。這個政府，對待國人和立委多麼傲慢，迎合美國需索卻無比卑微，它可還記得自己為人民服務的誓言？