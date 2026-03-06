聽新聞
聯合報社論／軍購案不容空白授權，藍營也勿自亂陣腳

聯合報／ 社論

國民黨立法院黨團昨天舉行黨團大會，會後記者會由立委王鴻薇（左起）、林沛祥、馬文君出席，表示國民黨支持對美<a href='/search/tagging/2/軍購' rel='軍購' data-rel='/2/218180' class='tag'><strong>軍購</strong></a>。記者曾原信／攝影 曾原信
軍購特別條例今天將付委。為此，國民黨內部爆出幾派不同意見，在三五○○億、八一○○億和九○○○億幾個版本間拉鋸。昨天最後一刻立院黨團取得折衷，同意送出「三八○○億＋Ｎ」的版本，以保留最後審查的彈性。曾遭十度封殺的軍購條例能順利付委是可喜的突破，但事關一・二五兆的鉅額特別預算，立委的強力監督絕對是必要的，不容賴政府假藉國防名義胡亂揮霍公帑。

行政院所提《強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例》草案，名稱長達廿個字，帶有卓內閣的浮誇特色。更誇張的是，草案僅短短七條，內文不過八百多字，卻獅子大開口索討一・二五兆元特別預算，令人咋舌。不僅如此，賴政府還將國防預算高於ＧＤＰ三％寫入《台美對等貿易協定》，把軍購與對美貿易綁定，形同將我國預算權交給美國。這些不尋常做法，皆引人非議。

正因為賴政府將國防與外交、貿易強力掛鉤，原本從「監督」角度十次杯葛軍購特別條例的藍白兩黨，不得不改變戰略同意軍購條例付委，以免遭到抹黑。兩黨也分別提出自己的條例版本，作為制衡討論的基礎。民眾黨提出的版本，所列軍購上限是四千億元，金額約為行政院版的三分之一。其理由是，目前美國官方同意出售並發出「發價書」（ＬＯＡ）的軍售金額為一一一億美元（約三五○○億台幣）；民眾黨主張正常軍購應放入年度預算辦理，毋需以特別預算一次編列，因此認為四○○○億元的上限合情合理。

反觀藍營內部，意見便顯得分歧，共分為三派主張。第一派是智庫派，基本上代表黨中央意見，提出三五○○億的版本，守在美方同意出售的金額底線；但由於黨內甚多立委不滿，隨後修改成「三八○○億＋Ｎ」，以保留彈性。第二派是立委徐巧芯所提的八一○○億元版本，這是戰鬥藍及多數青壯派立委支持的版本，主張將「國內採購」排除在特別預算外，以免缺乏監督，但不阻擋美方已官宣的軍售項目，並保留四六○○億元「未來解凍」的彈性。第三派是朱派意見，也就是前主席朱立倫所提名立委的主張，以較寬鬆態度同意九○○○億預算，這和徐巧芯版本有近千億之差，但思考邏輯相仿，只是態度更為「親美」。

昨天國民黨黨團大會，最後拍板同意「三八○○億＋Ｎ」的版本，是黨中央、地方諸侯及青壯派立委各退一步的妥協結果。一則各派取得「反對空白授權」的最大公約數；二則藍軍站穩「預算必須透明」之立場；三則國民黨以「加Ｎ」保留彈性，避免觸怒美方；四則避免了黨團與黨中央直接相槓，造成黨的分裂。

國民黨黨團大會昨天最後的折衷堪稱明智，但不可諱言，黨內各派意見分歧的情況，已超出黨中央的控制範圍，主席鄭麗文的領導權威和智慧再次受到挑戰。其中，鄭麗文的「親陸」傾向是否影響她對整體情勢的判斷，她意圖以「智庫版」力壓立院青壯派，包括她調解地方初選未能表現剛直果斷，顯然都受到不少議論。事實上，以國民黨的在野處境，目前最能在政治上施力的陣線就是國會，鄭麗文想用一己意志力壓黨內立委，顯然是不智的，也被批「不尊重黨團自主」。所幸，她在黨團大會前聲明「完全尊重黨團自主」，才讓黨內立委稍感釋懷。

軍購條例都還沒開審，國民黨內部卻先上演「黨團vs.黨中央」的大戲，足見鄭麗文的領導仍有改進餘地。如今，既然條例將付委，就請齊心把關政院版本吧！

社論 特別預算 徐巧芯 特別條例 美方 軍購 賴政府 藍白 付委 鄭麗文

聯合報社論／軍購案不容空白授權，藍營也勿自亂陣腳

