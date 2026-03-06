經濟日報社論／四百萬案後的普惠金融省思

一只遺落在台鐵區間車上的黑色手提袋，內裝400萬元現金，照向台灣普惠金融政策死角的鏡子。 聯合報系資料照

一只遺落在台鐵區間車上的黑色手提袋，內裝400萬元現金，這不僅是一樁引人矚目的社會新聞，更是一面照向台灣普惠金融政策死角的鏡子。

這起案件的主角是月薪3萬餘元的越南籍移工，他背後隱藏的卻是經手金額高達2.3億元的地下匯兌網絡。根據台南地檢署調查，該集團自2023年起，利用「小吃部」作為掩護，完成至少924筆交易，每筆手續費僅收50至300元不等。這不禁令人深思：當政府戮力推動數位金融轉型，且全台合法移工人數已突破86萬大關時，為何仍有龐大的地下匯兌金額呢？

世界銀行（World Bank）長年監測的《全球匯款成本報告》指出，去年全球小額匯款的平均成本約6.5%，遠高於聯合國永續發展目標（SDGs）所設定的3%目標。在台灣，傳統銀行跨境電匯（SWIFT）成本包含電報費、中間行手續費與匯差，對於單筆萬元以下的小額匯款，成本率常高達20%。

相對於銀行的「高門檻、高成本、低效率」，地下匯兌提供的是「母語服務、即時到帳、零門檻」。這並非單純的道德風險或法治觀念薄弱，而是基於「經濟理性」的必然選擇。當合法管道無法覆蓋基層勞動者的核心需求時，非正規市場便會應運而生。

金管會自2021年依據《外籍移工國外小額匯兌業務管理辦法》，陸續核准統振、東聯互動、數位至匯、美家人力等四家業者合法營運，去年再核准第五家業者融創國際。這項政策成效顯著：去年合法小額匯兌總額交易金額已突破千億元關卡，達新台幣1,291億1,136萬元、年增53.3%。

然而，現行的「監理天花板」仍顯僵化。目前規定單筆匯款上限3萬元、每月5萬元、每年50萬元。對於在台深耕多年、具備較高儲蓄能力或有購屋、清償債務等大額需求的移工而言，年度50萬元的上限極易觸頂。台鐵案中出現的400萬元巨款，正是委託人透過地下管道一次性匯兌的縮影，說明現有合規框架仍無法完全吸納市場上的大額需求。

為進一步將地下金流導向透明化的法規體系，並落實更高層級的普惠金融，我們提出以下三項具體建議：

一、建立動態差異化額度管理機制。主管機關應鼓勵小額匯兌機構導入AI信用評分系統，針對在台工作超過三年、薪資紀錄穩定、且過往合規紀錄良好之移工，適度調高其單筆及年度匯款上限。透過數據驅動的精準監理，取代一刀切的限額，方能將大額匯款需求從地下引流回合規體系。

二、擴大普惠金融服務對象至國際學生與外籍配偶。台灣正積極爭取國際人才，目前在台大專校院境外學生已逾12萬人，外籍配偶人數亦持續增加。這些族群同樣面臨銀行開戶門檻高、小額匯款不便的痛點。政府應評估擴大小額匯兌機構的服務範圍，讓這些同樣對台灣社會有貢獻的族群，享有便捷、低廉的跨國金融服務。

三、賦予匯兌機構「微金融生態系」功能，兼營必要業務。這是落實普惠金融最關鍵的一步。主管機關應研議開放現有小額匯兌機構在相應的資本適足率監理或風險隔離機制之下，開放兼營與移工生活緊密相關的金融副業，例如代理產物保險、小額微型保險或簡易支付服務等。目前移工匯款公司已掌握精準的客戶畫像與族群信任，若能讓其在同一App內提供保險、小額儲蓄或薪資代付等功能，不僅能大幅降低移工接觸金融產品的阻力，更能確保他們在遭遇意外時具備基本保障。這不僅是業務開放，更是建立一個「以人為本」的金融生態系。

總而言之，維護金融秩序的法律底線固然不容挑戰，但監理的最高智慧，應在於讓合法管道比地下管道更具競爭力。當我們能讓這86萬名移工以合理的成本、有尊嚴地完成「寄錢回家」與「風險保障」這些基本需求時，台灣才真正展現了作為數位金融強國與重視人權價值的文明風範。