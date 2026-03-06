聯合報黑白集／請蔣介石出場

美國國務卿魯比歐（右）就任佛州眾議院議長時，獲時任州長傑布．布希（左）贈送刻有「讓蔣介石出場」的劍。 （路透）

聽到美國務卿魯比歐激昂說出「讓蔣介石出場」時，許多青鳥的腦子勢必突然一陣糾結。這個被他們罵了幾十年的名字，竟搖身一變成了美軍眼裡的戰神。更想不透，當年的五星上將穿越時空再冒出來時，怎會如此威風凜凜？

這話無它，意思就是美軍對伊朗將有霹靂攻勢，重錘出擊。其典故出處，則與當年韓戰爆發時麥克阿瑟與杜魯門間的歧見有關。麥帥認為應讓蔣率軍參戰，中美可再攜手共遏共產主義；杜魯門則對蔣甚為反感，更擔憂蔣介石為重奪江山而擴大戰場，引爆第三次世界大戰。

歷史不能假設，麥氏與杜氏孰是孰非已無關宏旨，但麥帥眼中的老蔣英勇神武，則殆無疑義。此後，共和黨人即有「讓蔣出戰」即可顛覆戰局的譬喻。奇特的是，後來與北京建交的是共和黨的尼克森，這句俚語卻直到老布希還琅琅上口，而其子傑布．布希又用一把贈劍，讓魯比歐承繼了這個思維。

如今台灣連綠媒都參一腳熱議，無非就是缺席國際事務多年的補償心理。但魯比歐恐未曾料想，他嘴上溜過的一個詞彙，意外補上了台灣社會的記憶空白。

滑稽的是，賈永婕幾天前還要蔣繼續罰坐呢，不知她要怎麼消化魯比歐的這句揄揚？但今年碰上大選，民進黨又豈容老蔣鹹魚翻生，一朝洗盡那些莫須有罪名。這位二戰老英雄，不罰跪就偷笑了！