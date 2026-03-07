經濟日報社論／預期性通膨蠢動 要預先因應

經濟日報／ 社論

伊朗封鎖中東最重要的能源通路荷莫茲海峽，國際原油和天然氣價格應聲上漲。 路透
近期中東火藥桶再度被引燃，局勢演變之快令全球措手不及。美以聯合轟炸伊朗，炸死伊朗領袖哈米尼和多名高層，引發伊朗全面反擊。伊朗不但攻擊美軍基地，也攻擊中東其他國家的任意目標，其主要目的是希望引起中東其他國家人民對美國的反感，造成對美國政府的壓力。

更重要的是，伊朗封鎖中東最重要的能源通路荷莫茲海峽，國際原油和天然氣價格應聲上漲。台灣以及亞洲國家高度依賴中東的能源供應，因此，政府應該謹慎因應對我國能源價格的影響，以及可能造成潛在通膨的問題。

從全球地緣政治的角度來看，荷莫茲海峽承載了全球約五分之一的石油運量。一旦該海峽遭到封鎖，全球供應鏈將面臨斷鏈風險。戰爭爆發後，國際油價和天然氣的價格都大幅上揚，布蘭特原油每桶由約70美元漲到90美元，漲幅逾30%；同時，國際天然氣價格亦劇烈波動，漲幅達20%以上。雖然目前漲幅還未達1970年代能源危機的極端等級，但是如果戰爭如同川普說的會持續四到五周，甚至演變成長期消耗戰，能源價格就有可能持續上升，未來的情況就很難說了。

也因為中東局勢的發展很不確定，過去幾天美股帶頭下殺，亞股跟著跳水，台股最多一天曾下跌1,494點；韓股更慘，跌到甚至引發熔斷機制。這種恐慌性賣壓反映了資本市場對於「能源通膨歸來」的極度不安。雖然全球股市很快止跌，台股也略為回升，但是只要中東局勢無法立即控制，未來股市的動盪難免。

對台灣而言，我國化石能源幾乎都是依賴進口，其中原油大約七成來自中東，天然氣超過二成來自中東，對中東能源的依賴程度非常高，日本和韓國也是一樣。

所以，中東出現戰爭危機，對我國的能源供應和經濟運作造成的衝擊自然非同小可。

根據能源署最新資料，2024 年我國的發電結構中，天然氣約占44.8%，燃煤約34.1%，核能占2.8%，再生能源占10.5%。隨著核三廠一、二號機停機，火電比重進一步攀升，其中天然瓦斯的比重預計將朝50%目標邁進。

但是，受到天然瓦斯儲槽的限制，我國天然氣的法規安全存量天數，目前夏季僅約八天，全年平均約11 天，遠低於燃煤的30天以上。所以萬一中東情況吃緊，天然瓦斯供應不足，我國的發電就會出現狀況。經濟部說未來如果天然氣供應不足，不排除用燃煤取代來發電，問題是燃煤不但污染嚴重，且由於目前淨零排放政策下，許多老舊煤電機組已轉為備用或停機，能否在短時間內重啟並填補電力缺口，存在技術與環境影響評估的雙重挑戰。

此外，這也暴露出我國能源結構過於脆弱的問題。現在看起來，去年政府將核三廠逐步停機真的是一個重大的政策錯誤，因為核電不但供電穩定，且核燃料體積小、儲存容易，一組燃料棒可運作一年半，比較不會受到國際短期能源供應中斷的影響。

更深層的隱憂在於通膨的連鎖反應。未來國際能源價格如果持續上升，可能會推動物價，造成通膨問題。台灣目前的CPI（消費者物價指數）長期處於2%的警戒線邊緣，若油電雙漲，勢必帶動物流、製造與民生服務業全面漲價。現在政府說可能會凍漲油電價格，由國營事業台電與中油吸收虧損，這個政策在短期內也許可行，但在長期下，國營事業的財務負擔將達到極限，最終仍可能由全民稅收埋單。

另外，政府也必須注意物價是否趁機漲價，形成所謂的「預期性通膨」。有關部門應該設法防止惡意囤積或聯合壟斷。無論如何，現在國際能源供應相當不穩定，各部門應做好相關因應措施，包括多元化能源採購來源、加速儲槽建設，以及重新審視過度偏重天然氣的能源配比政策。唯有如此，方能避免地緣政治衝突對我國產業和經濟造成毀滅性衝擊，更要避免可能出現的通膨問題。

社論

